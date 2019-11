Guvernul Orban a depus juramantul. Iohannis: Ma tem de ce vor gasi noii ministri in ministere

LIVE TEXT

Foto: Captura Digi 24

Cine face parte din guvernul Orban

Orban a anuntat prima sedinta la Palatul Victoria in aceasta seara

Dupa depunerea juramantului, presedintele Klaus Iohannis a tinut un scurt discurs in care i-a felicitat pe liberali pentru victoria obtinuta, dar i-a si avertizat ca vor avea un mandat scurt, dar dificil. Presedintele Iohannis a enumerat problemele urgente de care trebuie sa se ocupe guvernul Orban si a spus ca se teme de ce vor gasi noii ministri in ministere.Premierul Ludovic Orban i-a multumit presedintelui si i-a dat asigurari ca va avea un partener in Guvernul Romaniei pentru punerea in practica a viziunii de dezvoltare a Romaniei.Parlamentul a dat azi votul de investitura Cabinetului Orban, cu 240 de voturi pentru si zero impotriva. Printre cei prezenti in sala si care au acordat un vot de investitura noului Executiv s-au aflat si cativa parlamentari Pro Romania, precum si senatorul PSD Eugen Gioanca. Asta cu toate ca liderii celor doua formatiuni, Victor Ponta si Viorica Dancila, i-au amenintat cu excluderea pe cei care sustin Guvernul Orban.Vezi cum s-a desfasurat sedinta plenului Parlamentului in care a fost votat Guvernul Orban - Ludovic Orban: Domnule presedinte, incepand de astazi aveti un partener in Guvernul Romaniei, un partener de incredere, care este gata sa se alature eforturilor dvs de a pune in practica viziunea de dezvoltare a Romaniei.Suntem dupa, eu as categorisi-o, aproape o minune. Sapte formatiuni politice au reusit sa se uneasca sa puna punct unei guvernari care cu adevarat a facut rau Romaniei si care a revoltat marea majoritate a romanilor si a produs niste efecte si pe termen mediu si lung care vor fi foarte greu de corectat. A doua minune este investirea acestui Guvern. PNL detine cam 20% in Parlament si cu toate astea am obtinut votul. Le multumesc partenerilor seriosi.Avem de deblocat o multime de proiecte care au batut pasul pe loc.Domnule presedinte, ne veti avea parteneri in efortul de a intari pozitia la nivel international, in toate demersurile in cadrul parteneriatului strategic cu SUA si in cadrul NATO, in toate programele pe care le aveti. Puteti conta pe o colaborare loiala, suntem deschisi spre un dialog permanent care sa duca la un Guvern care sa fie al romanilor, care sa nu raspunda la comenzi politice absurde, format din oameni onesti, modesti, competenti, care au capacitatea sa finalizeze proiectele benefice pentru Romania.- Iohannis: Domnule premier Orban, felicitari dumneavoastra si intregii echipe guvernamentale. Va doresc un mandat de mare succes chiar daca din pacate nu va fi un mandat intreg de patru ani, ci unul ceva mai scurt, dar prin compensare va fi mai greu.Domnule presedinte al PNL, va felicit pe dvs si pe parlamentarii PNL si pe toti cei din partid care ati reusit un lucru incredibil sa convingeti partidele din Opozitie ca impreuna sa constituiti o noua majoritate, incluind majoritatea toxica din jurul PSD-ului si ati reusit sa convingeti suficienti parlamentari ca sa votati motiunea.Astazi ati reusit din nou sa convingeti partidele din Opozitie si alti parlamentari sa voteze impreuna cu PNL pentru Guvernul Orban. Este o realizare foarte mare si vreau sa subliniez ca ce s-a intamplat astazi este un exercitiu autentic democratic. Un Guvern a fost inlaturat prin majoritatea din Parlament, un nou guvern a fost investit printr-o noua majoritate parlamentara.Vreau astazi sa felicit si pe ceilalti parlamentari care au votat alaturi de cei din PNL. Sunt parlamentari din USR, PMP, ALDE, minoritati, chiar din Pro Romania si unii chiar din PSD. Dvs toti care ati votat pentru investirea Guvernului Orban ati facut un lucru foarte intelept, ati inteles sa lasati deoparte micul, meschinul aranjamant politic intr-un moment in care Romania a fost intr-o criza parlamentara.Felicitari si aprecieri din partea mea pentru toti. Se termina astfel guvernarea pesedista care in diferite variante a durat aproape trei ani, guverne toxice pentru romani, guverne care au stricat foarte multe proiecte si abordari ale Romaniei. Este foarte bine ca aceasta etapa s-a terminat si avem sansa sa avem un guvern care va primi suficient sprijin in Parlament pentru a incepe reconstructia, pentru a repune Romania pe calea cea buna. Am mai spus-o si o sa o mai spun. Romania putea sa fie mult mai departe, sa aiba mai multe autostrazi, scoli, spitale.Aceasta schimbare care s-a produs astazi este incununarea unei lupte de uzura dusa in ultimii trei ani de mine cu Opozitia parlamentara, a fost incununata cu succes, dar este un succes indus de vointa populara. La europarlamentare s-a vazut o schimbare de atitudine a romanilor, romanii au votat pentru Romania moderna, pentru Romania europeana care va fi repusa in aceasta seara in functiune, au votat romanii la