Guvernul PNL 2, in Parlament. Orban cere cvorum ca sa pice, PSD si Ponta vorbesc de "dezastrul coronavirusului" ca motiv sa nu fie anticipate

In schimb, Victor Ponta si Marcel Ciolacu au ieist public cu mesaje panicarde legate de evolutia epidemiei de coronavirus, asta desi Romania nu are niciun caz confirmat, spunand ca nu instabilitatea politica si organizarea de alegeri anticipate vor expune romanii la un dezastru.Premierul desemnat se bazeaza pe 196 parlamentari pentru prezenta, dar nu are suficiente voturi pentru a fi respins. Liberalii au nevoie de 233 de parlamentari in sala pentru a asigura cvorumul.UDRM si Pro Romania pot face posibila desfasurarea sedintei prin prezenta lor in plen, insa Victor Ponta a anuntat inclusiv duminica seara ca nu va face acest lucru, avansand ca varianta de premier pe Raed Arafat, pe motiv ca este singurul abilitat sa apere tara de coronavirus.In ce priveste PSD, Marcel Ciolacu a anuntat de saptamana trecuta ca parlamentarii social-democrati vor boicota plenul, chiar daca vor fi prezenti in cladirea Parlamentului.ALDE si UDMR fac front comun cu PSD, sustinand de asemenea ca asteapta decizia CCR in privinta legalitatii desemnarii de catre Iohannis pentru a doua oara a lui Ludovic Orban ca premier.Desi PMP a parut pana acum cel mai apropiat partid de noua guvernare, liderul Eugen Tomac a anuntat ca parlamentarii PMP vor asigura cvorumul, dar nu vor vota.Astfel, cvorumul nu va fi asigurat si sedinta va trebui sa fie reprogramata, prelungindu-se perioada de incertitudine in care nu suntem nici mai aproape de alegeri anticipate si nici nu avem un Guvern ce-si poate indeplini toate atributiile.Pentru asta, Ludovic Orban da vina pe cei care boicoteaza votul."Daca nu se va intruni cvorumul, responsabilitatea va fi exclusiv a celor care nu sunt prezenti. Am discutat si la nivel de grupuri, si de parlamentari individuali acolo unde liderii de formatiuni au dat mesaj de sustinere a bicotului PSD.Responsabilitatea cvorumului nu e a PNL, ci a majoritatii care a votat motiunea de cenzura si a demis guvernul, in cazul in care ei nu se prezinta inseamna ca ei sunt aceia care vor sa perpetueze starea de fapt.Ne dorim buna guvernare a Romaniei si nu poate fi asigurata decat prin alegeri anticipate dand puterea cetatenilor romani sa aleaga un nou Parlament", a spus Orban duinica, la Digi24.In schimb, Marcel Ciolacu si Victor Ponta au fost prezenti duminica seara la Antena 3 unde au prezentant ca iminenta o situatie grava provocata de coronavirus in Romania, desi la acest moment nu exista cazuri confirmate.Ciolacu a afirmat ca vrea ca presedintele Klaus Iohannis sa aiba consultari cu partidele pe tema coronavirusului, sustinand ca romanii sunt speriati si politicienii parca au o agenda paralela."Daca nu era aceasta presiune cu virusul, politicienii poate ar fi avut timp sa se joace. Lucrurile s-au schimbat dramatic. E exclus sa stam pana in noiembrie cu guvern interimar. Parca mi-e si rusine, iata, avem o agenda paralela parca, romanii sunt speriati si noi, politicienii, continuam sa avem o agenda paralela.Eu as urgenta anumite consultari. Cred ca este cazul. Noi intre noi, am vorbit si cu domnul Ponta, si cu domnul Tariceanu astazi. O sa vorbesc maine si cu domnul Hunor", a declarat Marcel Ciolacu, duminica, la Antena 3.El a insistat, fara a spune pe ce se bazeaza, ca e doar "o chestie de zile" pana la aparitia unui caz de infectare in Romania si a vorbit despre cazul de la Buzau, unde exista o suspiciune la o femeie care a intrat in contact cu o alta persoana din Italia care avea grija de o batrana internata acum cu coronavirus, ca si cum ar fi fost deja confirmat."Nu stiu daca suntem pregatiti. Vom avea coronavirus. Era o chestie de zile, tinand cont ca a doua patrie a romanilor a devenit Italia. Imi pare rau ca s-a intamplat tocmai la Buzau, orasul meu", a spus Ciolacu, duminica seara, la Antena 3.Si Ponta a fost in platourile Antenei 3 si a spus ca ar trebui ca Iohannis sa il desemneze pe Raed Arafat premier, seful DSU fiind capabil, in acceptiunea liderul Pro Romania, sa apere tara de virusul din China."Este o situatie de o gravitate fara precedent cu care nu ne-am mai intalnit (sic!)", a spus Victor Ponta, adaugand ca in Romania ar putea avea loc in perioada urmatoarelor saptamani "un dezastru" in conditiile in care e foarte posibil sa apara focare de coronavirus, iar tara nu are un guvern stabil.Potrivit liderului Pro Romania, premierul interimar si desemnat Victor Orban, dar si ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, nu au experienta necesara pentru a gestiona prevenirea raspandirii coronavirusului in tara.