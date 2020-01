Guvernul a redus drastic posturile din ministerele Trasporturilor si Muncii: Se fac economii si se "elimina sinecurile politice"

Ziare.

"Astazi in sedinta de Guvern au fost adoptate cateva hotarari de Guvern pentru reorganizarea unor Ministere, in continuarea demersului actualului Guvern de restructurare a aparatului public central.de la nivelul unor ministere", a declarat seful Cancelariei Guvernului, Ionel Danca, marti, la finalul sedintei Executivului.Acesta a precizat ca lanumarul de posturi a fost redus de la 721 de persoane, la 584, prin comasarea directiilor si a reducerii numarului de secretari de stat."Astfel, la Ministerul Comunicatiilor si Transporturilor, prin hotararea de Guvern adoptata astazi, numarul de directii din cadrul Ministerului, daca inainte erau doua Ministere Transporturi si Comunicatii cu 21 de directii, in urma comasarii au rezultat 14 directii, iar din 6 directii generale au rezultat 3 directii generale. La nivelul functiilor de demnitate publica, din 9 secretari de stat au ramas 6. Ca numar de posturi noul Minister al Comunicatiilor si Transporturilor are o reducere a numarului de posturi de la 721 la 584 de persoane", a precizat Danca.In ceea ce priveste, prin hotarare de Guvern, se reduce numarul de posturi de la 424 de persoane la 346."La Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, de asemenea vorbim de o reducere a numarului de posturi de la 424 de persoane la 346, o reducere cu 21% a numarului de posturi, ceea ce inseamna o economie de aproape 9 milioane de lei in cheltuielile de personal ale acestui Minister", a mai precizat Danca.