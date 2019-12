Guvernul Orban si-a asumat raspunderea pe buget si modificarile la OUG 114, cu aplauze de la PNL si atacuri de la PSD

LIVE TEXT

Social-democratii au avut mai multe interventii in care au atacat decizia premierului, sustinand ca e una nedemocratica. O opinie similara a avut si presedintele Pro Romania, Victor Ponta, care a spus ca bugetul facut de Executiv e chiar "un pic mai fatasmagoric" decat cel al Vioricai Dancila.PSD deja a anuntat ca va contesta la CCR decizia Guvernului, urmand ca decizia magistratilor sa stabileasca regulile pentru viitor in ce priveste obligativitatea dezbaterii bugetului in Parlament.Premierul Ludovic Orban a explicat ca a ales aceasta cale extraordinara pentru ca era si presat de timp, dar si pentru ca starea in care au gasit vistieria dupa plecarea PSD de la Palatul Victoria nu permitea modificari in Parlament. Orban a spus ca astfel este dat un semnal puternic partenerilor ca Romania are o conducere responsabila.In ce priveste OUG 114, premierul a precizat ca modificarile anuleaza efectele nocive pentru energie, Pilonul II, banci si comunicatii. In ce priveste sporurile, ele vor fi platite in continuare la nivelul din 2019. Va fi interzis si cumulul pensie-salariu, insa exista cateva categorii exceptate de la aceasta regula.Anterior prezentei in Parlament, Executivul PNL s-a reunit in sedinta la Palatul Victoria, insa premierul Ludovic Orban a decis sa o suspende, urmand sa fie reluata de la ora 20:00.- Sedinta Parlamentului a fost inchisa, luni, la aproape o ora dupa ce premierul Ludovic Orban si-a angajat raspunderea pe bugetul pe 2020, pentru a se astepta forma finala a anexelor proiectului de buget, dupa ce Executivul a acceptat mai multe amendamente si acestea au trebuit sa fie modificate.Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in termen de 3 zile poate fi depusa o motiune de cenzura.- Raspunde Florin Roman, de la PNL: "Daca punem sub semnul intrebarii democratia, democratia inseamna vot si votul a aratat in 26 mai ca romanii vor PNL, nu PSD, ca romanii dau dreptate presedintelui Iohannis, nu dvs, iar de ultimele algeri sa mai vorbim...".El sustine ca au fost gasite la mai multe ministere facturi neplatite de miliarde bune, fara a preciza moneda."E grea Opozitia, am simtit-o si noi", le mai spune Roman social-democratilor.- Social-democratii ataca, in huiduielile liberalilor, procedura de asumare a raspunderii.- A inceput cea de-a treia si ultima sedinta a plenurilor reunite. Orban isi asuma raspunderea in numele Guvernului pe Legea bugetului de stat pentru 2020.Orban explica de ce si-a asumat raspunderea si pe ce:- Maine e ajunul, va propunem sa facem un cadou romanilor de Craciun, de Anul Nou, si anume bugetul pe 2020.- Nu am inteles de ce alte guverne, fara sa aiba nicio constrangere de timp, nu au prezentat bugetul in termenul prevazut de lege. Obiectivul nostru a fost ca pana la 31 ecembrie sa adoptam proiectul de buget si bugetul asigurarilor sociale de stat.- Folosim in premiera o modalitate de adoptare - angajarea raspunderii. Este o procedura reglementata in Constitutie si care are foarte multe aspecte care o fac cu adevarat sa fie democratica. Poate am surprins pe multi.- Orice parlamentar si grup parlamentar a avut dreptul sa formuleze amendamente si am aprobat foarte multe.. La modul la care e finalul de an, cu libere libere acordate, Sfanta zi a Craciunului. Si nici nu am fi stiut ce iese din Parlament.- Nu este orice fel de buget. Venim dupa o perioada in care au crescut cheltuielile, s-a ajuns la un deficit ce depaseste 4,4% din PIB si Romania are nevoie sa dea un semnal ferm de corectare a dezechilibrelor provocate pana acum.- Am incercat sa restabilim adevarul in ceea ce priveste bugetul.- Noi am asigurat revenirea la legalitate si efectuarea platilor atat cat au permis resursele bugetare. Am asigurat si plata unor sume care reprezentau drepturi castigate de cetateni in instanta.- Construim bugetul pe niste date pe care noi le consideram reale. Ne bazam pe o, apropiata de estimarile CE, FMI si a altor institutii.- In ce priveste- Ganditi-va ca a trebuit sa construim acest buget in conditiile in care trebuie sa facem fata unor cresteri de cheltuieli provocate de legislatii in vigoare: Legea Pensiilor, Legea Salarizarii.. Nu putem merge pe fake news-uri la nesfarsit. Fata de bugetul aprobat de guvern pe anul trecut in martie sumele alocate sanatatii cresc semnificativ.in raport cu bugetul pe anul trecut. Banii pentru educatie nu sunt doar in bugetul ministerului Educatiei. Sunt si la autoritatile locale si fonduri europene.