Ludovic Orban despre pensii, Autostrada Unirii, disputa cu CCR, demisie si remaniere. Nu ne asteptam la eliminarea pensiilor speciale Interviu video

Va trece motiunea de cenzura depusa de PSD?

Sunteti destul de relaxat, deci inteleg ca nici dvs nu purtati negocieri intense pentru majoritate, ca inainte de votul de investitura?

Daca motiunea aceasta nu trece, cu ce veti mai provoca PSD pentru a depune o motiune?

Cand il lansati? Pentru ca trebuie sa soseasca delegatia MCV si daca va gaseste fara un proiect macar, va fi o problema. Si il veti adopta prin OUG sau o noua angajare a raspunderii?

Dar nu inteleg, dvs chiar vreti sa treaca desfiintarea SIIJ sau doar vreti sa provocati cu ea PSD sa va dea jos?

Spuneti-mi care considerati ca sunt 3 realizari palpabile si cuantificabile ale acestui guvern privind problemele oamenilor?

Nu ar fi corect sa nu puneti nicio restrictie, dar sa organizati concursuri extrem de serioase pentru orice post? Si daca pensionarul se dovedeste cel mai bun la concurs, de ce sa-l piarda statul pe cel mai bun?

Si daca le castiga, pensionarul ramane acasa. Nu e aceasta o declaratie implicita ca nu puteti face concursuri serioase si corecte?

Si cand va fi gata proiectul?

Deci corectarea OUG 114, alta realizare?

Dar si facturile PNDL

Cate facturi ati platit?

Ati platit si facturi neverificate?

Si a treia realizare pe care o considerati majora, palpabila?

Aici imi permit sa va contrazic. Dl Mandachi - "si eu!" v-a trimis recent o scrisoare deschisa: "CAND INCEPE SI CAND SE FINALIZEAZA AUTOSTRADA MOLDOVEI? Anul, luna, ziua! VA AJUNGE ACEASTA AUTOSTRADA SI LA SUCEAVA? Da sau ba? Daca nu imi furnizati aceste detalii imediat, efectiv nu pot sa incep planul de afaceri. Si precum probabil stiti, fara strategie, ma paste falimentul!"

Adica?

Si care sunt termenele? Asta cere dl Mandachi.

Macar estimative.

Aveti in buget fondurile necesare?

Presedintele Iohannis spunea la promulgarea legii Autostrazii Unirii: "Avertizez Guvernul ca in bugetul pentru anul viitor trebuie sa se regaseasca cu prioritate fonduri pentru Autostrada Unirii. Avertizez ca a nu se ocupa de asta inseamna a incalca legea".

De ce credeti ca ati fost huiduit la Iasi?

Aveau pancarte care nu sugerau fanatism: vrem autostrazi, vrem dezvoltare.

Dati-mi trei exemple de investitii pentru care vom vedea anul acesta macar prima cupa de pamant.

Cati kilometri de autostrada anul acesta?

Pe de-o parte imi spuneti ca aveti bani de investitii. Pe de alta parte spuneti ca exista bani pentru majorarea pensiilor cu 40%, dar si ca deficitul nu va ajunge la estimarile Consiliului Fiscal 4,6-4,8% in 2020 si la 6% in 2021...

Ministerul Finantelor se imprumuta in ritm alert, ultimul imprumut dintr-un foc a fost de 3 miliarde de euro in ianuarie, de pe pietele externe.

Pe de-o parte e un deficit care trebuie finantat din imprumuturi externe, vreti sa majorati pensiile cu 40%, spuneti ca toate proiectele de investitii vor fi finantate. Ce cheltuieli veti taia, ce venituri veti adauga?

Iar imprumuturile se fac pentru pensii si salarii?

Si unde mai e loc pentru cresterea pensiilor cu 40%?

Sunteti convins sa majorati pensiile cu 40%?

Ce inseamna sa mearga bine?

In 5 ani vor iesi la pensie primii "decretei", dupa care va urma un val de pensionari. Decizia aceasta de majorare cu 40% trebuie sa reziste si atunci. Sunteti convins ca nu va obliga la imprumuturi tot mai mari?

