Lista finala de ministri ai Guvernului Orban

Iata lista de portofolii si numele propuse, document obtinut dedin surse liberale, iar apoi postat si pe contul de Facebook al PNL:1. Prim-ministru - Ludovic Orban2. Viceprim-ministru Raluca Turcan3. Ministrul Finantelor Publice - Vasile-Florin Citu4. Ministrul Afacerilor Interne - Marcel Ion Vela5. Ministrul Afacerilor Externe - Bogdan Lucian Aurescu6. Ministrul Justitiei - Marian Catalin Predoiu7. Ministrul Apararii Nationale - Ionel Nicolae Ciuca8. Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Virgil-Daniel Popescu9. Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor - Lucian Nicolae Bode10. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Nechita-Adrian Oros11. Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor - Costel Alexe12. Ministrul Lucrarilor publice, Dezvoltarii si Administratiei - Ion Stefan13. Ministrul Fondurilor Europene - Ioan Marcel Bolos14. Ministrul Sanatatii - Victor Sebastian Costache15. Ministrul Educatiei si Cercetarii - Cristina Monica Anisie16. Ministrul Culturii - Bogdan Gheorghiu17. Ministrul Tineretului si Sportului - Marian Ionut Stroe18. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale - Victoria Violeta AlexandruLiderii liberali s-au reunit, joi, in sedinta Biroului Politic National (BPN), incepand cu ora 13:00 , pentru a valida lista ministrilor Guvernului Orban.Termenul constitutional pentru depunerea listei in Parlament se implineste vineri, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.In paralel, tot joi, Ludovic Orban a depus deja, la secretariatul Camerei Deputatilor si Senatului, propunerea de calendar pentru investirea Guvernului Potrivit documentului, pe 29 octombrie va fi audierea ministrilor in comisii, iar pe 30 octombrie votul de incredere in plenul comun.