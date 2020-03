Cine a anuntat ca merge la consultarile cu Orban si cand ar putea sa fie alegerile locale

PMP merge la consultari si prefera prima parte a lui iunie

Barna stie doar ca merge si ca vrea sa fie macar o saptamana intre locale si parlamentare

Minoritatile stabilesc luni cu ce solicitari merg la Orban

UDMR ar vrea intre 24 mai si 21 iunie, nu de Rusalii

Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca va participa la consultarile cu premierul interimar, Ludovic Orban, pe tema stabilirii datei alegerilor locale, considerand ca "alegerile trebuie facute in prima parte a lunii iunie"."Am confirmat premierului participarea mea la aceste consultari, sunt de bun augur, cred ca este esential sa stabilim cat mai rapid, pentru ca deja toate partidele si-au stabilit aproape calendarul pentru alegerile locale. In mod sigur, alegerile trebuie facute in prima parte a lunii iunie si, din acest punct de vedere, sunt binevenite aceste consultari, pentru ca Guvernul trebuie sa emita hotararea de guvern cu privire la organizarea alegerilor cat mai rapid. Procedura prevede ca, cu 90 de zile inainte, cel putin, trebuie pregatit calendarul, in ceea ce priveste infiintarea Biroului Electoral Central, a Birourilor Electorale Judetene, campania de strangere de semnaturi, verificarea lor. Deci, e o masura care necesita un raspuns cat mai rapid din partea Guvernului in ceea ce priveste stabilirea datei alegerilor. Sunt binevenite aceste consultari, voi participa", a declarat Eugen Tomac, vineri, pentru AGERPRES.El a adaugat ca, din punctul de vedere al PMP, alegerile locale ar trebui sa aiba loc "cel tarziu pe 14 iunie, in weekend-ul cu 14".Tomac s-a referit in context si la tema "candidatilor comuni" ai partidelor de dreapta."Legat de candidatii comuni, observ ca apetitul pentru a combate PSD, in conditiile in care avem un singur tur, este mai mult declarat la televizor decat in realitate, pentru ca aproape peste tot partidele anti-PSD si-au anuntat deja candidatii fara a exista consultari. Singura solutie pe care am gasit-o este la Capitala, cu Nicusor Dan. In rest, se pare ca toate partidele vor merge separat si, evident, acest lucru avantajeaza doar PSD", a afirmat presedintele PMP.Si presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a anuntat ca USR va participa la consultarile cu premierul interimar, Ludovic Orban, in vederea stabilirii datei alegerilor locale, afirmand ca punctul de vedere al Uniunii va fi stabilit de catre Biroul National al partidului.Totodata, el a mentionat ca organizarea scrutinului local in aceeasi zi cu eventuale alegeri anticipate ar reprezenta "un cosmar logistic"."E foarte bine ca au loc aceste consultari. Ar fi fost poate mai bine si poate rezultatul ar fi fost altul daca si la angajarea anterioara si la ordonanta privind alegerile ar fi existat aceste consultari si, poate, unele prevederi, daca s-ar fi regasit sau nu s-ar fi regasit acolo, aveam alt rezultat. Vom da curs, fara indoiala, invitatiei de marti la discutie. Sunt trei date in momentul de fata: 14, 21 sau 28 - fiecare cu plusuri si minusuri. Pozitia noastra este, cumva, legata de faptul ca alegerile in aceeasi zi (cu anticipatele - n.r.) ar fi un cosmar logistic. Sau la o zi distanta... Imaginati-va cat de complicat ar fi ca o parte din membrii comisiei electorale ai unei sectii sa termine de numarat voturile de sambata si altii sa aiba urne goale si curate si pregatite pentru voturile de duminica dimineata. De aia noi consideram ca o solutie ar putea sa fie, poate, o saptamana intre cele doua in situatia in care se va ajunge si la anticipate. Dar acestea sunt discutii care vor avea loc acolo. Ca pozitie, o sa discut cu colegii din Biroul National si pana marti vom sustine una dintre date", a precizat, pentru AGERPRES, Barna.El a atras atentia asupra faptului ca tot in luna iunie vor avea loc si examenele de Bacalaureat si de Evaluare Nationala."Daca vorbim strict de locale, atunci intr-adevar trebuie sa tinem cont - am inteles ca sunt programate Capacitatea si Bacalaureatul in doua dintre cele trei date - si atunci trebuie vazut cat de fezabila va fi data pe care o vom alege", a mentionat el.Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat vineri ca va raspunde invitatiei premierului interimar, Ludovic Orban, la discutii pentru stabilirea datei alegerilor locale.El a adaugat ca mandatul cu care se va prezenta va fi decis, luni, in cadrul grupului minoritatilor nationale."Da, o sa particip, sunt consultari pentru locale. Luni o sa-i intreb pe colegii mei ce anume doresc concret si voi transmite aceste lucruri la consultari", a precizat, pentru AGERPRES, Varujan Pambuccian.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca va participa la consultarile cu premierul interimar, Ludovic Orban, pe tema stabilirii datei alegerilor locale, apreciind ca o varianta agreata de Uniune se refera la perioada 24 mai - 21 iunie."Am primit si eu, in aceasta dimineata, invitatia, am zis ca voi fi acolo marti, la ora 17.00, si astept sa vad si eu propunerea celor de la AEP. Noi, pana atunci, sigur, vom analiza cum am mers in 2016, cum au fost alegerile. (...) Datele tehnice nu se schimba in mod substantial. Sa vedem daca trebuie ceva imbunatatit in privinta datei alegerilor. Cea mai apropiata data cand pot fi organizate alegerile locale este 24 mai si cel mai tarziu 21 iunie. Dupa 21 iunie am depasi mandatul de patru ani al celor din autoritatile locale. Deci raman aceste variante 24 mai, 14 iunie sau 21 iunie", a explicat liderul UDMR.El a atras atentia ca alegerile locale nu se pot organiza nici pe 30 mai, nici pe 7 iunie, fiindca atunci sunt Rusaliile catolice si apoi Rusaliile ortodoxe."Nu cred ca cineva isi doreste organizarea unor alegeri de aceste sarbatori religioase importante. De aceea eu cred ca putem accepta ca alegerile sa fie organizate pe 24 mai, mai ales daca vor fi si alegeri anticipate, ca sa nu fie in aceeasi zi. Trebuie sa indepartam localele de parlamentare, si se poate merge pe varianta 24 mai - pentru unele - si 14 iunie pentru celelalte alegeri, sau 14 iunie si 21 iunie. Acestea vor fi propunerile noastre. Sunt propuneri rationale, dar trebuie sa vedem si propunerile celor de la AEP. Mai este o problema - cu bacalaureatul, dar nu cred ca din acest punct de vedere trebuie sa ne facem griji, pentru ca, daca alegerile se vor incheia la ora 21,00, salile unde se vor infiinta sectii de votare pot fi pregatite pentru examenul de bacalaureat. Asta e viata, daca noi asa ne-am organizat, in iunie, trebuie sa facem alegerile locale tot in iunie. Tot in iunie sunt si examene, trebuie sa gasim o solutie acceptabila pentru toate aceste activitati", a mai spus presedintele UDMR.Premierul interimar, Ludovic Orban, a transmis, vineri, o invitatie catre liderii partidelor parlamentare la consultari in vederea elaborarii hotararii de guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din 2020 si a masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a acestora.Potrivit unei informari a Executivului, intalnirea este programata pentru marti, la ora 17.00, si va avea loc la Palatul Victoria. Invitatia a fost transmisa catre Marcel Ciolacu, Dan Barna, Victor Ponta, Kelemen Hunor, Calin Popescu-Tariceanu, Varujan Pambuccian si Eugen Tomac.La discutii va participa si presedintele Autoritatii Electorale Permanente.