... dle premier: septembrie, 40% pensii, ce faceti cu acesta presiune creata pentru viitor?

Cum va fi sustenabila cresterea de 40% cand vor incepe sa iasa decreteii la pensie, nu doar anul acesta?

In aceste conditii, este fezabila cresterea cu 40% a pensiilor si o veti face sau veti cauta o alta solutie?

Ati spus pentru presa straina ca daca nu faceti majorarea pierdeti voturi. Daca veti avea de ales intre cele doua, ce veti alege?

Sa zicem ca motiunea pica, credeti ca de CCR va trece legea alegerii primarilor in doua tururi?

Nu ar trebui sa fie invers?

Dar nu exista nicio urgenta pentru acest proiect, cat timp examenul va fi in toamna lui 2020.

Pensionarea anticipata a fost amanata un an. Eu nu vad cum sa fie o urgenta reglementarea unui examen care va avea loc peste un an.

Nu a contestat-o nimeni.

Dar avizul CES era? Ati avut avizul CES pentru acest proiect de lege privind transportul?

Eu inteleg ca nu l-ati avut si acesta este motiv de neconstitutionalitate.

Am avut abuz de OUG. Nu considerati ca pentru a nu avea abuz de angajari, ele trebuie sa respecte reguli extrem de stricte si mereu valabile?

Nu va pune pe ganduri ca decizia de admitere a sesizarilor pe cele doua angajari a fost luata in unanimitate, deci si cu votul celor doua judecatoare numite de dl Iohannis la CCR, una dintre ele o campioana a luptei cu abuzurile fostei puteri si ale judecatorilor controlati de aceasta?

A fost o judecatoare care a avut permanent opinii separate...

Repet, faptul ca a fost unanimitate la CCR nu va pune pe ganduri?

Revenind la alegerea primarilor in doua tururi, exista Decizia 682/2012, data dupa ce in mai 2012, guvernul Ponta a vrut sa treaca de la uninominalul cu redistribuire la uninominalul pur. Decizia a respins legea cu urmatoarea motivare: "Se constata, totodata, ca modificarea Legii nr. 35/2008 - in esenta acesteia, cata vreme modificarea priveste tipul de scrutin reglementat de actuala legislatie - intervine cu aproximativ 6 luni inaintea alegerilor, ceea ce, (...) incalca principiile statuate de Curtea Constitutionala in aplicarea art. 1 alin. (5) din Constitutie, interpretat in concordanta cu dispozitiile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cu jurisprudenta CEDO, cu raportare si la Codul bunelor practici in materie electorala adoptat de Comisia de la Venetia (...) Sunt astfel incalcate dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (3) si (5), precum si ale art. 2". Si dvs aduceti o modificare a tipului de scrutin, cu mai putin de 6 luni inainte.

De ce nu ati facut schimbarea inainte de a intra in fereastra de 6 luni?

Legea dvs mai stabileste regula celor 60 de zile, perioada minima intre obtinerea vizei de flotant si ziua votului. Este o restrangere fata de ceea ce avem acum, o restrangere cu mai putin de un an inainte, cum cere Comisia de la Venetia.

Daca de maine nu voi mai putea face ceea ce imi e permis azi, cum sa nu fie restrangere?

Cand faceti alegerile locale?

Poate tocmai pentru ca oamenii au vrut sa voteze?

Unii isi ridica si buletinul in ziua votului. Expert Forum zice ca nu e nicio problema reala.

Nu va ingrijoreza votul din APCE pentru sesizarea Comisiei de la Venetia?

Daca pierdeti in fata Comsiei?

...nicidecum. Eu sustin alegerile in doua tururi demult. Dar indoielile mele sunt in privinta constitutionalitatii de fond a reglementarii si teama ca, fiind astfel minat, ar putea sa nu intre in vigoare anul acesta.

Pentru presedintii de Consilii Judetene (CJ) de ce dati OUG?

UDMR sustine ca v-ati obligat sub semnatura ca nu veti modifica relgementarea alegerilor prin OUG si fara dezbatere si ati incalcat obligatia.

