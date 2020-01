Destituit de Orban, Andrei Tinu revine la sefia Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in baza unei hotarari judecatoresti

Ziare.

Suspendarea deciziei este provizorie, pana la solutionarea definitiva a procesului in care Andrei Tinu cere anularea hotararii de demitere din functie. Sentinta instantei nu este definitiva, dar este executorie, potrivit minutei Curtii de Apel Bucuresti. Intr-o declaratie pentru, Andrei Tinu arata ca solutia instantei in cazul sau este un precedent. "," spune acesta. O ironie la adresa premierului, care la sfarsitul anului trecut spunea ca se asteapta sa faca febra musculara, semnand decizii de demitere.Andrei Tinu explica si care a fost motivul pentru care a contestat in instanta decizia de demitere si ce se intampla in acest moment la ANC."Eu am fost numit de Sorin Grindeanu in 2017, pe un mandat de 4 ani. Decizia de revocare din fucntie este nemotivata. Fiind un act administrativ, acesta este supus controlului judecatorilor si l-am contestat. In paralel, am cerut supendarea lui pana la solutionarea procesului pe fond.Solutia Curtii de Apel Bucuresti este executorie conform legii, se pune in executare de indata, motiv pentru care inca de ieri () m-am prezentat la institutie.Acum este nu blocaj institutional, deoarece presedintele care a fost numit dupa mine (refuza sa mai semneze documente si sa-mi predea stampila si sigiliul pentru a-mi exercita atributiile.," ne-a declarat Adrian Tinu.