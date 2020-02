Conferinta de Securitate de la Munchen: Premierul Orban a subliniat legitimitatea deplina a Romaniei privind aderarea la Schengen

Ziare.

Premierul roman a participat, duminica, in calitate de invitat de onoare, la dezbaterea din panelul cu tema "Eurovision Contest: A Europe That Protects", din cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen.Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ludovic Orban a punctat faptul ca refacerea functionalitatii depline a spatiului Schengen extins este esentiala pentru asigurarea securitatii interne a Uniunii Europene."Premierul Orban a evidentiat, totodata, rolul extrem de important al Romaniei in apararea unui segment semnificativ al frontierei Uniunii Europene. Inaltul oficial roman a evocat, de asemenea,", se arata in comunicatul de presa.Seful Executivului de la Bucuresti s-a referit, de asemenea, la importanta deosebita a continuarii politicii de extindere a Uniunii Europene cu statele din Balcanii de Vest, respectiv a acordarii unei atentii sporite partenerilor estici, pentru securitatea externa a Uniunii."In ceea ce priveste negocierile in curs asupra viitorului cadru financiar multi-anual al Uniunii, prim-ministrul Ludovic Orban a insistat asupra necesitatii asigurarii unui buget al Uniunii suficient de ambitios pentru a raspunde noilor provocari, dar si suficient de echilibrat pentru a veni in sprijinul politicilor clasice ale UE -", a mentionat comunicatul Guvernului.Din panel au facut parte presedintele Slovaciei - Zuzana Caputova, prim-ministrul Croatiei - Andrej Plenkovic, vice-presedintele Comisiei Europene pentru valori si transparenta - Vera Jourova, vice-presedintele Comisiei Europene pentru promovarea stilului european de viata - Margaritis Schinas, precum si Armin Laschet, prim-ministrul landului Renania de Nord - Westfalia, respectiv liderul Partidului Verzilor din Germania, Annalena Baerbock. Dezbaterea a fost moderata de Henrik Enderlein, presedintele Hertie School of Governance.