Si dvs sunteti eliberat de propria semnatura?

Si cand ati semnat, unde era aceasta obligatie?

Aveti doua decizii CCR care ridica pensiile magistratilor la rang constitutional. Stiati de ele cand ati sustinut ca trebuie taiate?

De ce nu ati modificat doar modul de calcul atunci?

A fost o capcana?

Pensiile magistratilor au fost introduse acum 23 de ani de ministrul liberal al Justitiei Valeriu Stoica. Modul de calcul a fost stricat in timp. Va deranjeaza principiul existent de 23 de ani sau modul de calcul?

Ce faceti cu pensiile speciale in plata?

Care e planul, care e viziunea?

Pentru ca procedura e gresita, deci nu are ce sa se intample?

Conform art 13 din Regulamentul comun al Camerelor, indemnizatiile si alte drepturi ale parlamentarilor sunt decise doar de plenul reunit.

Aveti in plan vreo remaniere?

Cu dl Arafat cum ramane? Secretarii de stat sunt numiti si demisi de premier.

Daca nu reusiti sa enervati suficient PSD, ati fi dispus sa demisionati ca sa ajungeti la anticipate?

Demisia e un act unilateral de vointa. Dvs va ganditi la ea?

Mai credeti in anticipate?

Intr-un amplu interviu pentru Ziare.com, premierul a vorbit despre cele mai fierbinti teme ale momentului.- Aparitia proiectului de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ) este o chestiune de zile.- Am platit si facturi PNDL neverificate, pentru ca nu putem verifica mii.- Pana saptamana viitoare, ministerul Transporturilor va decide daca face Autostrada Unirii pe buget sau pe finantare europeana.- Despre cresterea pensiilor cu 40% - daca economia merge bine, se poate face cresterea pensiilor.- CCR sa stie clar, cand motiveza punctul nostru de vedere.- Nu stiu daca legea privind transportul elevilor pentru care CCR a respins angajarea avea avizul CES.- In ritmul asta, CCR va spune ca guvernul nu isi poate angaja raspunderea pe niciun act normativ.- Nu ma pune pe ganduri ca decizia CCR a fost luata in unanimitate.- Eu am alte prioritati decat poate avea cineva de la CCR. Misiunea noastra e sa rezolvam problemele oamenilor.- Alegerile locale pe 24 mai, ori pe 14 iunie.- Nu stim inca ce vom face cu pensiile speciale in plata, nu ne asteptam ca parlamentarii celorlalte partide, mai ales PSD, sa sprijine proiectul eliminarii pensiilor speciale.- Nu am in plan nicio remaniere.- Am spus eu ceva vreodata de dl Arafat? Nu exista deocamdata o propunere de la ministrul de Interne.- Nu a fost discutata posibilitatea sa demisionez, cat timp putem pune in practica programul de guvernare nu exista motiv.- Vrem sa ajungem la anticipate care sa nu afecteze functionalitatea institutiilor, a guvernului si indeplinirea masurilor prevazute in programul de guvernare.Pe evaluarile noastre nu are mari sanse sa treaca, ceea ce se vede si din numarul de semnaturi. Noi, cand am depus motiune impotriva cabinetului Dancila, am strans un numar de semnaturi care a aratat ca avem majoritatea necesara sa dam jos guvernul. Daca aveau voturile, ar fi incercat sa colecteze semnaturile.E si o chestiune de mobilizare, trebuie sa ai si parlamentarii prezenti, nu numai semnaturile. Oricum, nu au niciun argument sa depuna motiunea, pentru ca angajarea raspunderii e pe un proiect de lege care intareste democratia.Nu port negocieri, ma bazez pe sustinerea formatiunilor politice cu care am stabilit ca sustinem angajarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. Am discutat cu liderii grupurilor parlamentare, cu presedintii de partide si exista asigurarea lor ca nu vor marsa la motiunea de cenzura.Grupul Pro Romania a participat la intalnirile la care am pus la cale impunerea la votul final a legii privind alegerea primarilor in doua tururi si a declarat categoric ca sustine aceasta modificare a