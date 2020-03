Ludovic Orban a explicat noile masuri: Pensionarii vor putea iesi din casa la anumite ore. Pedepsele pentru incalcarea restrictiilor vor fi aspre

LIVE

19:14 - Ludovic Orban face declaratii:

Noi restrictii: "Ce a fost recomandare devine obligatie"

ce a fost pana acum o recomandare devine obligatie, dupa principiul "stam acasa"."

pentru a proteja persoanele peste 65, pentru aceste persoane se vor introduce restrictii speciale, in sensul ca vor trebui, in interesul lor propriu, sa stea practic tot timpul acasa

Am convenit sa folosim si Armata

Restrictiile vor intra in vigoare incepand de maine, ora nefiind inca precizata.

Conferinta de presa a fost organizata dupa ce premierul Orban a iesit astazi din izolarea la domiciliu, rezultatele noilor teste pentru noul coronavirus fiind negative. Dupa ce au aflat ca nu au COVID-19 , premierul Ludovic Orban si ministrii de Interne (Marcel Vela), Apararii (Nicolae Ciuca) si al Sanatatii (Victor Costache) au mers la Cotroceni la ora 12:00, la o sedinta cu seful statului.Ulterior, presedintele Iohannis a anuntat ca vor fi impuse noi restrictii din cauza COVID-19, printr-o noua ordonanta militara, aceasta urmand sa fie anuntata in aceasta seara de ministrul de Interne.Premierul a dat asigurari ca toate restrictiile sunt impuse in interesul cetatenilor si cu scopul de a limita raspandirea coronavirusului, urmand ca ele sa fie ridicate gradual, dupa ce va fi atins varful epidemiei.Ludovic Orban a mai dat asigurari ca se fac eforturi pentru ca spitalele sa aiba toate echipamentele si materialele de care au nevoie si a cerut populatiei sa inteleaga ca este nevoie sa ramana in casa. Premierul a venit cu precizari referitoare la pensionari, care vor fi obligati sa ramana la domiciliu, dar vor avea un interval in care vor putea iesi pentru a-si cumpara strictul necesar sau medicamente, in ajutorul lor fiind invitati sa sara voluntarii, alaturi de autoritatile locale.In ceea ce priveste masurile fiscal-bugetare si economice, premierul a sustinut ca ele se iau in colaborare cu BNR, patronatele, sindicatele si ceilalti actori din domeniu, astfel incat impactul crizei sa fie cat mai mic posibil.- Continua intrebarile:) Avem garantia ca vom avea posibilitatea sa luam aceste masuri, avem finantarile de aproape 600 de mil de euro. Pot fi luate masuri de Banca Centrala Europeana. Nu va pot preciza sume certe.) Am putut sa angajam, rezidenti, medici.) Suntem in analiza. Spatiul de manevra bugetar si fiscal pe care il avem la dispozitie e aproape zero. Cresc foarte mult cheltuielile, vrem ca resursele putine pe care le avem sa le utilizam cat mai benefic pentru companii, dar ele sunt limitate. Pensiile trebuie platite, trebuie sa gandim masuri si pentru marile companii. Incercam sa folosim diferite parghii de stimulare, dar nu vreau sa anunt o masura pana cand nu suntem convinsi ca ea e corecta si sustenabila.) Cand vom avea il vom anunta. Nu exista certitudini. Incercam sa introducem in Romania medicamente care au dat rezultate in alte tari, dar nu toate au aceleasi efecte la toti pacientii.) Avem intentia de aloca bani pentru sustinerea persoanelor vulnerabile. Rectificarea o vom face probabil in 2-3 saptamani, dar trebuie sa avem garantia ca vom face calculele corecte.) Sper intr-o depasire cat mai rapida a epidemiei si gandim repornirea motoarelor. De exemplu, transporturile contribuie la PIB, au permis incasarea de venituri foarte mari.) Noi luam masuri gradual, progresiv, conform unui plan. Crestem capacitatea de tratare si in linia a doua, pentru cazurile usoare, si pentru linia a treia. Am convingerea ca aceasta capacitate va creste suficient de mult.Sunt optimist de felul meu.Va multumesc! Buna seara! Ne revedem.