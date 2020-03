LIVE Reactii la cald dupa ce Citu si-a depus mandatul de premier desemnat

LIVE

- "Rusine, PNL!", a scris pe FacebookMai mult, Dan Barna le-a declarat jurnalistilor prezenti la Parlament ca este o situatie de "iresponsabilitate si ridicol", acuzandu-i pe liderii liberali ca au facut un joc "meschin, politicianist", in conditiile in care Romania se confrunta cu o criza de sanatate publica."Este rusinos pentru ceea ce inseamna perspectiva statului roman in aceasta perioada de criza. In urmatoarele zile cetatenii asteapta mesaje despre coronavirus, iar mesajele politicienilor vor fi 'Mergem la consultari' (...) Jocul anticipatelor era o miza legitima acum o luna, astazi intreaga Romanie este disperata de riscul coronavirus. E rusinos ce s-a intamplat astazi si arata cat de solidari putem fi in fata acestei crize", a adaugat el.Intrebat de jurnalisti, Dan Barna a spus ca Alianta USR-PLUS ca a avut si are in continuare o propunere de premier - Dacian Ciolos - si a exclus cu desavarsire participarea la un guvern de uniune nationala. "Niciodata cu PSD!", a subliniat el.spune ca "de azi PNL e la fel de periculos ca si coronavirusul", pentru ca traim momente importante, in care "romanii voiau sa afle ce se intampla cu sanatatea, cu economia", liberalii "au fugit, au dezertat".Intrebat cine e de vina, Ponta a enumerat "Citu, Orban, care probabil a fortat, presedintele Iohannis, care a acceptat, cei care au venit cu aceasta retragere".a oferit primele explicatii publice, intr-o postare pe Facebook."Gestul meu trebuie interpretat in contextul prin care trece astazi Romania. Sunt un om de partid si inteleg sa fiu alaturi de partid si de Presedintele lui in momentele dificile. Cred cu tarie ca pentru avea succes, in alegerile care vin, Presedintele partidului trebuie sa fie si Prim-Ministru.(...) Raman la finante. Avem multa treaba de facut pentru perioada dificila care urmeaza", a scris Florin Citu, precizand totodata ca desemnarea sa ca premier "a fost luata in contextul in care alegerile anticipate erau o solutie agreata de majoritatea partidelor. Aceasta varianta nu mai exista astazi"., spune ca PNL trebuie sa se trezeasca la realitate: "Avem datoria sa punem capat oricarei aventuri politice chiar acum".Tomac face pe Facebook un apel la responsabilitate si celeritate pentru instalarea "unui Guvern legitim cu puteri depline care sa treaca Romania peste furtuna ingrozitoare pe care o traverseaza acum". "PNL trebuie sa se trezeasca la realitate. Avem datoria sa punem capat oricarei aventuri politice chiar acum", scrie Tomac.- "Premierul desemnat Florin Citu si-a depus mandatul cu mai putin de o ora inainte de vot! Este dovada ca tot ceea ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani a fost o sarada", scriepe Facebook.- Fostul presedinte al CCRa declarat la Realitatea PLUS ca e greu de crezut ca un roman refuza functia de premier, mai ales ca decizia de azi a CCR era "normala".De asemenea, Augustin Zegrean a spus ca "Ludovic Orban nu poate fi propus" din nou."Daca il propune din nou pe el, presedintele se joaca de-a tara", a declarat Augustin Zegrean la Realitatea PLUS.Prin urmare, urmeaza o noua desemnare si inca nu s-a intrat in cele 60 de zile prevazute de Constitutie, pentru ca pana acum amandoi premierii desemnati s-au retras, si Ludovic Orban, si Florin Citu. "Niciun premier nu a fost respins de Parlament", a explicat fostul presedinte al CCR la Realitatea PLUS., se intreaba retoric ce jocuri face Florin Citu."Domnul Citu era ieri hotarat sa-si asume mandatul de prim-ministru. Stiu asta foarte sigur! Ce s-o fi intamplat in ultimele ore? Cine si ce jocuri face? Tara are nevoie de un guvern stabil. O majoritate se contura sa sustina instalarea guvernului.Lumea se pregateste sa lupte cu criza de sanatate si cu criza economica si PNL joaca baba-oarba cu guvernul. Nu stiu cine/ce calcule si-a facut, dar acest joc politic al PNL in momentele pe care le traim este IRESPONSABIL", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.- "Inadmisibil", a comentat pe Facebook europarlamentarul PNL, prim-vicepresedinte al partidului.a declarat ca "toata Romania rasufla usurata ca nu este dl Citu premier"."Am deschis sedinta, am luat act de decizie. Urmeaza sa intram pe litera Constitutiei, presedintele Romaniei sa ne cheme la consultari. Urmeaza sa avem o discutie in interiorul partidului sau cu eventual alti parteneri din Parlament. (...) Ma bucur ca s-a renuntat la acest joc politic. Nu anticipatele erau prioritatea Romaniei", a spus Marcel Ciolacu, dezvaluind ca si-a anuntat toti colegii senatori si deputati sa ramana in Capitala pentru urgentarea procedurii.- "Este cea mai neverosimila situatie cu care ma intalnesc de 30 de ani. O bataie de joc la adresa Parlamentului, la adresa romanilor. E o mascarada", a spus Calin Popescu Tariceanu, acuzandu-l pe Florin Citu ca a dat "bir cu fugitii" si ca ceea ce s-a intamplat e similar cu jocul "alba-neagra"."Le cer sa se trezeasca. Nu se poate o tara intreaga sa fie tinuta la cheremul unor iresponsabili. E momentul sa revina cu picioarele pe pamant", s-a aratat indignat liderul ALDE, reamintind ca urmeaza din noua audierea ministrilor si reluarea intregii proceduri.- Florin Roman, liderul deputatilor PNL, a spus ca gestul lui Florin Citu este unul "de mare responsabilitate", in contextul epidemiei de coronavirus si a explicat ca Ludovic Orban va prelua fraiele Guvernului, in calitate de "comandant" al liberalilor."Cel mai bine pentru Romania este ca in timpul razboiului sa nu schimbi comandantul", a mai spus el."Colegul nostru Florin Citu s-a consultat cu colegii si a luat decizia ca sa faca acest pas.Ludovic Orban, ca premier interimar, care a gestionat de la inceput situatia, este mandatat de colegii din PNL sa stranga toata clasa politica in jurul lui, toata societatea civica, tot ce e bun in tara asta. Doar impreuna vom reusi sa limitam efectele nocive ale epidemiei de coronavirus", a spus Florin Roman.Intrebat de ce abia acum a ales sa-si depuna Flroin Citu mandatul, Roman a spus: "In momentul in care a fost desemnat nu aveam evolutia asta ingrijoratoare a coronavirusului". De asemenea, intrebat daca Florin Citu a fost desemnat premier ca sa "nu treaca", Florin Roman a spus ca "nici vorba de asa ceva".Abandonul lui Florin Citu vine la scurt timp dupa ce CCR a decis ca ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate este integral neconstitutionala Administratia Prezidentiala transmite ca presedintele Iohannis va lua o decizie pe care o va anunta in aceasta seara.