Firmele isi vor putea achita pe ghiseul.ro taxele catre bugetul de stat

Cum sunt calculate comisioanele

"Sistemul National Electronic de Plata, operabil de pe ghiseul.ro , va fi extins pentru a introduce posibilitatea de plata a obligatiilor datorate bugetului general consolidat si pentru persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica. Guvernul a aprobat astazi o Hotarare in acest sens", se arata intr-un comunicat de presa al Executivului.Totodata, prin extinderea acestui portal, persoanele juridice vor putea plati, pe langa taxe si impozite catre bugetul de stat, si alte obligatii datorate altor institutii publice (ex. amenzi, tarife), daca acea entitate este inrolata in Sistemul National Electronic de Plata.Conform sursei citate, prin introducerea posibilitatii persoanelor juridice de a-si plati obligatiile catre buget prin intermediul ghiseului virtual de plati, mediul de afaceri va beneficia de aceleasi avantaje pe care SNEP le ofera cetatenilor."Principalul impact al acestei masuri este transformarea digitala a relatiei dintre cetateni, mediul de afaceri, mediul ONG si institutii publice, pe de o alta parte, iar pe de alta parte, reducerea sau eliminarea timpului de asteptare pentru plata serviciilor publice, facilitarea comunicarii dintre sectorul public si cel privat, precum si cresterea calitatii serviciilor oferte de entitatile din sectorul public", arata Guvernul.Utilizatorii institutiei publice care nu detin sisteme electronice de gestionare a obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat vor avea posibilitatea de a efectua plati cu completarea individuala, manuala, a sumei si tipului de tranzactie.Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operatiunile de tranzactionare online aferente incasarii obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat prin intermediul SNEP nu vor depasi tarifele maximale aprobate prin decizie emisa de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.In cazul tranzactiilor cu cardul, comisionul perceput de institutia de credit care accepta plata este de maximum 1% din valoarea tranzactiei, dar nu mai mare de 30 de lei.Sistemul National Electronic de Plata (SNEP) este administrat de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, care va asigura corelarea evolutiei tehnice a SNEP cu sistemele informatice ale altor autoritati publice implicate in acest proces si va monitoriza implementarea mijloacelor de plata.Normele metodologice precum si normele tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a obligatiilor fiscale se stabilesc in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotarariiIn prezent, Sistemul National Electronic de Plata (SNEP) se adreseaza exclusiv platii taxelor si impozitelor si exclusiv persoanelor fizice.In anul 2019, au fost inrolate in ghiseul.ro un numar de 384 de institutii publice locale si centrale si au fost inregistrate 1,268 milioane de tranzactii online, in crestere cu 34% fata de cele operate in 2018.