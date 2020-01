Cum explica Orban de ce i-a dat bani lui Ponta printr-un artificiu legislativ

in prima zi a anului

"Nu stiu cine primeste mai multi bani, nu am facut astfel de calcule, lucrul cel mai important este ca am redus, per total, cu 30% finantarea pentru partidele politice, apropo de reducerea cheltuielilor. Nu stiu catre cine se duc banii. E un amendament care a fost aprobat la Legea bugetului de stat, un amendament care a scazut, de exemplu, finantarea pentru PSD", a precizat premierul, citat de Agerpres.Partidul lui Victor Ponta, infiintat acum doi ani de cativa parlamentari de la PSD si ALDE, va primi in 2020 (an cu alegeri locale si parlamentare) finantare de la bugetul de stat, printr-o derogare de la lege prevazuta in bugetul de stat pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament si care a fost promulgat luni de presedintele Iohannis. Dezvaluirea a fost facuta pe Facebook, sub titlul "Ponta bate palma cu guvernul PNL", de avocatul Mihai Badea , consilier parlamentar al Grupului USR din Camera Deputatilor si presedinte al Comitetului de Initiativa "Fara Penali in Functii Publice", care a precizat ca "amendamentul a fost propus de Victor Ponta si acceptat de Guvernul Orban"."Conform legii privind finantarea partidelor, de subventia acordata de stat beneficiaza doar partidele care au participat la ultimele alegeri locale si parlamentare, proportional cu voturile obtinute., in special de la PSD.Cu alegerile locale si parlamentare in vizor, Victor Ponta avea nevoie sa-si rotunjeasca fondurile de campanie ca sa treaca pragurile electorale, mai ales ca a scazut masiv in sondaje de cand l-a parasit Mihai Tudose. Asa ca a propus o 'mica' derogare:Putem doar sa ne imaginam ce promisiuni s-au facut PNL-ului pentru aceasta imensa concesie, care nu doar ca-i", subliniaza Mihai Badea.Intr-adevar,din Legea 5/2020, legea bugetului, promulgata luni de presedintele Iohannis si publicata in Monitorul Oficial (deci intrata in vigoare) prevede urmatoarele: "Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) si art. 19 din Legea nr. 334/2006 , in anul 2020 subventiile acordate partidelor politice, prevazute in bugetul Autoritatii Electorale Permanente se acorda pe baza numarului total de parlamentari inscrisi in fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020".Pana acum, subventiile de la buget se acordau partidelor proportional cu voturile obtinute la alegerile anterioare, iar Pro Romania nu era pe lista.Expert Forum a confirmat, miercuri, faptul ca, prin bugetul pe anul acesta, partidele primesc subventii mai mici de la stat."Am luat la cunostinta si apreciem faptul caCu toate acestea, acelasi act normativ a inclus o modificare prin care subventiile se acorda potrivit numarului total de parlamentari inscrisi in fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020, si nu conform numarului de voturi obtinute la alegerile locale si parlamentare, dupa cum specifica Legea 334/2006 a finantarii partidelor politice", se arata intr-un comunicat al Expert Forum, care cere abrogarea acestei noi prevederi.