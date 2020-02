Citu spune ca va anunta curand noul guvern. Orban: Va fi sustinut de mine si de toti colegii

LIVE TEXT

Citu a tinut sa ii multumeasca presedintelui Klaus Iohannis pentru nominalizare si a promis ca va veni cat mai curand in fata Parlamentului cu noua echipa guvernamentala.Ludovic Orban a avut doar cuvinte de lauda la adresa premierului desemnat, afirmand ca "este vicepresedintele economic al PNL, e un liberal autentic, este ministrul Finantelor, mana dreapta in guvernul pe care l-am condus. Performantele sale sunt clare si limpezi".Totodata, Orban a precizat ca atat el, cat si ceilalti liberali, il vor sustine pe Florin Citu in formarea noului guvern.Cei doi nu au vrut sa raspunda la intrebarile adresate de jurnalisti.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca il propune pe Florin Citu pentru functia de premier Seful statului a precizat ca a luat aceasta decizie pentru ca Romania sa nu fie blocata politic si a precizat ca spera ca Florin Citu sa vina cat mai repede in fata Parlamentului cu noua echipa guvernamentala."Dupa consultari, am decis deja sa fac o desemnare, pentru a misca lucrurile in asa fel incat sa nu ne blocam politic. Am decis sa desemnez pentru pozitia de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Citu, actualmente ministru al Finantelor Publice, care se va prezenta, sper, intr-un timp scurt in fata Parlamentului cu o echipa guvernamentala si cu un program de guvernare", a anuntat presedintele.- Vreau sa ii multumesc domnului Klaus Iohannis, domnului Ludovic Orban, pentru sustinere si pentru incredere. Este o propunere care ma onoreaza si care ma incarca de responsabilitate.- Voi avea discutii cu partidele parlamentare pentru constituirea unei majoritati impreuna cu Ludovic Orban, voi avea in plan un calendar al negocierilor. Fac parte din echipa guvernamentala condusa de Ludovic Orban si din echipa PNL.- Desemnarea mea este o garantie a continuitatii in guvernare a PNL, dar si a orientarii strategice a partidului pentru depesedizarea Romaniei.- In cel mai scurt timp voi inainta Parlamentului lista guvernului si a programului de guvernare si sper ca de data aceasta PSD nu va mai tergiversa calendarul.- Salut decizia presedintelui Klaus Iohannis. ESte o decizie importanta, care are ca obiectiv deblocarea situatiei creata de PSD, artificial.- Voi fi alaturi de premierul desemnat in toti pasii urmatori.- Vineri vom avea o reuniune pentru validarea listei de ministri si a programului guvernamental. Florin Citu este vicepresedintele economic al PNL, e un liberal autentic, este ministrul Finantelor, mana dreapta in guvernul pe care l-am condus. Performantele sale sunt clare si limpezi.- Florin Citu va fi sustinut de mine si de toti colegii.