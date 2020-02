Amatorism, iresponsabilitate si sfidare

Ziare.

Si nu inteleg mai multe lucruri din declaratia dlui Orban. Daca cele 5 OUG-uri ale ministerului fondurilor europene erau in regula, ce era de parat la Bruxelles si ce efect putea avea "para"? Stii ca esti in regula, mergi mai departe.Daca insa la Bruxelles au fost reclamate reale probleme, ar fi preferat dl Orban sa mearga mai departe, pe burta, in speranta ca nu se prinde nimeni? Sau a folosit o acuzatie din repertoriul lui Dragnea ca sa acopere retragerea unor acte normative gresite?Asa cum nu credeam ca voi auzi vreodata din gura unui premier liberal: "pe mine nu ma intereseaza ce spune CES". Nici macar Viorica Dancila nu a spus asa ceva cand a primit de la CES avize negative pe proiecte de OUG-uri, desi le-a ignorat si ea. Dar in tacere.Asa cum nu stiu, chiar nu m-am lamurit inca, daca ordonanta sanatatii e buna sau rea. Principial mi se pare in acest moment ca ideea in sine poate fi buna, compromisa insa de populismul eliminarii coplatii.Dar este anormal sa incerc sa ma lamuresc daca o reforma importanta e benefica sau nu dupa ce ea intrat in vigoare. Nu gasesc nicio scuza, nicio explicatie viabila pentru faptul ca acest proiect de OUG nu a stat in transparenta decizionala ca sa ne lamurim cu totii daca reforma e buna sau rea.Cu o asemenea reforma in discutie, si ministrul, si secretarii de stat si seful Casei de sanatate ar fi trebuit sa explice oricui cerea, pe toate ecranele, la toate microfoanele toate nelamuririle.Atacurile impotriva reglementarii sunt populiste, e foarte adevarat. Se privatizeaza sanatatea, sariti, o sa moara lumea! Am vazut joi la o televiziune de stiri un moderator care aproape se suise pe masa, la propriu, si racnea cat il tinea gura toate nenorocirile.Nu cred ca e asa. Dar nu eu trebuie sa explic daca e sau nu asa. Mediul ideal de dezvoltare a isteriei este tocmai informatia deficitara. Si cand nu stii nimic inainte, iar intre adoptare si publicare in Monitorul Oficial trece o saptamana in care forma finala e ca un secret de stat, campania de demonizare, isteria, manipularea sunt efecte firesti.Si pe langa faptul ca nu asiguri dezbaterea, esentiala pentru o reforma importanta, nici nu ii asiguri avizele necesare.La fel cu OUG privind alegerile anticipate. Ideea in sine de reducere a termenului in care se organizeaza alegeri anticipate dupa dizolvarea parlamentului e corecta. Pentru ca perioada aceea de 90 de zile, in forma inca in vigoare a legii, va fi una in care in Romania nu va exista niciun organism apt sa legifereze, Parlamentul fiind dizolvat, iar guvernul interimar.Dar nu te poti abtine si bagi acolo si o prevedere care nu are cum sa tina la un control constitutional corect: posibilitatea de a vota in alta circumsriptie decat cea de domiciliu. La prezidentiale si la europarlamentare se poate, pentru ca toata tara e o singura circumscriptie pentru care exista o singura oferta electorala nationala a fiecarui partid. Ca esti din Bucuresti sau din Arges buletinul de vot arata la fel.La parlamentare insa, fiecare circumscriptie are listele ei. Si nu exista nicio justificare ca eu, cu domiciliul in Bucuresti, sa votez lista din Arges si sa modific decizia argesenilor pentru ca eram intamplator acolo la un gratar de week-end.Este astfel compromisa o reducere de termene necesara. Si tot fara avize.Avizele CES si al Consiliului legislativ sunt consultative, e drept. Dar consultativ nu inseamna inutil, degeaba. In mod normal, cel care primeste avizul e de buna credinta si citeste ce scrie acolo, mediteaza la solutiile sau obiectiile de acolo, nu arunca hartia la cos.Ce atitudine denota faptul ca tu ceri avizul dupa adoptarea actului normativ? Ce rost mai are in afara de bifarea unei proceduri? CES si CL nu avizeaza acte normative, ci proiecte. Deci dupa ce proiectul este adoptat, avizul e caduc, nu are sens.Pe deasupra, mai si arunci deodata pe seama Consiliului Legislativ 25 de OUG pentru avize caduce si astepti sa se miste rapid, in cateva ore cu toate, pana pica guvernul. Mi se pare sfidator.La asta se adauga amatorismul crancen: OUG cu erata. OUG fara urgenta, motivate doar de populism. E celebra Ordonanta trotinetelor. Nimeni nu spune ca nu ar fi necesara, dar nu tot ce e necesar e si urgent, un element esential pentru o ordonanta.Imaginea generala e de haos si de sfidare, de amatorism si iresponsabilitate.Da, PSD a facut toate relele de pe lume, a lasat in urma o tara traumatizata si in buna masura distrusa. Dar niciodata raul facut de cineva nu scuza un rau ulterior facut de altcineva.Niciodata nu te poti apara prin replicarea unui rau pe care l-ai criticat sever si pe buna dreptate in trecut. Si nimic nu-ti da dreptul sa creezi precedente toxice. Daca se apuca PSD peste niste ani sa modifice legea sanatatii, legea electorala si cine stie ce in 25 de OUG-uri fara avize, peste noapte, iar premierul PSD ar spune ca nu-l intereseaza CES, ce o sa zica liberalii? Ca nu e bine?Da, Romania trebuie reconstruita. Dar reconstructia incepe de la respectarea regulilor. Este primul reflex pe care trebuie sa-l recapeti pe drumul vindecarii. Imi spunea un fost angajat de mare corporatie ca un management bun inseamna reguli solide si respectarea lor.Pe mine ma sperie in egala masura dispretul pentru regula si amatorismul. Asa cum ma sperie toleranta fata de ele a unei parti a electoratului liberal. Cand orice prostie face copilul tau ii gasesti doar scuze, vei scoate un ratat care la 18 ani de te va da afara din casa.