- Noi intrebari de la jurnalisti:) Da, Euthyrox si nu numai. MS, Agentia Medicamentului cauta solutii. MS a emis un ordin cu privire la exportul paralel. Cautam solutii pentru orice situatie.Stiti ca de pe piata romaneasca s-au retras in ultimii ani aproape 2.000 de medicamente din cauza taxei clawback. Pe de alta parte, a existat intotdeauna o plafonare a fondului, care a permis urcarea graduala a taxei pana la 30%. Am avut discutii cu MS, pentru a putea apela la medicamente echivalente.) Noi derulam achizitile prin Unifarm, Onac, Crucea Rosie Sunt entitati onorabile, dar orice producator a crescut preturile.Voluntarii, daca vor sa se implice, sa tina cont ca cele care au nevoie de ajutor sunt persoanele varstnice, izolate, cu probleme. Sa ia legatura cu primaria si sa sustina astfel de persoane, sa livreze alimente, produse catre persoanele vulnerabile sau in varsta.) Prima masura luata prin OUG a fost sa asiguram spitalele ca vor avea buget indiferent de nr de pacienti. Am prevazut o suma alocata pentru spitale, la nivelul lunii decembrie. MS a primit resurse suplimentare prin HG. Exista finantare prin BM si posibilitatea decontarii unor cheltuieli la nivelul UE. Spitalele nu au acum probleme cu banii. Problema cea mai mare este achizitionarea de echipamente, biocide, masti etc.In ceea ce priveste testarea, noi respectam recomandarile expertilor europeni.Am cerut masuri: triajul - exista corturi pentru triaj in aer liber; s-a recomandat realizarea unor proceduri, pentru cei care au cel mai mic simptom. Personalul medical sa isi ia toate masurile de protectie si diagnosticarea sa se faca cat mai rapid, ca eliminam riscul presupus de persoanele internate.) Cat mai rapid, subiectul a fost inclus in decretul prezidential, a trebuit sa il respectam. Dar e foarte usor de dovedit: de ex, daca se inchide un hotel, imediat. Lucram la o procedura si pentru declaratii prin proprie raspundere, urmate de verificari ulterioare. Ordinul de ministru va fi elaborat in cel mai scurt timp, cred ca in timpul acestei saptamani.) Va fi implicata in misiuni de paza, de patrulare si la frontiera. Vor sustine Politia de Frontiera si reprezentantii DSP care sunt la frontiera.) Permiteti-mi sa ma documentez. E posibil sa se fi facut asta, pentru ca au fost adoptate masuri in starea de urgenta.) Documentati-va din surse oficiale. Informatia poate sa vina de la un medic, dar nu neaparat de la o autoritate. Un vaccin da speranta, riscam sa dam iluzii incorecte. De exemplu, testele rapide sunt o poveste.) In general informatiile sunt cunoscute. Imbolnaviri la Universitar, o persoana la Neamt, e posibil ca spitalul din Piatra Neamt sa fie dedicat pentru COVID-19. Urmarim, acolo unde sunt depistate cazuri testam medicii.Eu le-am spus si astazi: Cereti ce aveti nevoie, ca sa putem sa facem un grafic de livrari.) In primul rand am incredere in discernamantul lor, ca vor intelege ca vrem sa ii protejam. Cu cat se reduce mai rapid raspandirea virusului, cu atat va dura mai putin masura. Am incredere ca vor intelege. Voluntarii sa tina legaturile cu administratia locala, chiar in mediul rural.)Activitatea mea de 30 de ani e cea mai buna garantie, sunt un aparator al drepturilor omului. Masurile vor fi de scurta durata, pana la disparitia epidemiei.