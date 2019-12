Dilema primarilor: un tur sau doua?

USR si PLUS vor si sunt convinsi ca se poate. Ar fi avantajati

PNL vrea "o organizare exemplara"

PSD nu zice ca nu vrea. Zice ca nu se poate

Exista totusi o solutie corecta?

castigatorul final sa-l stabileasca alegatorii si nu niste criterii aritmetice

* Mai intai, sa vedem daca intr-adevar vrem ceea ce ne-am propus.* Al doilea, daca vrem, atunci sa demonstram ca se poate.* Al treilea, daca nu vrem, atunci sa spunem ca nu vrem sau sa demonstram ca nu se poate.Fara indoiala, portdrapelul luptei alegerilor in doua tururi este USR, care ar avea de castigat in cazul in care ar prelua in turul al doilea voturile nehotaratilor din turul unu, al razganditilor si al frustratilor carora le-a picat favoritul.Domnul Dan Barna descoperea deunazi ca exista primari de municipii, alesi cu numai 8-9% din voturile alegatorilor. Are dreptate sa se intrebe: ce fel de democratie este aceasta, unde o minoritate sub 10% se impune asupra unei majoritati de peste 90%?Si copilotii de alianta ai USR, respectiv PLUS, sustin tot alegerile in doua tururi, care elimina posibilitatea instalarii unor primari nereprezentativi, rezultati nu din vointa electoratului, ci din algoritm si din jocul aritmetic al cifrelor.Argumentele lor sunt zdrobitoare. Gabriela Firea n-ar fi ajuns niciodata primar al Capitalei, daca n-ar fi profitat de alegerile intr-un sigur tur, iesind castigatoare cu sub 300.000 de voturi dintr-un total de 1.800.000 cetateni cu drept de vot. S-a impus cu acesti 16% din total si cu 37% dintre cei care au votat efectiv. Tot mult sub 50%.Prin comparatie, cei 37% obtinuti de Gabriela Firea in Capitala nu sunt prea departe de cei 36% obtinuti de Viorica Dancila pe tara. Apare insa o intrebare cat se poate de pertinenta: mai iesea Firea primar, la un eventual tur doi?Este recunoscut de altfel faptul ca scrutinul in doua tururi favorizeaza partidele mici sau cele nou create, capabile sa polarizeze in al doilea tur fortele care la prima strigare se pronuntasera impotriva principalului candidat traditional, dar s-au dispersat, votand la intamplare.Pentru partidele mai recent create, cu simpatizanti multi, sinceri, dar extrem de volatili in fata urnei, turul al doilea este sansa de a trage in final lozul castigator. USR si PLUS au motive sa insiste pe aceasta tema.Dupa mai multe oscilatii de tipul tras-impins, PNL si-a asumat ideea turului doi, ba chiar pretinde ca-i apartine, dar vrea sa para pragmatic, facand socoteli. Iata ce declara domnul Ludovic Orban:Sigur ca 170 este acoperitor fata de 165, dar se pune o intrebare elementara: cine isi poate asuma exemplara mobilizare la care se refera liderul liberal, in zilele cand parlamentarii tocmai parlesc porcul, gusta soriciul, impodobesc bradul sau se pregatesc de revelion?In opinia mea, exprimarea asta: "totul este sa existe o mobilizare generala", suna ca un fel de "daca si cu parca se plimbau intr-o barca". Caci una din doua: ori domnul Orban este in stare sa faca acea mobiizare - si atunci ar trebui sa vorbeasca mult mai ferm - ori nu este in stare si atunci o spune la un mod cam ipotetic: "totul este sa existe".Daca liderul PNL ar fi dorit din adancul sufletului alegeri in doua tururi, atunci ar fi trebuit sa faca exact ce a facut la motiune sau la confirmarea sa ca prim ministru: sa duca tratative, sa discute de la om la om, sa-si testeze adversarii si simpatizantii si sa declare: "Nu exista drum de intors: contati pe mine si vom reusi!". Asa a vorbit la motiune si a reusit.Cand spui "totul este sa existe o mobilizare exemplara", sugerezi din capul locului ca ar fi de dorit sa existe, dar parca nu prea exista. E ca si cum ar preveni USR si PLUS ca PNL a avut toata bunavointa, dar nu s-a putut. Asta e.Nu exclud nici varianta vehiculata despre liberali ca le-ar conveni si lor alegerea intr-un singur tur. PNL este un partid mare si are tot interesul ca primarii existenti sa nu fie concurati de alianta USR/PLUS sau alte partide