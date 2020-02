Guvernul Orban II a picat la CCR: Parlamentul n-a avut cvorum de sedinta, Orban vrea si reinvestire, si anticipate. Mingea e la Iohannis

LIVE

CCR a decis ca desemnarea lui Ludovic Orban este neconstitutionala

Sub semnul intrebarii

Ziare.

com

Curtea Constitutionala si Parlamentul trebuiau sa decida, luni, daca Guvernul Orban II va fi investit cu puteri depline sau, dimpotriva, presedintele este obligat sa desemneze un nou candidat la functia de premier.Prima asteptata sa ia o decizie a fost Curtea Constitutionala, care s-a reunit la ora 11:00, dupa ce a fost sesizata de presedintii celor doua camere parlamentare. CCR a stabilit ca presedintele a declansat un conflict constitutional si i-a cerut sa desemneze un nou candidat la functia de premier.Pe de alta parte, cele doua camere ale Parlamentului trebuiau sa se reuneasca in sedinta comuna, de la ora 16:00, pentru a decide ce vor face in continuare, dupa decizia CCR. Din lipsa de cvorum, sedinta s-a inchis dupa cateva minute.La finalul zilei, Ludovic Orban a dat declaratii care au creat confuzie, spunand ca PNL se va stradui sa stranga o majoritate parlamentara, dupa decizia de azi a CCR, si ca alegerile anticipate raman in continuare obiectivul numarul 1.Intrebat direct de jurnalisti daca vrea o majoritate ca sa fie reinvestit sau, dimpotriva, sa se ajunga la alegeri anticipate, Ludovic Orban a dat un raspuns surprinzator: "Imi doresc amandoua lucrurile deodata".De partea celalta, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca partidul sau ramane in opozitie, dar a dat de inteles ca ar fi de acord cu un guvern de uniune nationala.Actorul principal al jocului politic, presedintele Klaus Iohannis, a anuntat ca va sustine in aceasta seara o declaratie de presa, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.- Ludovic Orban face din nou declaratii pe holul Parlamentului:- "Nu exista nicio prevedere constitutionala care il impiedica pe presedintele Romaniei sa nominalizeze un candidat cum sunt eu. De o buna bucata de vreme, orice sesizare a fost tratata de CCR de pe pozitii partizane, dandu-se satisfactie PSD.(...) Nu putem sa nu constatam un partizanat in favoarea PSD".- "Nu pot sa inteleg pe ce text constitutional se bazeaza aceasta decizie. (...) Presedintele nu este constrans sa numeasca un premier. Exista o procedura constitutionala foarte bine stabilita".- "Astazi au chiulit toti parlamentarii PSD, incalcandu-si obligatia de a fi prezenti la munca. A existat un boicot al PSD".- "Cu siguranta, comunic cu presedintele Romaniei (...) Decizia de desemnare este a presedintelui Romaniei. Ce inteleg din aceasta decizie a CCR este ca presedintele trebuie sa desemneze un candidat care sa incerce sa formeze o majoritate".- "Vom discuta dupa ce decizia CCR va fi publicata in Monitorul Oficial"Intrebat de jurnalisti de ce a spus ca vrea sa stranga o majoritate, ca sa fie investit guvernul sau ca sa pice, Ludovic Orban a raspuns doar: "", iar despre anticipate Ludovic Orban a sustinut ca ele reprezinta in continuare "cel mai important obiectiv" pentru PNL.Intrebat clar daca isi doreste alegeri anticipate sau reinvestire, Ludovic Orban a dat un raspuns surprinzator: "".revine cu noi declaratii."Decizia Curtii, pentru prima oara, atrage atentia clar in ceea ce priveste spiritul Constitutiei, in sensul de a desemna pe cineva prim-ministru nu de ochii lumii, ci pentru a crea o majoritate.a cantarit foarte greu, din ce am citit eu in decizia CCR", a spus liderul PSD.Intrebat de jurnalisti cine are majoritate acum in Parlament, Marcel Ciolacu a raspuns: "La aceasta ora, nu are nimeni majoritate in Parlament, deoarece nu este creionata. Sa lasam firul Constitutiei, sa vedem deciziile presedintelui Romaniei. Mie imi pare rau ca presedintele Romaniei a fost pus astazi in aceasta postura de catre PNL(...)"."Anticipatele exista oriunde in lume, e posibil sa se ajunga si la anticipate. In cazul in care nu se creioneaza o majoritate, dar nu o mascarada ca astazi, se poate ajunge la anticipate. Noi suntem in opozitie. Este exclus ca PSD sa voteze o propunere a PNL in persoana dl Orban", a mai spus acesta.- ". Va multumesc!", a declarat Marcel Ciolacu.- Incepe sedinta plenului reunit al Parlamentului, condusa de Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Membrii Guvernului Orban sunt prezenti in sala."Nu e nicio lovitura", a comentat premierul Orban inainte de sedinta, anuntandu-i pe jurnalisti ca va da declaratii la final.