- Intrebari de la jurnalisti:) - Echipa de la MAI va va da toate detaliile.) - Impreuna cu STS vom instala o aplicatie, ca sa vedem daca cei aflati in izolare sau carantina se vor deplasa in afara sau nu. Acest soft exista in alte tari, el va usura supravegherea respectarii izolarii. Trebuie aplicata cu seriozitate maxima masura izolarii la domiciliu. Nimic nu ii exonereaza de raspunderea penala.) Am anuntat de la inceput ca luam masuri graduale - carantina, suspendarea scolilor, ancheta epidemiologica. Masurile au devenit din ce in ce mai severe.Starea normala este democratia, respectarea drepturilor fundamentale. Luam aceste masuri exceptionale doar pentru a reduce riscul de contaminare. Masurile trebuie sa aiba o durata limitata, dar sunt necesare.) De a creste capacitatea, chiar pana la a ajunge la 2.500 de teste pe zi. O sa dam dreptul spitalelor judetene sa faca achizitii directe.) De sanatatea sistemului financiar-bancar depinde sanatatea economiei. Trebuie sa sustinem companiile si cetatenii care au probleme din cauza restrictiilor, ne asumam chiar plata unei parti din dobanzi, dar masura trebuie luata in colaborare - Guvern, BNR, sistem bancar. Trebuie sa existe un echilibru. Daca bancile isi pierd capacitatea de a finanta economia, vor avea de suferit economia, cetateanul.) Am luat masuri cu privire la somajul tehnic si la firmele afectate. Pentru cei cu contracte suspendate trebuie sa se stabileasca relatia cu angajatorul.Imediat ce nu va mai exista un pericol real, dupa ce atingem varful epidemiei, in mod gradual vom renunta la restrangerile de drepturi si libertati decise in perioada starii de urgenta. Nu putem anticipa cand vom atinge varful.- Premierul Orban, despre masurile economice:- Am adoptat doua OUG ca sa simplificam cat mai mult problemele. Continuam consultarea cu patronatele, sindicatele, BNR, pentru a identifica noi masuri de sustinere.- Vom vedea deciziile pe care le va lua BNR. In colaborare, guvernul va adopta masurile necesare.- Ludovic Orban vine cu noi precizari:- Nu exista teste rapide pentru epidemie, ele au o precizie care nu confera siguranta.Exista o marja de eroare care ne costa enorm. Diagnosticarea se face cu PCR.- In ceea ce priveste kit-urile, pe langa cele achizitionate, Unifarm m-a informat ca vom primi 2000 de kit-uri care au capacitatea de a testa cel putin 100.000 de persoane.- Unifarm are contract pentru achizitie de, ONAC are contract, la fel. Producerea lor dureaza, urmeaza sa vina.- Utilizam toate sursele posibile care pot sa furnizeze tot ce e necesar.- Premierul continua declaratiile:- Anchetele epidemiologice se desfasoara cu o viteza crescuta. Ele si-au aratat in mare masura rezultatele, prin diminuarea raspandirii. La fel, izolarea la domiciliu si carantinarea.- DSP-urile sunt implicate in eforturile privind masurile referitoare la cetatenii care intra in Romania. Am primit zeci de mii de cetateni romani din tari in care nr de cazuri este foarte mare - Italia, Spania, Germania.- Apreciez foarte mult activitatea DSP-urilor si ii felicit pe toti cei care s-au alaturat din mers, invata zi de zi si isi asuma riscuri.- Am participat azi la o videoconferinta cu directorii de spitale, DSP si prefectii. Punem in practica un plan de pregatire graduala a spitalelor, in functie de nr celor diagnosticati pozitiv.- Sunt 3 etape de pregatire: spitalele de azi, apoi cele de pneumologie si apoi spitale identificate si dedicate special epidemiei.- Cresterea capacitatii de diagnosticare este extrem de importanta. Am plecat de la un numar foarte redus de aparate de analiza, in prima parte au functionat 9 acum sunt 19. Am identificat toate PCR-urile pe care le putem pune in functiune - la ANSVSA, facultati, institute de cercetare, spitale etc.- Sunt achizitionate 10 aparate noi, prin Crucea Rosie. Prin Unifarm e un contract pt 10 PCR-uri, 4 sunt deja montate.- Am finalizat perioada de izolare, diagnosticul a fost negativ. In toate cele 14 zile mi-am exercitat atributiile de prim-ministru.- Actionam in continuare pe cateva linii foarte precise cu obiective esentiale.