legii.Suntem pe final cu elaborarea proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ si aproape de lansarea ei in dezbatere publica.Intr-un termen destul de scurt, de ordinul zilelor. Trebuie sa mai am o intalnire cu ministrul si echipa de la Ministerul Justitiei, urmand sa luam decizia care va fi procedura.Obiectivul nostru este sa adoptam aceste acte normative.Legea de corectare a prevederilor OUG 114 si sunt convins ca va trece de CCR si prevederea care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. Noi nu interzicem dreptul la munca, cu conditia sa se suspende plata pensiei, iar in sectorul privat nu e nicio interdictie de cumulare.Daca te-ai pensionat, inseamna ca ai considerat ca vrei sa iesi la pensie, nu ca vrei sa muncesti in continuare.Eu cred ca sunt multi oameni de calitate care la concursuri serioase le-ar castiga.Agentia Functionarilor Publici si ministerul Dezvoltarii trebuie sa pregateasca un proiect de lege de modificare a legii privind statutul functionarilor publici, Codul administrativ atacat la CCR, care sa imbunatateasca clar conditiile de concurs, sa permita ocuparea functiilor publice doar prin concurs, astfel incat o pozitie de conducere sa poata fi ocupata prin delegare maximum 3 luni, cu reguli de concurs foarte clare. In evaluare sa fie implicati si specialisti in resurse umane din mediul universitar sau alte zone, criterii obiective de evaluare, inclusiv filmarea probelor orale.Cred ca in maximum o luna si jumatate. Si trebuie sa lucram si pe gestiunea carierei. Avem doar trei trepte ierarhice, nu mai ai unde sa evoluezi, trebuie o noua gandirea a carierei si o stabilire cu mult mai clara si mai concreta a criteriilor de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici.Rectificarea bugetara care a facut dreptate in sistem si a asigurat toate resursele financiare, nu erau bani pentru plata pensiilor, pentru acordarea ajutorului de incalzire. Am platit concediile maternale, medicale.Dupa o verificare drastica.Nu va pot da o cifra, au fost retrase zeci de facturi de la plata, unde au fost constatate diferente intre situatia de lucrari si realitatea din teren.Am platit si facturi neverificate, pentru ca nu putem verifica mii. Am verififcat in sute de localitati, pe sute de obiective. Nimeni nu le poate verifica pe toate, dar vom face verificari in continuare.Mergeti la benzinarie! Romanii platesc mai putin pentru alimentarea rezervoarelor. Firmele de transport au o marja mai mare de profitabilitate care le permite sa reinnoiasca parcul auto.Apoi schimbarea imaginii externe, recredibilizarea Romaniei la nivel european, recastigarea increderii mediului de afaceri....I-am dat raspunsul prin declaratii publice. Repet, autostrada Tg Mures- Iasi- Ungheni s-a nascut ca proiect in perioada mandatului meu de ministru.Sistematic, PSD a refuzat sa puna in practica proiectul. Era parcat la Comisia de strategie si prognoza si era prevazut a fi realizat in PPP.Noi, alaturi de PMP, am fost initiatorii unei legi care prevede construirea Autostrazii Unirii. PSD a refuzat sa ceara finantarea din fonduri europene, la rugamintile comisarului Corina Cretu, care a spus ca e eligibila pentru finantare europeana.Noi facem ce nu au facut ei.Am adoptat OUG prin care am mutat la ministerul Transporturilor (MT) acest proiect. Am sistat procedurile pe PPP, urmand ca pana saptamana viitoare, MT sa decida daca o face pe buget, pe finantare europeana. Si exista posibilitatea ca cel putin realizarea studiului de fezabilitate sa fie eligibila pentru finantare.In acest moment, exista un contract semnat pentru realizarea studiului de fezabilitate pe tronsonul Tg Mures - Ditrau, pe care vom depune cerere de finantare din fonduri europene.Demaram