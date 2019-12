Istoricul Liviu Bratescu, numit secretar de stat in Ministerul Culturii

Ziare.

Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial.In varsta de 45 de ani, Bratescu este doctor in istorie, cercetator stiintific la Institutul de Istorie "A.D.Xenopol", care tine de Academia Romana, potrivit CV-ului publicat online.A fost intre anii 2010 si 2015 director la Ateneul Tatarasi din Iasi, iar inainte de asta, timp de trei ani, din 2002, a fost asistent la sectia de Jurnalism din cadrul Facultatii de Litere a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.A facut stagii de cercetare si documentare la Viena si Mainz, a publicat patru carti pe teme istorice si politice, peste 50 de studii si articole stiintifice, si a coordonat cinci volume din aceeasi arie.Pentru lucrarea "I.C. Bratianu si politica externa a Romaniei (1866-1888)", a primit Premiul "Mihail Kogalniceanu" din partea Academiei Romane, in 2015. I-a fost acordata Medalia de bronz pentru lucrarea "Monarhia in Romania, o evaluare: politica, memorie si patrimoniu", la Salonul Euroinvent 2013 de la Iasi. Pentru o analiza asupra anului politic 1997, a fost recompensat cu premiul al treilea al Revistei 22.Bratescu a participat la conferinte nationale si internationale si la mai multe proiecte de cercetare.Liviu Bratescu este primul secretar de stat numit la Ministerul Culturii dupa instalarea lui Bogdan Gheorghiu in functia de ministru. Irina Sanda Marin Cajal este singura, potrivit site-ului institutiei, care si-a pastrat postul de conducere - subsecretar de stat.