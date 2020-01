Discutii de taina si mers pe sarma, in drumul spre anticipate

Demisie sau demitere?

Ce au hotarat concret presedintele si premierul, in convorbirea lor de taina

Ce ar insemna concret alegerile anticipate?

S-a discutat la Cotroceni vreun calendar al anticipatelor?

Sub acest aspect, este usor de inteles cresterea apetitului pentru alegeri urgente al luptatorilor antiPSD si nervozitatea lor, cand observa ca timpul trece iar ei bat pasul pe loc. Practic, suntem exact ca la inceput: dorim alegeri anticipate, dar nu stim cum se poate ajunge la ele.Cam pe aceasta linie pare sa se inscrie si convorbirile purtate vineri de presedintele Iohannis si premierul Orban, in care s-ar parea ca cel dintai l-a convins pe cel de al doilea ca trebuie pornit la drum imediat.- spune pentru prima oara premierul, care pana acum raspundea cat putea el de evaziv la asemenea intrebare delicata.Cine a hotarat? Premierul si presedintele tarii, doua personalitati de cel mai inalt rang, de cea mai mare credibilitate, dar neinvestite de Constitutie nici impreuna, nici separat, sa hotarasca asupra alegerilor anticipate.Atunci, pe ce baza au hotarat? Evident, pe baza incercarii de a interpreta intr-un anumit fel legea dupa demiterea sau demisia guvernului, intervenite cam netam-nesam, plus doua incercari nereusite de a instala un nou premier.Daca asta s-a discutat la Cotroceni, atunci regret ca se pune la cale mersul pe sarma cu ajutorul Constitutiei. Daca s-a discutat altceva, atunci ma intreb ce.Putini comentatori cred ca domnul Orban ar fi oferit demisia, avand in vedere "pohta ce a pohtit" inca din vremuri imemorabile. Mai curand, este posibil sa fi fost incurajat de presedinte in acte indraznete, care sa poata duce la demitere: OUG enervante pentru PSD sau angajarea raspunderii, ceva si mai enervant.Iar PSD va fi nevoit sa inghita. Altfel, ar calca pe grebla, ar obtine usor demiterea guvernului prin motiune de cenzura si ar deschide cu propria mana calea spre alegerile anticipate, ravnita de intreaga suflare antiPSD.Cel mai probabil insa este ca PSD nu va face mofturi, va inghiti enervantele decizii ale adversarului, iar domnul Orban va avea ocazia sa se faleasca in fata partidului si a natiunii cu muschii sai neinfranti. Pana la urma, nu-i va ramane alta optiune decat demisia, varianta pentru care nu este imposibil ca presedintele sa-i fi facut promisiuni de viitor, deloc neglijabile, credinciosului sau Orban.Asemenea promisiuni insa nu se fac publice, dupa cum nu faci public nici jocul la doua capete, din care unul cu demiterea si altul cu demisia. Asa ceva ramane secret de serviciu.Daca domnul Iohannis si domnul Orban ar fi hotarat ceva concret intr-o problema atat de importanta, la care toata suflarea romaneasca asteapta un raspuns clar, logica imi spune ca presedintele ar fi iesit primul la televizor sa explice limpede cum vede domnia sa efectuandu-se pas cu pas pregatirea si desfasurarea doritelor alegeri anticipate.Dar a iesit premierul singur, explicand la modul cel mai general posibil ca au hotarat sa redea puterea oamenilor prin organizarea unor anticipate pe care nici macar nu spune cum le vor organiza. Mesajul mi se pare mai mult de tipul "asta-i situatia", decat de tipul "asa vom face".In opinia mea, mesajul nici nu ni se adreseaza noua, publicului. Se adreseaza aproape explicit fortelor antiPSD care au votat destituirea guvernului Dancila si instalarea noului guvern Orban, conditionand votul lor de promisiunea alegerilor anticipate.Acum, le ofera raspunsul: na, asta am promis, asta facem. Dar nu spunem cum, ca sa nu afle inamicul planul nostru secret. Ne-am tinut de cuvant, alta intrebare!Din capul locului, timpul scurt ramas pana la alegerile in termen sugereaza ca singura solutie pentru anticipate a ramas desfasurarea simultana a celor doua tipuri de alegeri, generale si locale, in luna iunie.Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean opineaza ca, sub aspect constitutional, este posibil, dar sub aspect tehnic ar fi un dezastru. Caci iata ce spune dansul:Sunt intr-adevar de speriat cinci buletine de vot deodata. Ganditi-va la lelea Ioana din Ototoaia, nu prea cunoscaoare de carte, care trebuie sa voteze pentru cinci institutii despre care stie prea putin, sau poate deloc. Ce va face? Va aplica stampila la intamplare sau nu o va pune deloc, anuland buletinul. Nu acesta este scopul alegerilor.Dar ma gandesc si la alegatorul elevat din marile municipii, pretios la gandire, care va socoti ca isi bate cineva joc de el, punandu-i in brate cinci buletine deodata. Nu exclud sa le lase pe toate nestampilate, mormaind cuvinte de nereprodus, la adresa celor care au facut legea.Gandul ma duce insa si la aspectul tehnic al problemei. Se stie cat dureaza votarea in cazul unui buletin sau doua, dar cinci buletine deodata pot bloca fluenta accesului la sectia de vot. Ne putem pomeni usor cu cozi interminabile si scandaluri, cum au mai fost pe vremea lui Corlatean, Carmen Dan sau Melescanu. Pe scurt, cinci buletine deodata este o solutie total neinspirata.Nimic nu este mai confuz, decat un calendar al eventualelor anticipate. Demiterea sau demisia guvernului, nominalizarea altor doi premieri si respingerea lor consecutiva in Parlament, dizolvarea Parlamentului, termenul fatidic de 60 zile pentru noi alegeri sunt doar o parte din necunoscute.Ar fi de necrezut ca este cineva atat de specialist, incat sa fi pus in ecuatie toti acesti parametri si sa inscrie pe agenda termene. Suntem inca prea la inceput, ca sa discutam termene. Dar, iarasi, daca nu asta s-a discutat, atunci ce?In opinia mea, s-a discutat numai ce a declarat domnul Orban la iesire si nimic mai mult: ca e bine pentru Romania sa organizam alegeri anticipate. Ar fi vrut domnul Iohannis sa discute mai mult, dar domnului Orban nu-i convine sa demisioneze si ar fi vrut domnul Orban sa discute mai mult, dar domnul Iohannis nu poate da prea multe garantii pentru cazul cand premierul demisioneaza, iar celelalte planuri esueaza - Doamne fereste!