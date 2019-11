Ludovic al XIV-lea sau Ludovic al XVI-lea?

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Sper, de asemenea, ca niciun guvernant roman sa nu aiba proasta inspiratie de a citi vreodata asemenea materiale subversive si cauzatoare de depresii. Poate isi uita, sarmanii, amantele prin Maldive sau cuvintele mestesugite pe sub fotoliile confortabile ale birourilor .... Adica "nimic". Este singurul cuvant care a fost scris in jurnalul lui Ludovic al XVI-lea in data de 14 iulie 1789. In mod ironic, in dupa amiaza acelei zile, va fi cucerit simbolul(monarhia franceza clasica); va avea loc, adica, caderea Bastiliei,Istoria nu a retinut decat simbolistica acelei zile, continutul sau fiind mult mai prozaic. De fapt, jurnalul nefericitului Ludovic al XVI-lea era un soi de carnet de vanatoare, iar mentiunea "nimic" insemna faptul ca nu era programata o vanatoare, nu ca nu se va intampla nimic. Nu era programata o vanatoare pentru ca atat regele, cat si, regina, erau ocupati cu planurile de calmare a situatiei. Iar asaltul unei inchisori aproape goale (doar 7 detinuti) nu a fost chiar o epopee eroica, ci un asediu dus de doar 954asupra unui detasament de aparare compus din 82 desi 32 de grenadieri din regimentul elvetian. Istoria, scrisa pentru a fascina si pentru a fi memorabila, retine doar eroismul maselor, care au cucerit si apoi demolat simbolul opresiunii regimului monarhist. La fel de simbolic, regele a aflat despre evenimente abia a doua zi dimineata, de la, Duce de La Rochefoucauld. Suveranul a intrebat naiv: " Aceasta este o revolta? " si a primit un raspuns antologic: "Nu, Sire! Este o revolutie" ().. Urcat pe tron la numai 20 de ani, dupa decesul bunicului sau Ludovic al XV-lea, regele devine dupa revolutie cetateanul Luis Capet si traieste sa vada abolirea monarhiei, devenind, astfel, cel care incheie lungul sir al prea-puternicilor regi ai Frantei, chiar daca, la 1815 are loc o restaurare a monarhiei, de scurta durata, nesemnificativa la scara istoriei. Toate masurile initiate de el au fost drepte si validate de istorie: a abolit serbia, a abrogat(impozitul pe teren platit de tarani si mici proprietari), a abrogat(impozit sub forma de zile de munca, datorat de tarani), a dereglementat piata cerealelor si a sustinut, inclusiv militar, razboiul de independenta al coloniilor americane. Ba chiar a emis istoricul Edict de la Versailles (Edictul tolerantei), prin care se recunostea statutul civil si legal hughenotilor, luteranilor si evreilor. A beneficiat de serviciile unor experimentati ministri si consilieri, precum, Conte de Maurepas (decedat prea devreme, in 1781) sau autorii reformelor fiscale, pe care, insa, nu a stiut sau nu a putut sa ii pastreze.Plus o suma de ghinioane teribile, lebada neagra cum se numeste acum inexplicabila prabusire a vreunui lider sau partid politic.O ciudata alianta dintre legea cererii si ofertei si meteorologie a determinat o foamete cumplita. Atunci cand tanarul rege a impus dereglementarea pietei cerealelor, tendinta initiala a fost, natural, sa conduca la cresteri masive de pret la paine; atunci cand s-au refacut noile retele comerciale si cand sa actioneze economia pana la capat si sa readuca preturile la alimente acolo unde trebuia, a venit, din pacate, o perioada secetoasa care a mentinut preturile painii la niveluri insuportabile, inducand senzatia ca reformele au adus dupa sine si scumpirile!In mod similar, situarea Frantei de partea Statelor Unite in Razboiul