Cum vrea PNL sa scoata Romania din dezastrul economic lasat de PSD - program de guvernare

Printre ele se numara inlocuirea managerilor de conjunctura din sistem cu unii profesionisti, eliminarea efectelor nefaste ale OUG 114 si o serie de masuri care sa sustina dezvoltarea sectorului energetic.Inainte de toate, programul de guvernare al liberalilor mentioneaza ca economia Romaniei este in impas, din cauza "lipsei de viziune a politicilor PSD", care a luat doar masuri cu efect de crestere pe termen scurt.In context, economisitii PNL arata ca "deficitul comercial a atins noi recorduri, fiind estimat sa ajunga la cca. 18 miliarde de euro in anul 2019. Deficitul de cont curent a atins deja 4,5% din PIB la sfarsitul anului trecut, iar in primul semestru din 2019 a crescut cu cca. 40% fata de perioada similara din 2018".PNL considera ca, inainte de toate, ar trebui sa profesionalizeze sectorul de productie. Asa ca o prima masura a programului de guvernare prevede "(selectare managementului pe criterii de performanta - n.red.)".In plus, PNL a gandit si o serie de masuri specifice pentru:in care se dorestecare va fi sprijinita prin "De asemenea, in ceea ce priveste industria de aparare, PNL doresteIn Cabinetul Orban nu va mai exista un minister al Economiei (ca in cel al Vioricai Dancila - n.red.), ci unul al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Acest minister va fi condus de, fost manager in sectorul energetic, actualmente membru in Comisia de Industrii si Servicii (care se ocupa si de Energie - n.red.) a Camerei Deputatilor.In consecinta, asa cum era de asteptat, in noul minister se va pune mare accent pe dezvoltarea sectorului energetic.In materie de Energie, obiectivele generale enuntate in programul de guvernare coincid, in linii mari, cu tendintele europene in domeniu: incurajarea de productie cu emisii reduse de carbon (adica prin constructia de centrale cu gaz si din surse verzi), identificarea consumatorilor vulnerabili (care nu isi pot plati facturile - n.red.) si astfel crearea posibilitatii de liberalizare a pietelor de energie.Pe termen scurt, in domeniul Energiei, PNL si-a propus sa ia masuri care sa permitaPrintre aceste masuri de numara:- infiintarea unui Departament de Energie in cadrul Mnisterului Economiei care sa asigure coordonarea unitara in domeniului energiei;- in cadrul Departamentului de Energie va functiona un compartiment distinct, insarcinat cu monitorizarea realizarii stocurilor de iarna, coordonarea din punctul de vedere al Departamentului a actiunilor specifice de sezon, in asa fel incat iarna sa nu puna probleme in alimentarea cu energie electrica si termica, gaze naturale si combustibil a populatiei;- adoptarea Strategiei Energetice si a Planului National Integrat de Energie si Schimbari Climatice;- eliminarea, dupa consultarea Comisiei Europene, a prevederilor nocive pentru sectorul energetic generate de OUG 114/2018, eliminare care sa permita reluarea investitiilor strategice in Marea Neagra. Aceasta eliminare se va produce dupa o perioada de tranzitie stabilita in urma unui proces de consultare publica, de preferinta in cursul anului 2020;- deblocarea investitiilor offshore de gaze naturale din Marea Neagra;- incurajarea utilizarii gazului natural produs in Romania la productia de energie electrica si la crearea de produse petrochimice si chimice cu valoare adaugata mare.Listarea pe piata de capital, in anul 2020, a unui pachet de actiuni al companiei Hidroelelectrica detinuta de stat;- modificarea Legii energiei electrice, care sa permita reluarea investitiilor in noi capacitati de productie de energie electrica din surse cu emisii reduse de gaze ce produc efect de sera;- relansarea programului nuclear, cu o participare activa a companiilor locale, dar si din tari partenere ale Romaniei;- incurajarea reluarii productiei de uraniu a Romaniei impreuna cu modernizarea uzinei de la Feldioara si identificarea unor solutii pentru depozitarea pe termen lung a deseurilor radioactive;- incurajarea productiei de energie electrica si termica din surse regenerabile de energie, mai ales in zonele in care nu exista o congestie a operatorului de transport.Initierea unui program national de imbunatatire a eficientei energetice in cladirile publice si in industrie, folosind o parte din fondurile structurale alocate Romaniei in viitorul exercitiu bugetar al Uniunii Europene;- revizuirea modului de organizare a rezervei strategice la carburanti, dar si a obligatiilor de stocare la gaz natural;- cresterea performantei si a capacitatii de stocare pentru depozitele de gaze naturale.