procedura de licitatie de adjudecare a realizarii studiului de fezabilitate pentru tronsonul Ditrau - Iasi - Ungheni. Apoi adoptam documentatia tehnico-economica si lansam licitatia.Nu dl Mandachi imi cere, toata Moldova vrea sa afle. Intr-un interviu cu dvs as fi lipsit de profesionalism sa va dau date precise.Ministerul Transporturilor va derula cu viteza maxima procedurile.Pentru studiu de fezabilitate da, pentru momentul in care se va incheia contractul pentru studiul de fezabilitate pentru celalalte tronsoane, vom aloca banii la rectificare.Cu siguranta sunt prevazute fondurile pentru a realiza ce se poate realiza. Exista o gandire, un plan, si daca cineva o poate realiza, acel cineva e guvernul PNL. Daca in 2008 PNL era la guvernare, aproape sigur autostrada era realizata in 2019.Grupuri organizate, e simplu sa gasesti 20-30 de fanatici.Nu poti sa huidui un presedinte care a promulgat legea si nu a putut impune guvernului nimic si nu poti sa huidui un reprezentat al guvernului care vrea sa faca autostrada, care vrea sa investeasca in dezvoltarea infrastructurii de transport si nu numai.Toate tronsoanele din drumul expres Pitesti-Craiova, trosoanele 1,4,5 autostrada Sibiu-Pitesti, cel putin doua tronsoane din autostrada de centura a Bucurestiului. Vom da ordin de incepere a lucrarilor pe lotul Lugoj-Deva, pe care a trebuit refacuta documentatia tehnica, tronsoanele de legatura intre Tg Mures si Bors.Cred ca putem sa si finalizam cateva lucrari: tronsonul 1 si 2 din autostrada Sebes-Turda, metroul Drumul Taberei - termen luna iunie.Nu exista proiect de infrastructura important care sa bata pasul pe loc, toate se misca cu maxima viteza.E posibil sa fie finalizata centura Bacaului. Noi asiguram resursele financiare. Avem tronsonul Comarnic-Brasov, cel mai probabil vom realiza cu bani de la buget, pentru ca permite realizarea procedurilor cu viteza maxima.... deficitul va fi sub 3,6%. Nu pot sa cred intr-o prognoza care nu are la baza nimic. Ne-am pus in cap care sunt mecanismele cu care sa asiguram imbunatirea colectarii si care sunt resursele financiare pentru toate categoriile de cheltuieli.Este preferabil sa te imprumuti pe piata externa pe termen lung, pe 15, pe 30 de ani, si trebuie sa alegi un moment potrivit. Si dobanzile sunt net superioade celor cu care s-au imprumutat guvernele anterioare.Imprumuturile sunt contractate pentru a finanta deficitul bugetar care nu a fost provocat de noi, ci de nesabuita PSD.Proiectele de investitii sunt finantate din fonduri europene si le pornim pe toate.Pentru mai multe categorii de cheltuieli, inclusiv pe sustinerea cheltuielilor de investitii care sunt finantate de la buget, de exemplu Comarnic-Brasov sau parti din Autostrada Transilvania.Am prezentat legea bugetului de stat, raspunsurile sunt acolo. Am spus ca vom avea o crestere realista de 4%, sunt venituri realiste si cheltuieli dimensionate in functie de ele.Nu putem sa nu tinem cont de evolutia economiei, trebuie sa urmarim ritmul de colectare a veniturilor, am prevazut banii in buget si daca economia merge bine, se poate face cresterea pensiilor.Un ritm de minimum 4% pe anul in curs.Legea bugetului de stat si a asigurarilor sociale de stat se construiesc pe legile in vigoare care genereaza obligatii. Nu ne-am angajat sa modificam legea pensiilor pentru ca trebuie analize serioase, prognoze realiste...Dna Dogioiu, reforma pensiilor cu introducerea pilonului I si II a fost facuta in perioada guvernarii liberale, pe baza unor studii care aratau ca trebuie construita o sansa de a asigura venit suplimentar fata de pensia din sistemul public.Fiti convinsa ca vom lua deciziile care tin cont de toate aceste analize, studii prognoze, de evolutia economiei