LIVE Video-audieri si vot in conditii anti-coronavirus in Parlament pentru Guvernul in izolare al lui Orban

Conditiile extrem de stricte au fost impuse dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat cu coronavirus, insa el a avut numeroase intalniri cu politicieni si parlamentari. Astfel, vineri au intrat in izolare Ludovic Orban, Guvernul, conducerea PNL, precum si majoritatea parlamentarilor.Intre timp, Orban si 12 ministri au fost testati si primul rezultat este negativ. Ei raman insa in izolare, perioada fiind de 14 zile.Audierea in comisiile parlamentare va incepe la ora 09:00, se va desfasura prin videoconferinta si in 2 ore alesii si-au propus sa termine, avand in vedere ca acelasi cabinet a fost deja audiat de 3 ori in ultimele luni.De la ora 11:00 se trece la vot in plen, organizat, in grupuri de maximum 20 de parlamentari, care vor intra unul cate unul, pe un culoar dezinfectat, in sala in care vor mai fi doar chestorul si secretarul. Toate astea doar dupa ce vor trece mai inainte pe la punctul de testare de coronavirus, organizat in Parlament. Jurnalistii nu vor avea acces la sedinta.