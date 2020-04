Guvernul a adoptat rectificarea bugetara: Bani in plus la Sanatate, Munca si Finante

Cati bani s-au alocat

Sunt avute in vedere, in principal, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru finantarea masurilor de sprijin economic adoptate de Guvern in ultima perioada, respectiv finantarea schemei de garantare pentru credite pentru capital de lucru si credite pentru investitii destinate IMM-urilor prin Fondul National de Garantare si Creditare a IMM-urilor, finantarea acestei scheme urca de la 5 miliarde de lei la 15 miliarde de lei si, in cadrul acestei scheme, IMM-urile pot beneficia de credite cu dobanda subventionata 100%, dobanda zero si comisioane de administrare zero pana la sfarsitul acestui an", a precizat Ionel Danca, miercuri seara, la finalul sedintei de Guvern.El a adaugat ca prin rectificare sunt prevazute si "alocarile bugetare necesare pentru plata indemnizatiei de somaj tehnic pentru salariatii care in aceasta perioada au contractele de munca suspendate, cat si pentru persoanele care presteaza servicii in baza altor forme contractuale, precum persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau persoanele prevazute la categoria alti profesionisti in Codul Civil".", a spus Danca.De asemenea, in domeniul Sanatatii, a aratat el, au fost alocate sumele necesare "atat pentru asigurarea necesarului de materiale medicale si sanitare in combaterea epidemiei cu coronavirus, cat si pentru plata asigurarilor sociale de sanatate sau a drepturilor beneficiarilor de asigurari de sanatate"."Vorbim aici de concedii medicale care au prevazute o alocare bugetara de un miliard de lei", a precizat Ionel Danca.Ionel Danca a precizat ca prin rectificarea bugetara adoptata de Guvern miercuri cele mai mari sume au fost alocate Ministerelor Muncii, Sanatatii si Finantelor Publice.", a declarat Ionel Danca la finalul sedintei de guvern.El a adaugat ca, de asemenea, a fost suplimentat bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei cu "1 miliard de lei, pentru lucrari contractate in cadrul proiectelor gestionate de acest minister", iar Ministerul Afacerilor Interne are o alocare suplimentara de "0,5 miliarde de lei"."Alte sume in plus - pentru finantarea proiectelor de investitii si pentru sprijinirea proiectelor importante la nivelul unor ministere cu competente in domeniul economic, precum Ministerul Transporturilor, care beneficiaza de o alocare suplimentara de peste 100 de milioane de lei, Ministerul Agriculturii, de asemenea, beneficiaza de o alocare suplimentara de 100 de milioane de lei.", a spus Danca.Seful Cancelariei premierului a mai mentionat ca urmare a acestor realocari, ajustari in cadrul proiectiei bugetare pentru anul 2020, "bugetul general consolidat prevede un deficit bugetar de 72 miliarde de lei la finele anului, ceea ce inseamna 6,7% din PIB".