de Independenta (1776-1783) nu a adus cu sine doar cucerirea insulelor Tobago si Grenada de la britanici sau infrangerea decisiva a armatei englezesti condusa de marchizul Cornwallis la Yorktown (1781) in urma asediului combinat: terestru american si naval frantuzesc. Nu, acel razboi a adus Hexagonului o factura gigantica de 1.066 milioane de livre, cauzata in primul rand de zdrobirea flotei franceze in Batalia Sfintilor (sau Batalia din Dominica, din Caraibe, aprilie 1782). Ei bine, prima mutare gresita a regimului de la Paris atunci s-a produs: genevezul Jacques Necker, ministrul de finante, a avut inspiratia(? ) sa contracteze imprumuturi externe pentru a plati aceasta factura imensa. Populismul insotea politica inca de atunci, astfel incat Necker, dorind sa spuna poporului ceea ce vroia acesta sa auda, nicidecum adevarul, a preferat sa plateasca imprumuturile fara a introduce noi taxe si fara a reduce cheltuielile publice, adica din alte imprumuturi. Si, sa vezi ce grozavie, legile economice chiar au functionat, astfel incat Parisul se imprumuta din ce in ce mai scump pentru a-si finanta datoria publica, precum Grecia din anii 2000. Nu v-am spus eu ca istoria se repeta? Brrr.... De exemplu, daca in anul 1661, anul in care genialul Corbet a devenit(ministru de finante), veniturile bugetare erau de 32 milioane de livre, in anul 1715 (la moartea Regelui-Soare), veniturile respective totalizau doar 31 de milioane de livre, desi cheltuielile crescusera de peste trei ori. Franta secolului XVIII era nevoita sa traiasca cu deficite publice enorme, din ce in ce mai mari din cauza imprumuturilor succesive. De ce? Pentru ca. Cum se ajunsese aici? La fel de simplu ca in orice administratie corupta, pentru ca drumul spre iad este pavat, nu-i asa?, cu intentii bune. Pentru a nu avea un aparat administrativ excesiv si pentru a reduce cheltuielile publice, regele avea la dispozitie un grup de contractori privati, numiti "" (ferma generala-ce frumos!), care incasau taxele vamale, accizele si orice alte taxe indirecte. Ei bine, acesti "", din cauza coruptiei generalizate si nepotismului, se imbogateau pe masura ce statul saracea. SiDevenisera atat de bogati incat isi cumparau titluri nobliare si palate in jurul legendarei Place Vendome din centrul Parisului ().Pe langa acesti "fermieri generali" (care strangeau jumatate din veniturile statului), regele avea la dispozitie si colectorii proprii de impozite, care colectau impozitele directe (cam o trime din impozite). Impozitele directe erau mici dar multe:(contributia pentru razboi-platita doar de a treia stare, cam 20 de milioane de livre anual), capitation (taxa pe cap- platita de fiecare adult, functie de profesie), impozitul pe venit (- a zecea parte din venit la 1710) a fost redus la jumatate de catre populistul Ludovic al XVI-lea (- a douazecea parte din venit) si- taxa pe sare, incredibil de mare (se strangea cam a zecea parte din bugetul de stat, 55 milioane de livre). Sa nu uitam nici acciza, pe alcool () sau pe tutun ().Si acum sa vedem cum a pierdut tronul Ludovic al XVI-lea: razboiul l-a costat 1.066 milioane de livre, adica echivalentul a doua bugete anuale (550 milioane de livre).Moment in care ultimul Ludovic monarh absolut decide sa convoace Starile generale (), adica reprezentantii celor trei stari. Numai ca a treia stare se radicalizeaza, sub efectul pamfletuluial abateluisi, in loc sa ii aprobe reformele regelui, il detroneaza si proclama republica.Toate aceste evenimente se desfasurau la numai 74 de ani de la moartea celui mai mare rege al