- Titus Corlatean, presedintele interimar al Senatului, si Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, spun ca decizia CCR a aratat ca seful statului a actionat abuziv, dorindu-si dizolvarea Parlamentului, nu gasirea unei solutii de premier."Un exercitiu politic fara rost, generat de dorinta de a acumula puterea absoluta in statul roman", a spus Corlatean.La randul sau, Marcel Ciolacu a declarat: "Atributiile constitutionale sunt la presedintele Romaniei, noi ne ducem sa deschidem si sa inchidem sedinta (plenului reunit - n.red.). Nu vom mai face o propunere de prim ministru".- Inin care se anunta public decizia de astazi a Curtii se precizeaza urmatoarele:- CCR a admis cererile formulate de presedintele Camerei Deputatilor si de presedintele Senatului siintre presedintele Romaniei si Parlamentul Romaniei, in legatura cu desemnarea de catre presedintele Romaniei a candidatului Ludovic Orban la functia de prim-ministru- In realizarea atributiei prevazute de art.103 alin.(1) din Constitutie,pentru functia de prim-ministru.- Curtea a constatat, in esenta, in acord cu Decizia CCR nr.80/2014, cain vederea formarii unui nou guvern.retinute in motivarea solutiei pronuntate de plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.-Presedintele Klaus Iohannis anunta ca va sustine, de la, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni.spune ca "suntem intr-o criza politica", iar aceasta "se adanceste"."Strategia PNL de a ajunge la anticipate a esuat sau oricum perspectivele sunt limitate. Suntem intr-o situatie fara precedent. Vom participa la sedinta plenului, vor fi dezbateri si vom vedea daca se ajunge sau nu la vot (...) In momentul de fata alegerile anticipate raman solutia reala prin care se poate iesi din criza", a mai declarat Dan Barna., spune ca "nu trebuie sa ne panicam", pentru ca "avem guvern interimar" care are posibilitatea si atributiile necesare pentru a gestiona problemele coronavirusului."Si daca astazi am respinge aceasta lista (de ministri - n.red.), tot acest guvern interimar ar fi la Palatul Victoriei si tot cu acele puteri (...) Putem discuta despre alegeri anticipate, care sunt necesare in continuare (...) Mergem spre anticipate cu toata convingerea", a declarat liderul UDMR.a comentat decizia CCR: "Asteptam motivarea, dar ma bucura ca democratia inca functioneaza in Romania". Intrebat de un jurnalist daca PSD ia in calcul sa stranga o majoritate parlamentara si sa intre la guvernare, liderul PSD a raspuns ferm: "NU!"- Minuta deciziei CCR inca nu a fost data publicitatii, prin urmare nu este clar ce i-a nemultumit pe judecatorii constitutionali, dar este evident ca pentru a solutia iesirii din criza este la presedintele Iohannis.Conform unor surse citate de televiziunile de stiri, decizia de azi a CCR nu il va impiedica pe presedintele Klaus Iohannis sa il desemneze ... tot pe Ludovic Orban pentru functia de premier, cu conditia obligatorie ca liderul PNL sa isi asigure o majoritate in Parlament., informeaza surse citate de Digi24, presedintele Iohannis fiind obligat de Constitutie sa desemneze un premier care se bucura de o majoritate parlamentara.Conflictul constitutional a fost votat demembrilor CCR, informeaza Antena3, iar B1 TV anunta ca scorul a fost 7-2.a decis sa boicoteze votul pentru Guvernul Orban II, informeaza Antena3. Sedinta plenului reunit este programata pentru ora 16:00.sustine declaratii la Parlament: "Participam la sedinta pentru investirea Guvernului, asteptam toate grupurile parlamentare sa participe la aceasta procedura, sa manifeste responsabilitate fata de situatia politica institutionala din Romania"."Boicotul echivaleaza cu un refuz de indeplinire a obligatiilor asumate", mai spune Orban."Avem o analiza,", a mai adaugat premierul, raspunzand unei intrebari legate de decizia CCR asteptata azi.Premierul interimar respinge speculatiile potrivit carora guvernul actual nu poate face fata raspandirii, spunand ca institutiile isi fac datoria."Suntem pregatiti pentru diagnosticare, cu informatii concrete. Ne intalnim periodic, avem masuri in functie de situatiile care apar, luam decizii si stabilim actiunile necesare", a adaugat Orban.- Sedinta CCR s-a incheiat, este asteptata decizia.- Marcel Ciolacu a subliniat apasat, de cateva ori, ca "PSD nu va vota niciun guvern minoritar".Intrebat de un jurnalist daca PSD ar vota, in schimb, un, Marcel Ciolacu a raspuns enigmatic: "Ma bucur ca avem cu totii o deductie logica", fara sa dea detalii.