- Alocam 2% din PIB pentru aparare. E un angajament pe care trebuie sa-l onoram.- Multa lume ar putea sa spuna ca nu ne comportam ca un guvern liberal.- In ce priveste autoritatile locale am gandit o modificare a modului de impartire a impozitului pe venit, am preluat 50% dintre cheltuielile sociale care fusesera efectuate in 2019, pentru a degreva cat de cat bugetele locale de cheltuielile ce le-au fost impuse in 2019.- In ce priveste amendamentele, am aprobat multe. De exemplu am preluat un amendament pentru cresterea sumelor trasferate de la bugetul de stat pentru intretinerea drumurilor nationale.- Avem amendamente de mediu, prezentate de partenerii de la USR, pentru operationalizarea SUMAL-ului. Avem alocari pentru sistemele mobile de masurare a calitatii aerului.- Mi-ar fi foarte greu sa trec in revista toate amendamentele. Exista posibilitatea ca anumite amendamente care ar fi putut provoca efecte benefice sa nu le fi putut accepta, din orice parte ar fi venit.- Sa ne indreptam in 2, maxim 3 ani de zile, la revenirea in parametrii stabiliti de Tratatul UE. Realitatea e ca nu poti la nesfarsit sa generezi cheltuieli fara sa ai venituri.- Daca nu schimbam filosofia bugetara, daca nu prioritizam si nu alocam resursele- Orban prezinta proiectul de lege privind corectarea OUG 114. "Cu privire la domeniul Energiei, OUG 114, impunandu-le producatorilor un pret de vanzare. Revenirea la o piata libera in domeniul energiei electrice si a gazului se va produce cu o perioada de tranzitie care sa permita revenirea la fixarea preturilor pe piata si sa ne permita ca Guvern sa asiguram sustinerea consumatorului vulnerabil. Se stie ca este o problema care greveaza de mult timp si pe care niciun Guvern nu a rezolvat-o pana astazi. In perioada de tranzitie ne-am asumat raspunderea sa venim cu legislatia care sa reglementeze situatia consumatorului vulnerabil.si care a generat efecte extrem de negative pentru firmele de transport, distributie si furnizare din Energie.In ceea ce priveste. Ar fi facut aproape imposibila continuarea activitatii acestor companii.In domeniul comunicatiilor si al bancilor, am anulat efectul negativ. Am reglementat situatia Fondului de Dezvoltare si Investitii. Acolo unde nu s-au semnat contracte, nu vor mai fi finantate.Va spun ca s-au depus o serie de amendamente. Initial, propunerea noastra desprea fost aceea de a merge pe un spor in cuantum fix pentru ca expunerea la aceste conditii este egala indiferent de salariu pe care il incaseaza angajatul. Asa ni s-a parut corect. Aici in schimb datorita faptului ca aceasta lege se adopta in cadrul aceleasi proceduri afecteaza bugetul de stat. Am acceptat sa acordam in continuare acest spor in forma in care a fost acordat si in 2019, adica 15% din salariul brut, evident cuantumul sporului va fi la nivelul cuantumului care a fost acordat la nivelul lunii decembrie 2019.Am introdus in proiectul de lege o. Sigur ca aici am acceptat amendamente ca sa aratam ca nu suntem lipsiti de realism. Am acceptat unul privitor lape care sa le face, in invatamantul preuniversitar sunt situatii in care nu exista cadre didactice. Daca am interzice cadrelor didactice pensionate sa ia pensie, am lasa clase fara profesori. Am acceptat o exceptie privitor la asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati. Sunt situatii in care membri ai familie se ocupa de cei cu dizabilitati. Am acceptat o exceptie privitoare la anumite companii si societati. La CFR SA, Calatori si Marfa exista foarte multi mecanici de locomotiva si personal angajat in miscare care sunt angajati prin cumul pentru ca din cauza modului in care a fost tratata calea ferata in ultimii ani de zile, din cauza salariilor nu a existat posibilitatea asigurarii functiilor decat de personal cumulant.De asemenea, am introdus in lege ca. Exceptie face personalul misiunilor diplomatice ale MAE. Am dat un timp de a se ocupa toate functiile prin organizarea de concursuri", a spus Orban.- Premierul Ludovic Orban sustine ca bugetul asigurarilor sociale pe 2020 a fost facut tinand cont de Legea pensiilor in vigoare. "Am tinut cont de Legea Pensiei aflata in vigoare, am asigurat sumele necesare pentru cresterea prevazuta in Legea Pensiilor. Este cel mai important lucru", a spus Orban.El a aratat ca a aprobat la aceasta lege un amendament care prevede cresterea comisionului de transmiterea prin intermediul Postei Romane de 1% la 1,1%.