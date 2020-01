Fostii prefecti il ameninta pe Ludovic Orban cu procese

Ziare.

com

Printre fostii prefecti care au semnat petitia se numara si Nicolae Draghia, fost reprezentant al Guvernului in judetul Mehedinti. Acesta a declarat, pentru Mediafax, ca a semnat plangerea prealabila care i-a fost trimisa premierului Orban la finalul saptamanii trecute.Nicolae Draghia spune ca grupul fostilor prefecti nu contesta deciziile de inlocuire din functie, ci hotararile prin care au fost numiti 31 de noi prefecti si subprefecti. Potrivit acestuia, multi dintre acestia nu indeplinesc conditiile legale pentru a ocupa aceste functii."Noi am vrut sa tragem un semnal de alarma asupra nelegalitatii acestor hotarari, nu in raport cu noi. Noi suntem doar persoane interesate si incercam sa respectam legea. Numirile lor au fost ilegale din punct de vedere al detinerii calitatii de cursant pentru aceasta functie, unii dintre ei.Altii sunt la cabinete parlamentare si nu puteau sa fie ca functie publica, etc. Nu am facut aceasta plangere prealabila pentru noi, ca persoane publice sau fosti prefecti. Hotararile prin care am fost noi inlocuiti, asta este o alta problema si asta ne-o rezolvam noi, personal", a declarat, pentru Mediafax, Nicolae Draghia, fostul prefect al judetului Mehedinti.Acesta spune ca singurul lucru pe care-l asteapta de la premier este "sa puna in legalitate aceste hotarari". In caz contrar, va fi deschisa o actiune pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.Fostul prefect de Mehedinti spune ca el nu a contestat decizia de numire a succesorului sau pentru ca nu este cazul, dar isi va cere in instanta functia care i-a fost luata."Eu, de exemplu, sunt inalt functionar public si poate singurul si cel mai vechi din aceasta zona. Si dupa activitati exceptionale, vine aceasta....de fapt, eu am mai castigat o runda de batalii si in guvernul Ciolos, cu o schimbare ilegala cu aceleasi personaje, dar ma rog... In plangerea prealabila nu este inclus si Mehedintiul. Aici nu este cazul", a mai spus Nicolae Draghia.Si fostul prefect al judetului Iasi s-a alaturat grupului nemultumitilor. Marian Serbescu a declarat ca a semnat plangerea prealabila din solidaritate cu ceilalti, dar nu stie daca v-a ajunge in instanta pentru ca nu are ce-i reprosa succesorului sau."Toti prefectii au fost contactati de un avocat, noi am dat un accept de reprezentare. E un avocat din Bucuresti care a facut o plangere prealabila, care spune ca posturile de prefecti si subprefecti trebuie ocupate de inalti functionari. Eu am semnat in semn de solidaritate cu colegii din tara, pentru ca Marian Grigoras (actualul prefect al Iasului - n.red.) are cursurile, el a mai fost prefect, deci nu e cazul la noi.Eu am dat imputernicire acestui avocat sa faca plangerea prealabila, dar pana la actiunea efectiva in instanta mai este timp. Avocatul a facut aceasta plangere prealabila in numele Asociatiei Prefectilor si Subprefectilor. Eu nu stiu daca continui cu eventuala actiune in instanta, pentru ca la Iasi nu e cazul. Ei contesta ca au fost multiple numiri de prefecti si subprefecti care nu au cursurile de inalti functionari", a declarat, pentru Mediafax, Marian Serbescu, fost prefect al Iasului.