- Intrebat de un jurnalist,a confirmat ca alesii PSD isi asuma sa fie sanctionati cu 1% din indemnizatie pentru absenta nemotivata de la sedinta de azi."Ne asumam.. Unul din chestori va depune hartia in BP al Camerei, care va lua act", a explicat Ciolacu.In plus, liderul PSD a dat asigurari ca atat PSD, cat "si eu personal nu o sa votez niciodata un guvern minoritar condus de dl Orban"."Noi am facut o propunere de prim ministru pe litera si spiritul Constitutiei, nu are niciun rost sa venim cu alta (Remus Pricopie - n.red.). Am vorbit cu", a adaugat el.a anuntat, dupa sedinta conducerii, ca PSD nu va participa la "mascarada", adica la sedinta plenului reunit de azi, indiferent de decizia CCR, argumentand: "Astazi nu ne ducem la vot, pentru ca nu poti sa vii cu un guvern pe care nici macar un parlamentar nu a spus ca il voteaza"."Nu participam, deoarece este o mascarada. Nu putem participa la un vot pentru un prim ministru desemnat, reprezentant al unui partid care in forul intern a decis sa nu il voteze", a mai spus Ciolacu.Marcel Ciolacu nu a discutat cu Victor Ponta referitor la desemnarea altui premier, dar a reamintit: "Ultima discutie cu privire la un prim ministru am avut-o cand am fost la consultari la Cotroceni si am venit cu o propunere comuna, iar in acel moment prima propunere a fost dl Arafat, dansul declinand propunerea"."Suntem in fata unui prim-ministru desemnat si a unui vot in Parlament, vom vedea dupa ce depasim acest moment (...) Momentan il avem pe dl Orban, premier demis, interimar, desemnat (...) Dupa decizia CCR, daca vine astazi, maine vom face sedinta birourilor permanente reunite si vom hotari", a mai spus Ciolacu.- Sedinta CCR este in desfasurare. Parlamentul este reprezentat de Florin Iordache (PSD)."Alegerile anticipate trebuie sa fie exclusiv consecinta lipsei de functionare a Parlamentului si nu un scop politic al presedintelui sau al unei minoritati parlamentare rezultate din alegeri", a subliniat Iordache, citat de Agerpres.La randul sau, Mihaela Ciochina, reprezentantul Presedintiei, afirma, printre altele, ca nu poate fi vorba despre un conflict constitutional pentru ca Parlamentul nu este in niciun fel impiedicat sa dea votul pentru noul Executiv. Mai mult, daca ar fi existat un real blocaj, Birourile Permanente nu ar fi stabilit calendarul audierilor ministrilor, iar parlamentarii nu si-ar fi exprimat votul in comisii si nici nu s-ar fi putut programa sedinta plenului reunit de azi, prin urmare cererea adresata CCR apare ca expresia unei nemultumiri "de natura pur politica", afirma reprezentantul presedintelui Iohannis., invocand faptul ca Romania este tot mai expusa riscului de infectare cu coronavirus. Victor Ponta sustine ca "Romania se confrunta cu o criza fara precedent, o urgenta medicala cu puternic impact socio-economic", subliniaza Victor Ponta."Este clar ca nu exista sustinere parlamentara pentru acest Guvern Fake. PRO Romania nu va participa la acest circ, nimeni nu va da vot de incredere Guvernului Orban II. Cerem presedintelui sa desemneze urgent un alt candidat pentru aceasta functie", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com., spune ca "o amanare a votului privind Guvernul este fuga de responsabilitate, iar singurul ei efect cert este prelungirea crizei politice"."Parlamentul este disfunctional si trebuie inlocuit cu unul care sa poata da o majoritate reformista si un guvern cu un mandat solid. Daca tactica PSD reuseste, 2020 va fi un an pierdut. Raspunderea le apartine, dar pagubele le vom plati cu totii", afirma liderul USR, intr-o postare pe Facebook.- Si liberalii se reunesc in sedinta Biroului Executiv, incepand de la ora 12:00.- Conducerea PSD se reuneste la ora 10:00, la sediul central al PSD. Presedintele interimar, Marcel Ciolacu, a sustinut ca, din informatiile pe care le are, nu va exista cvorum la sedinta plenului reunit al Parlamentului, informeaza televiziunile de stiri.Ziua de astazi este marcata de mai multe necunoscute. In primul rand, este vorba de decizia CCR, care nu este usor de anticipat, existand argumente atat in favoarea, cat si in defavoarea cuplului Iohannis-Orban. De asemenea, nu este exclus ca CCR sa amane luarea unei decizii.Tot sub semnul intrebarii sta si cvorumul de sedinta al plenului reunit, dupa ce PSD a anuntat ca intentioneaza sa boicoteze sedinta. Daca in sala nu vor fi prezenti cel putin 233 de parlamentari, adica jumatate plus 1 din numarul total al senatorilor si deputatilor, sedinta se reprogrameaza.Parlamentarii PNL vor fi prezenti, dar nu vor vota propriul guvern propus de presedinte, cu scopul declarat de a se ajunge la alegeri anticipate. PMP va adopta aceeasi strategie, iar parlamentarii USR vor participa la sedinta, cele trei partide avand acelasi obiectiv declarat - alegerile anticipate.De partea cealalta a baricadei sunt PSD, Pro Romania, UDMR si ALDE, care nu doresc anticipate, dar nici guvernul condus de Ludovic Orban. Un cuvant de spus il vor avea si deputatii care reprezinta grupul minoritatilor nationale.