- Primul este sa- Azi am convenit asupra unor masuri care sunt adoptate prin ordonanta militara. Toate au ca obiectiv reducerea la maximum a riscului de contaminare a cetatenilor. Sunt masuri de restrangere a circulatiei, a cetatenilor romani.- Ordonanta va fi prezentata in cursul serii de ministrul de Interne. Pana acum, interdictia de iesire din casa a fost intre orele 22-6, dupa adoptarea ordonantei vom impune restrictia si in restul zilei.- Cetatenii vor putea iesi pentru cumparaturi necesare, probleme medicale. Se va permite deplasarea in jurul locuintei pentru plimbarea animalelor de companie, pentru miscare.- S-a rostogolit o informatie care nu e adevarata, cu privire laNe propunem chiar servirea lor exclusiva in anumite intervale, pentru a-si cumpara ce au nevoie. Modul in care a fost prezentata masura nu este corect, ministrul de Interne va clarifica lucrurile.- Un alt obiectiv important este: masti, combinezoane, viziere, ochelari, manusi etc.- Conform legii, ar fi trebuit sa existe stocuri strategice achizitionate din timp pentru a putea face fata unei epidemii. La momentul la care am preluat guvernarea stocurile erau zero. Pe 4 februarie am emis ordonanta care a permis achizitionarea de produse.- Pe piata internationala cererea a crescut exploziv, facem toate eforturile sa ducem la bun sfarsit contractele semnate. Si astazi inregistram dificultati foarte mari. Ca sa luam 80.000 de masti de la o firma germana, a trebuit sa intervenim la ministrul Sanatatii. E necesar sa intervenim la nivel diplomatic, sa folosim toate parghiile pe care le avem la dispozitie.- Acum achizitiile se fac prin ONAC, prin Crucea Rosie, prin Ministerul Sanatatii cu cofinantare de la BM, prin alte structuri.- Am simplificat procedurile la maximum, pentru a putea produce echipamentele in tara. Incercam sa stimulam companiile.- Al treilea obiectiv important este de a. La ora actuala acolo nr de angajati a crescut cu peste 4.000 la nivel national. Am implicat rezidenti, cadre medicale din diverse spitale.- Premierul intarzie.***Imaginile video de la conferinta premierului vor fi difuzate presei in direct prin sistemul unic de distributie folosit si de Administratia Prezidentiala."In sala vor avea acces doar reporterii, in limita unui numar de 12 persoane, intrucat atat ne permite spatiul Centrului de presa amenajat astfel incat sa respecte regulile de distantare sociala. (...)Reporterii prezenti vor fi rugati sa respecte masurile de protectie, respectiv sa-si dezinfecteze mainile si sa poarte mastile si manusile pe care le vor primi la intrare", se mai arata in comunicatul Guvernului.Presedintele Iohannis a anuntat marti ca se vor introduce noi restrictii de circulatie si noi restrictii pentru romani, in sensul caEvident ca oamenii pot iesi ca sa mearga la serviciu si sa se intoarca de la serviciu, sa iasa sa isi faca cumparaturile absolut necesare de alimente de pe-o zi pe alta. Insa aceste restrictii devin obligatii!", a spus Iohannis, intr-o declaratie sustinuta la Cotroceni.Mai mult, persoanele cu varsta de peste 65 de ani nu vor avea voie sa iasa deloc din casa."Persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident ca avem nevoie de masuri speciale, dar si de restrictii speciale. Si, astfel,", a subliniat presedintele.Iohannis a precizat ca pentru a se asigura ca romanii respecta noile masuri, va scoate armata pe strada., pentru a gestiona mai bine situatiile create in teren. In acest fel, Armata va pune la dispozitie personal care va veni sa suplimenteze fortele de ordine publica, Jandarmerie si Politie", a mentionat seful statului.In acelasi timp, Klaus Iohannis a anuntat ca pentruToate masurile anuntate azi de Iohannis se vor regasi intr-o noua ordonanta militara, ce va fi gata in cursul acestei zile.