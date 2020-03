Bulai (USR) ii cere lui Orban sa o demita pe sefa ONAC: S-au achizitionat masti la suprapret de la o firma paravan, apartinand unei foste bucatarese

Ziare.

"21,9 lei pentru o masca certificata FFP2. 31,9 lei pentru o masca certificata FFP3 (date de la investigatia Recorder). Mult, foarte mult pentru o achizitie facuta de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC). In timp de criza, Romania ar trebui sa achizitioneze echipamente medicale direct de la producator, nu prin intermediari care au creat firme capusa pentru a face specula. Totusi, ONAC a atribuit o licitatie unei firme debutante, Romwine & Cofee SRL din Giurgiu, detinuta de o bucatareasa de la restaurantul detinut de Grupul Sanimed, care a bagat-o la inaintare fiindca Sanimed are datorii la stat si nu poate face direct afaceri cu el", afirma Iulian Bulai, intr-o postare pe Facebook.El spune ca aceasta afacere paguboasa costa de doua ori mai mult decat valoarea echipamentelor.Bulai mentioneaza ca ONAC este condus de Cornelia Nagy, numita de Viorica Dancila in 2018, si ca pana atunci, Cornelia Nagy a fost secretar general al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate din cadrul Ministerului Mediului."In aceste vremuri de criza, Romania trebuie sa fie condusa de oameni de stat, nu de combinatori sau de persoane care din functia publica practica specula cu echipamente medicale. In ultimii 10 ani, dna Nagy a detinut pozitii de varf in mai multe ministere, gestionand departamentele de achizitii la Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor", considera deputatul USR.El aminteste ca, in timpul starii de urgenta, ONAC este singura institutie abilitata din Romania pentru a face achizitii de echipamente medicale, Consiliile Judetene avand suspendata aceasta calitate."Achizitia de masti la suprapret (12 mil euro) de la o firma minuscula si nespecializata de tip paravan, apartinand unei foste bucatarese, acum in somaj, o descalifica pe doamna Cornelia Nagy sa mai conduca aceasta institutie cruciala pentru gestionarea acestei crize din Romania. Ii solicit prim-ministrului Romaniei, domnul Ludovic Orban, sa o demita de urgenta pe aceasta doamna si sa numeasca in cel mai scurt timp o persoana competenta in aceasta pozitie. Daca o mentine pe doamna Nagy in functie, domnul Orban trebuie sa-si asume si deciziile ei de aruncat bani catre prieteni si firme de casa", mai spune Iulian Bulai.