mititele, facute anume sa rastoarne carul mare, in calitate de buturuga mica.Pentru PSD, care detine astazi majoritatea in teritoriu si vrea sa-si mentina acest privilegiu, alegerile in doua tururi ar insemna pierderea multor primarii. De aceea, nu pun la indoiala neasteptata declaratie de marti a deputatului PNL Florin Roman, care pretide ca liderul de grup al PSD i-ar fi propus urmatorul troc:Sa nu ne miram, aceasta a fost si aceasta ramane politica PSD: fara dezbateri de idei, fara programe sau platforme, ci numai cu negocieri de tipul "da-mi aia, ca sa-ti dau asta". Cu asa ceva s-a ridicat Ponta, s-a inaltat Dragnea si tot cu asa ceva s-a catarat Dancila mai sus decat o tineau curelele.De aceea, sunt tentat sa dau crezare celor declarate de deputatul Florin Roman. Pentru PSD, alegerea in doua tururi ar fi curat dezastru. Asta trebuie stavilita cu orice pret, iar pretul propus domnului Florin Roman nici nu pare prea mare: toate guvernele de pana acum au avut abilitatea de a emite ordonante in vacanta! N-ar fi o premiera.De altfel, chiar si fara trocul propus, PSD a reusit sa se faca luntre-punte si sa obtina miercuri in plenul Parlamentului respingerea solicitarilor PNL si USR de a include pe ordinea de zi proiectul pentru alegerea primarilor in doua tururi.Fara troc, numai cu o chichita, descoperita desigur la moment de expertii PSD intr-ale procedurilor: proiectele se afla in comisia comuna pentru modificarea legilor electorale, care are termen 3 luni pentru redactarea unui raport. Gaselnita clasica: PSD nu se opune, dar a descoperit de ce nu se poate: nu permite metodologia.Era normal ca, la una ca asta, Dan Barna sa comenteze ironic:In opinia mea, domnul Barna ar trebui sa-si indrepte tirul spre PSD nu spre premier. Regula de aur a razboiului spune ca trebuie sa tragi numai in inamic si niciodata in aliati, oricat de neagreabili ti-ar fi ei.Pe cat pare problema de incurcata, pe atat de simpla este solutia. Ne-o da cea mai elementara regula a democratiei, aceea ca, prin alegeri, se impune vointa majoritatii. Ideal este ca respectiva majoritate absoluta (adica 50%+1) sa se constituie din primul tur, dar daca nu s-a intamplat asa, situatia n-ar trebui folosita ca pretext pentru a favoriza un castigator. Corecta este numai organizarea unui nou tur cu primii doi clasati, dintre care, chiar daca ele au fost stabilite prin legi.Evident, liderilor PSD nu le convine. S-ar putea chiar sa nu le convina nici unor lideri liberali. Problema nu este insa cui si ce ii convine. Problema este, asa cum spuneam, respectarea unui principiu democratic si nu exista democratie in lume care sa sustina impunerea minoritarilor in fata celorlalti.Dupa cum tot un pricipiu al democratiei este si alegerea presedintilor de consilii judetene de catre consilieri si dintre ei, nu prin scrutin general. Efectele scrutinului general s-au vazut: transformarea judetelor in feude si a liderilor lor in "baroni".Baronii au fost mereu baza pe care s-au inaltat Dragnea si Dancila, iar acum tocmai si-i atrage domnul Ciolacu, anume ca sa-si faca sustinatori. Alegerea lor prin scrutin si pe listele partidului facute sau aprobate de la "centru" inseamna a-i obliga. E ca si cum ar spune: eu te-am pus!Daca-i alege consiliul judetean, baronul nu mai are motive sa-i fie recunoscator lui Ciolacu sau a acolitilor sai - caci nu mai indoiesc de camarila in curs de formare, in locul celei destramate recent.Tragand linie, solutia corecta este promovarea unei legi pentru alegerea primarilor in doua tururi si a presedintilor de consilii judetene direct dintre consilieri.Desi logica pledeaza in acest sens, PSD nu pare deloc dispus sa cedeze, a stabilit deja ca nu se poate si as zice ca problema nu are solutie, daca n-ar prevede una insasi Legea Fundamentala: presedintele este, printre altele, si un mediator in societate.Acum este momentul ca presedintele sa-si exercite rolul. Domnul Iohannis are deja un punct de vedere format si nu trebuie decat sa-si asume respectivul rol, impunandu-se in numele milioanelor de romani care l-au creditat recent cu votul lor.