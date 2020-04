Guvernul amana alegerile si prelungeste mandatele alesilor locali pana la 31 decembrie

Ziare.

com

Proiectul a fost prezentat la inceputul sedintei de guvern de vicepremierul Raluca Turcan, care a spus ca, in contextul pandemiei de coronavirus, nu se pot desfasura alegerile."In aceasta situatie de criza nu se pot desfasura alegeri, alegerile trebuie desfasurate intr-un context sigur. Autoritatea Electorala Permanenta, impreuna cu Ministerul de Interne si Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei au initiat un proiect de OUG de prelungire a mandatelor alesilor locali pana nu mai tarziu de 31 decembrie", a spus Turcan.Ea a precizat ca proiectul prevede si simplificarea procedurii pentru pregatirea alegerilor in sensul in care partidele si candidatii sa prezinte o singura lista de sustinatori si sa se depuna un numar minim de 25.000 de semnaturi dintre care 500 de alegatori din judete si 1.000 de alegatori din Bucuresti.De asemenea, Raluca Turcan a precizat ca exista si posibilitatea ca, in locul listelor de sustinatori, "sa fie facuta dovada depunerii in contul bancar a unei contributii electorale in valoare de cel putin 3% din valoarea maxima admisa pentru functia pentru care candideaza un competitor independent sau de 50 de salarii de baza minime pe tara pentru campania electorala la nivelul judetului sau nivelul Capitalei, acolo unde se candideaza".Amintim ca, acum cateva zile, premierul Ludovic Orban spunea ca este din ce in ce mai putin posibil ca alegerile locale sa aiba loc in 28 iunie, avand in vedere situatia generata de coronavirus. . El vorbea despre emiterea unui act normativ in sensul amanarii alegerilor, urmand ca apoi sa se stabileasca cu partidele politice data la care va putea avea loc scrutinul.