referendumul din 26 mai pentru Romania dreapta, pentru o justitie independenta, pentru continuarea luptei anticuroptie, iar votul pe motiune si votul de astazi vine ca raspuns la ceea ce au vrut sa ne spuna romanii: ca s-au saturat de PSD.Incepe un mandat nou, greu, dar care poate sa aduca foarte multe satisfactii pentru partidele care se implica si pentru romani.Chiar daca este un guvern monocolor, va doresc sa va gasiti sprijinul in Parlament si pentru a stopa dezastrul lasat in urma de guvernele pesediste. Ma tem de ce vor gasi noii ministri in ministere.Domnule premier, onorati membrii ai Guvernului, veti avea un mandat relativ scurt, dar ma astept de la acest nou Guvern sa rezolve cateva probleme urgente: inchiderea bugetului, pregatirea bugetului pe 2020, reluarea discutiilor pe Legile Justitiei, ca sa se repare ce a stricat PSD. Este nevoie cu siguranta de foarte multa implicare.Vreau sa atrag atentia ca aceasta victorie este totusi numai o victorie de etapa. Urmeaza alegeri grele, extrem de importante pentru Romania, alegerile prezidentiale, locale si poate chiar anticipat alegerile parlamentare. Toate acestea trebuie foarte bine pregatite logistic, politic, pentru a da romanilor posibilitatea sa aleaga varianta cea mai buna.Va felicit si va doresc mult succes!- Guvernul Orban a depus juramantul.- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a depus juramantul.- A depus juramantul ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe.- A depus juramantul ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a depus juramantul.- A depus juramantul ministrul Sanatatii, Victor Costache.- A depus juramantul ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos.- Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, a depus juramantul.- A depus juramantul ministrul Mediului, Costel Alexe- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a depus juramantul.- A depus juramantul ministrul Transporturilor,Lucian Bode.- A depus juramantul ministrul Economiei, Virgil Popescu.- A depus juramantul ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca.- A depus juramantul ministrul Justitiei, Catalin Predoiu.- A depus juramantul ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.- A depus juramantul ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.- A depus juramantul ministrul Finantelor, Florin Citu.- A depus juramantul viceprim-ministrul Raluca Turcan.- Noul Guvern depune juramantul, incepand cu premierul Ludovic Orban.- Presedintele Klaus Iohannis a venit si se intoneaza imnul national.- Cabinetul Orban a ajuns la Palatul Cotroceni si asteapta sa depuna juramantul.Inainte de a ajunge la Palatul Cotroceni, Florin Citu a postat pe pagina sa de Facebook un selfie facut in autocar.*************** Prim-ministru - Ludovic Orban* Viceprim-ministru - Raluca Turcan* Ministrul finantelor publice - Vasile-Florin Citu* Ministrul afacerilor interne - Marcel Ion Vela* Ministrul afacerilor externe - Bogdan-Lucian Aurescu* Ministrul justitiei - Marian Catalin Predoiu* Ministrul apararii nationale - Ionel Nicolae Ciuca* Ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri - Virgil-Daniel Popescu* Ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor - Lucian Nicolae Bode* Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale - Nechita-Adrian Oros* Ministrul mediului, apelor si padurilor - Costel Alexe* Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei - Ion Stefan* Ministrul fondurilor europene - Ioan Marcel Bolos* Ministrul sanatatii - Victor Sebastian Costache* Ministrul educatiei si cercetarii - Cristina Monica Anisie* Ministrul culturii - Bogdan Gheorghiu* Ministrul tineretului si sportului - Marian Ionut Stroe* Ministrul muncii si protectiei sociale - Victoria Violeta Alexandru.Dupa ce noul guvern a primit votul de investitura, Ludovic Orban a declarat ca el si colegii sai sunt pregatiti sa inceapa in forta treaba , imediat dupa depunerea juramantului."Romania are un guvern legitim, care a obtinut votul de incredere al parlamentului in ciuda unui boicot penibil si rusinos, fapt fara precedent in democratia romaneasca. S-a intrunit o majoritate parlamentara care a acordat votul de incredere pentru guvernul nostru.Le multumesc partenerilor nostri care au fost alaturi de noi si au participat la caderea Guvernului Dancila, le multumesc parlamentarilor care au luat decizia in ciuda boicotului si au pus pe primul loc binele Romaniei decizand sa fie prezenti astazi si sa voteze investirea guvernului.Dupa cum ati vazut, USR, PMP, UDMR, ALDE si grupul minoritatilor au fost alaturi de noi si ne bazam pe ei in continuare in dezbatarea parlamentara. Suntem pregatiti sa incepem in forta activitatea. Imediat dupa depunerea juramantului vom avea o sedinta informala la Palatul Victoria pentru a stabili toate detalii. Vom stabili toate deciziile importante care trebuie luate, sa fie pregatite pentru sedinta de guvern si pentru alte structuri organizatorice care vor fi convocate", a declarat Orban.