Ludovic Orban, de acord cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat

Intrebat daca este de acord cu intentia Miniterului Muncii de a interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, Orban a replicat: "Cum sa nu. Nu e normal ca persoane care s-au pensionat si beneficiaza de pensie sa beneficieze si de un venit din sectorul public. E vorba de a nu permite ca cineva care s-a pensionat - e vorba de foarte multi care s-au pensionat la 40 si ceva de ani, cu o pensie peste medie - sa cumuleze cu salariul din sectorul public".Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat sambata, la Digi 24, ca este in curs de elaborare un proiect de lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul de angajat la stat. Ea a anuntat ca se lucreaza la un proiect de lege referitor la pensionarii care sunt angajati in institutii de stat, proiect care va fi finalizat pe masura ce vor fi stranse toate informatiile legate de cei care ar putea fi vizati."Trebuie sa existe o justa masura pentru cei care, desi au varsta de a putea lucra, beneficiaza de pensie, dupa care se angajeaza in sistemul public. Are legatura cu justetea unei masuri fata de o situatie data in care o persoana, desi in plina forma de munca, dupa ce primeste pensia, se angajeaza tot intr-o institutie publica, de unde vine concluzia ca ea poate munci in continuare", a opinat ministrul.Violeta Alexandru a mentionat ca in foarte scurt timp va prezenta in guvern o "propunere coerenta", pentru a decide asupra formei finale si a modului de promovare a legii.Guvernul Boc a adoptat in decembrie 2008 un act normativ similar, OUG 230, pentru care Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala.CCR a admis, in ianuarie 2009, cu majoritate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Avocatul Poporului, argumentand ca OUG afecteaza drepturile fundamentale prevazute de Constitutie, privind dreptul la munca si dreptul la pensie.