Frantei, Ludovic al XIV-lea, Regele Soare (""), monarhul cu cea mai lunga domnie din istoria Europei (72 de ani, 1643-1715), punctul cuminant al dominatiei franceze asupra Europei, regele care a facut din Paris centrul si inima Europei. Ludovic al XIV-lea a condus Franta efectiv incepand cu 1661, odata cu moartea lui Mazarin, cand si-a asumat integral puterea, fara vreun interpus la sefia guvernului.Prima si cea mai inspirata mutare a noului stapan a fost destituirea luidin functia de superintendent al finantelor (functie pe care a si desfiintat-o) si inlocuirea sa cu). Acesta a initiat o curajoasa reforma fiscala: a redus impozitele directe (), a desfiintat exceptarile de la plata taxelor, a obligat functionarii publici sa intocmeasca acte regulate de evidenta a veniturilor si cheltuielilor, a introdus regimul licitatiei pentru concesionarea unor servicii in locul incredintarii directe etc. Asa incat; serviciul datoriei publice s-a redus de la 54 de milioane de livre la jumatate, 25 milioane de livre, impozitele directe au scazut de la 42 la 35 de milioane de livre, dar cele indirecte au urcat de la 26 de milioane la 55 milioane de livre, veniturile domeniilor regale au crescut de la 80.000 livre in 1661 la 5,5 milioane de livre in 1671.. O alta preocupare importanta a lui Colbert a fost, inlesnind infiintarea de ateliere de producere de matase la Lyon, a industriei tapiseriilor (celebra casa), a invitat producatori de sticla de Murano, otelari suedezi sau constructori de nave olandezi, totul inLudovic al XIV-lea a reformat si armata, desfiintand preeminenta rangurilor nobiliare in corpul militar si favorizand meritocratia.din 1667 ()a unificat procedura civila din intreg regatul. Edictul de laa anulat (1685) Edictul de la Nantes, desfiintand regimul privilegiat al romano-catolicismului si consacrand drepturile recunoscute hughenotilor, luteranilor si evreilor. A adaugat teritoriului francez Alsacia, Franche-Comte, Lille, Artois, Dunkerque si Roussillon. Multi ii imputa cheltuielile enorme facute cu cele trei mari razboaie pe care le-a dus (si inca doua mai mici, de fapt), care ar fi dezechilibrat structural finantele franceze.Putem sa lasam istoricilor sarcina de a explica cum a evoluat Franta de la grandoarea Regelui-Soare la tara supra-indatorata, mancata de coruptie, cu o administratie numeroasa si ineficienta, cu o armata deplorabila si cu o populatie revoltata si saracita din vremea nefericitului Ludovic al XVI-lea.Aceasta modesta amintire a unei parti din istoria Europei ar putea sa produca cute pe unele frunti, este mai comod sa fie ocolita.Si totusi,Ar contabiliza fericit cum exportam materii prime: grau, porumb, ingineri, doctori, faiantari si betonisti, eventual gaze naturale. S-ar face ca nu vede ca cerealele noastre se intorc sub forma de mezeluri importate, ca cei cinci milioane de emigranti se intorc sub forma de programe de calculator sau tehnologii sofisticate, iar gazele exportate se vor intoarce sub forma de ingrasaminte sau energie electrica.Dar pana atunci, cred ca, inca din prima zi, Ludovic al XIV-lea l-ar chema la el pe Colbert si l-ar intreba incruntat: "Mai, Colbert, ce ne-am dori noi cel mai mult?". Si Colbert i-ar raspunde: "120 de km de autostrada Pitesti-Sibiu, Sire". "Ne lipseste ceva s-o facem, Colbert?" " Pai masini avem, oameni avem, beton avem, piatra sparta avem, studii de fezabilitate, Slava Domnului! vreo 10...Aaa, bitum nu avem!" " Cum, ma, noi nu producem bitum, dar vrem sa facem sute de kilometri de drumuri?" "Nu prea, dar noroc ca produc ungurii, luam de la ei..."