- Guvernul a acceptat un amendament propus de PNL care prevede exceptarea de la interzicerea cumulului pensiei cu salariul a cinci categorii. Este vorba despre persoanele care ofera asistenta persoanelor cu dizabilitati, profesorii care lucreaza in sistemul preuniveritar, o parte dintre cei care activeaza in domeniul cultural, precum cei din teatre, cei care lucreaza la companii sau societati nationale care altfel nu ar putea sa isi asigure functionarea si cei care lucreaza la Scoala Superioara de Aviatie, informeaza Digi 24, citand surse.- "Angajarea raspunderii este o problema politica si nu stim ca vor fi consecintele politice pe termen lung. Plecam de la premisa ca Guvernul a venit cu cea mai buna intentie in Parlament, dar au trecut peste o anumita limita. In 30 de ani nimeni nu a ocolit Parlamentul. De acum putem vorbi despre legalitate, dar de acum orice Guvern poate sa vina in ultima clipa, in ultima saptamana din an si sa spuna ca doreste asumarea respunderii, ceea ce deschide o portita absolut inutila si nu este foarte bine.In ce priveste continutul sunt anumite chestiuni bune, anumite chestiuni care pot fi discutate. Noi am avut multe amendamente, cateva au fost acceptate. Avem o chestiune politica. Si eu personal am incercat sa il conving pe Orban. Am inteles argumentul ca nu exista majoritate pentru acest Guvern, ca riscul este foarte mare ca acest proiect sa fie facut 'varza' cu multe amendamente in Parlament. Sunt argumente solide, dar exista si aceasta chestiune politica. Nu discut constitutionalitatea, ca suntem la limita. O sa vedem ce va spune CCR daca PSD va ataca. Atacarea la CCR nu suspenda aplicarea bugetului", a spus Kelemen Orban, la Digi 24.- Dan Barna a vorbit la Digi 24 despre discutia avuta luni dimineata cu Orban. "I-am transmis premierului ca se creeaza un precedent foarte periculos. Consideram ca bugetul trebuia dezbatut in Parlament. Acest mecanism de angajare a raspunderii desi acoperit de legislatie e un precedent periculos. Premierul merge pe aceasta cale, lucrurile sunt clare in acest moment. Este o situatie fara precedent in care avem un Guvern minoritar, avem o majoritate PSD exact acea majoritate care ne-a adus in aceasta situatie. Daca bugetul era dezbatut in Parlament ar fi fost intarzieri majore.PSD-ul se joaca Romania (despre atacarea la CCR - n.red.). Multe initiative legislative sunt pentru a plati polite vechi. Este o manifestare de partid de Opozitie. Cred ca bugetul va fi promulgat. Romania va avea buget. Este o asteptare internationala foarte mare", a declarat Dan Barna.- A ajuns si premierul Orban.- La ora la care trebuia sa inceapa sedinta, au sosit o parte dintre ministri, dar nu si premierul Ludovic Orban. Sala inca este aproape goala.- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, s-a declarat extrem de nemultumit de decizia guvernului de a-si asuma raspunderea pe Legea bugetului pe 2020, fara o dezbatere in Parlament. Ponta a criticat proiectul legii bugetului, spunand ca ca "e un pic mai fatasmagoric decat bugetul lui Dancila".El a salutat si decizia PSD de a sesiza Curtea Constitutionala: "E foarte bine ca au decis sa sesizeze CCR, e o chestiune buna pentru viitor. Sper ca la CCR sa se decida ca bugetul sa se dezbata la Parlament".- Sedinta de guvern a fost suspendata si va fi reluata dupa ora 20:00.- Deputatul USR Stelian Ion a catalogat, luni, drept "dezamagitoare" si "de neinteles" atitudinea Guvernului de a nu suplimenta alocarile bugetare pentru Ministerul Justitiei si Parchetul General, afirmand ca fara bani nu se pot avea "mari pretentii" in acest domeniu."Este dezamagitoare si de neinteles pentru mine aceasta atitudine. Sper doar ca la prima rectificare bugetara lucrurile sa se indrepte, pentru ca, altfel, Justitia se va impotmoli de tot si toata lupta asta pe care am dus-o in sprijinul Justitiei, al statului de drept se transforma intr-o vorba goala. (...) Fara bani niciun domeniu nu poate functiona decent. In felul asta vom scapa de MCV la calendele grecesti. (...)Ministrul Finantelor Publice a fost insa foarte reticent fata de aceste amendamente si ne-a comunicat ca pe acest domeniu nu ni se vor accepta amendamente. Ministrul Justitiei si procurorul general au o misiune foarte grea in aceste conditii", a scris deputatul USR, pe Facebook.- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anuntat ca PSD va ataca la Curtea Constitutionala Legea bugetului.