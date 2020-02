CCR dezbate sesizarea pe desemnarea lui Orban ca premier pe 24 februarie, in aceeasi zi cu votul de investitura

Ziare.

Astfel, cererile presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului de solutionare a conflictului dintre presedintele Romaniei si Parlament se vor judeca pe 24 februarie, incepand cu ora 11:00.Potrivit documentului semnat de presedintii celor doua camere ale Parlamentului, conflictul consta in "exercitarea in mod discretionar a atributiilor presedintelui, astfel cum acestea sunt reglementate de Constitutie, de desemnare, in data de 6 februarie, a candidatului Ludovic Orban la functia de prim-ministru".In sesizare se arata ca desemnarea lui Orban la functia de prim-ministru a fost facuta "cu incalcarea, in mod direct sau indirect principiilor sau dispozitiilor constitutionale". In acest sens, ar fi fost incalcate: "principiul colaborarii loiale intre institutiile publice, derivat din art. 1 alin. (4); obligatia constitutionala de a veghea la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice, inscrisa in art. 80 alin. (2) teza I; obligatia constitutionala de a exercita functia de mediere intre puterile statului, inscrisa in art. 80 alin. (2) teza a II-a", se sustine in documentul mentionat."De asemenea, prin acest demers, Presedintele Romaniei a nesocotit si a deturnat de la scopul prevazut de legiuitorul constituant dispozitiile imperative inscrise in art. 114 alin. (2) din legea fundamentala, potrivit carora Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, a fost votata in conditiile art. 113. Nominalizandu-l drept premier pe Ludovic Orban, Presedintele Romaniei incalca vointa Parlamentului, care tocmai i-a retras increderea acestuia prin recenta motiune de cenzura.Respingand propunerea de premier formulata de o majoritate parlamentara, Presedintele Romaniei va declansa, astfel cum a declarat, un conflict juridic de natura constitutionala, impiedicand formarea unui Guvern, cu scopul declarat de a dizolva Parlamentul si de a ajunge la alegeri anticipate", mai precizeaza sesizarea.Conform documentului, art. 89 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, prevede dizolvarea Parlamentului ca mijloc de rezolvare a crizei guvernamentale, nerezolvata de catre Parlament ca urmare a faptului ca nu acorda votul de incredere unui Guvern, dupa doua incercari esuate si implinirea unui termen de 60 de zile, scopul fiind alegerea unui nou Parlament care sa poata rezolva criza, iar presedintele Romaniei incalca aceste dispozitii, "declarand deschis ca are ca scop alegeri anticipate, folosind ca mijloc nerezolvarea crizei guvernamentale mai mult de 60 de zile", se mai argumenteaza in sesizarea la CCR."Odata cu solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala, semnalam ca este necesar, totodata, a se stabili conduita la care autoritatile publice implicate trebuie sa se conformeze pentru a fi in concordanta cu prevederile constitutionale", se mai arata in text.