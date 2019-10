Dosarul in care Victor Costache este acuzat de malpraxis, in cercetare la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia

Ziare.

Potrivit procurorilor, pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia este inregistrat un dosar penal privindu-l pe Victor Costache, cauza fiind preluata de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu, in luna mai 2018."In acest dosar se administreaza probe la solicitarea partilor procesuale, in cauza nu s-a pus in miscare actiunea penala impotriva vreunei persoane", se arata in raspunsul la solicitarea facuta de Mediafax, semnat de procurorul general al PCA Alba Iulia, Ilie Narita.Potrivit unor surse judiciare, cercetarile in acest dosar au inceput dupa ce sotia unui preot din Dolj a murit la sapte zile dupa ce a fost operata pe cord de Victor Costache, la spitalul privat din Sibiu, iar barbatul a considerat ca diagnosticul pus initial de doctor a fost gresit, astfel ca a depus o plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu.Dosarul a fost transmis, ulterior, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia.Victor Costache a declarat marti, dupa ce a primit aviz favorabil in Parlament, ca in dosarul de malpraxis are calitatea de suspect, a mai fost chemat de procurori la audieri si "toate expertizele au fost favorabile"."E un dosar in curs, trebuie sa lasam justitia sa-si spuna cuvantul. (...) A inceput in 2017. (...) Am fost (chemat de procurori, n.r.), am calitatea de suspect. In momentul de fata, toate expertizele mi-au fost favorabile", a declarat Victor Costache, dupa ce a primit aviz favorabil in Parlament.Propunerea pentru ministerul Sanatatii a evitat sa raspunda la intrebarile cu privire la acuzatiile din dosar, adaugand doar ca este vorba despre "malpraxis": "Ne cramponam cu intrebari", a spus Costache."Ce a fost in presa ca diagnosticul a fost incorect, ca nu a existat medic de garda, toate sunt acuzatii nefondate. Intelegem durerea familiei. Sunt acuzatii nefondate, o parte nu se gasesc in plangere. (...) Diagnosticul nu a fost gresit.Nu conteaza plangerea, vorbim de realitate. (...) Acuzatia este de malpraxis. (...) Medicul de garda era la servici (sic!), erau doi medici de garda care au intervenit in timp util. Nu are rost sa politizam un dosar medical", a mai spus Victor Costache.Victor Costache a primit, marti, aviz favorabil in comisia de specialitate din Parlament in urma audierii acestuia. Costache este propunerea PNL pentru Ministerul Sanatatii.In cadrul audierii sale, intrebat despre acuzatiile de malpraxis care i se aduc, Costache a spus ca, daca i se va schimba calitatea suspect, isi va da imediat demisia de la minister.Victor Costache, propus pentru Ministerul Sanatatii, are 45 de ani, este chirurg cardiovascular, autor al mai multor premiere in domeniul chirurgiei endovasculare, specializat in Franta.Medicul conduce un spital privat in Sibiu si este consilier al lui Ludovic Orban pe probleme de sanatate.