romanesti. Noi ne dorim sa creasca veniturile romanilor numai ca totul trebuie facut pe baza realista. Noi avem ca obiectiv realizabil ca in 2022 sa revenim sub 3% deficit.Raspunsul e in legea bugetului de stat. Unde sunt prevazuti banii respectivi.Am prevazut banii, urmarim evolutia economiei, urmarim modul in care evolueza incasarile bugetare, pregatim analize, studii, studii comparative, prognoza de evolutie a sistemului public de pensii si vom lua decizii pe fundament serios.Suntem un partid responsabil, care ia decizii in functie de interesele fundamentale ale Romaniei.Inainte de asta v-as spune despre cele doua proiecte de lege pe care guvernul si-a angajat raspunderea. Inainte de motivare, ca sa stie clar cand motiveza punctul nostru de vedere.Am avut argumente solide cand mi-am angajat raspunderea.In cazul Legii privind prorogarea intrarii in vigoare a prevederii care creste de la 2 la 4 ani vechimea pentru examenul la Institutul National al Magistraturii e o minciuna sa spui ca e neconstitutionala pentru ca exista o lege in dezbaterea Parlamentului.Proiectul initial pentru angajarea raspunderii avea trei puncte. Doua au fost adoptate de Parlament si le-am scos din proiectul pe care ne-am angajat raspunderea. Cel de-al treilea, privind examenul de intrare la INM nu mai era in dezbaterea si pe el ne-am angajat raspunderea.Nu poti sa pensionezi anticipat magistratii si sa amani intrarea in sistem.Din punctul meu de vedere exista o urgenta, pentru a permite unui numar cat mai mare de doritori sa se inscrie la INM.In ceea ce priveste transportul elevilor, in dezbaterea Parlamentului se afla un proiect de lege de adoptare a unei ordonante a guvernului, OUG 51, care batea pasul pe loc.Nu putem astepta rezolvarea unei probleme stringente a sute si mii de copii carora le e interzis accesul la educatie si sa mentinem rable in circulatie.Legea de angajare a raspunderii care corecteaza aceste probleme provocate de OUG 51 nu e constitutionala, dar OUG 51 este?Era bine sa dam OUG? Procedura de angajare a raspunderii e net superioara OUG din punct de vedere al conditiilor democratice. De aceea nu pot accepta argumentatia CCR. Urgenta este, iar in dezbatere era o lege de aprobare a unei OUG.Nu stiu sa va spun.De regula avem, nu imi aduc aminte daca am avut sau nu in acest moment. Vom vedea la motivare.In ritmul asta, CCR va spune ca guvernul nu isi poate angaja raspunderea pe niciun act normativ. In cazul alegerii primarilor in doua tururi, proiectul este depus de 3 ani de zile si este blocat abuziv, alaturi de proiectul de lege privind reprezentarea diasporei si votul electronic, fiind parcat la o comisie care isi daduse obstescul sfarsit.In 3 ani de zile, majoritatea parlamentara a incalcat regulamentul pentru a impiedica ajungerea la vot. Din punctul meu de vedere, angajarea raspunderii este perfect motivata de reaua vointa care a impiedicat adoptarea actului normativ.Campionii luptei cu PSD suntem noi, cei care au facut opozitie, cetatenii care au iesit in strada, jurnalistii. Despre campionii luptei la nivelul CCR, dati-mi voie sa am rezerve....am anumite rezerve. Sigur ca daca se va lua o decizie la CCR, trebuie sa tii cont de ea, dar fiecare decizie lasa posibilitati de solutionare.Eu am alte prioritati decat poate avea cineva de la CCR. Misiunea noastra e sa rezolvam problemele oamenilor.Nu, deloc.Dna Dogioiu, eu stiu ce vor oamenii, alegerea primarilor in doua tururi. Nu pot sa stau cu bratele incrucisate si nu pot sa spun ca nu am voie, ca nu imi permite. Eu cred ca procedura este profund constitutionala, intareste democratia.Am facut cand am terminat proiectul de lege si la final de an am incercat sa adoptam legea pe calea dezbaterii.Din punctul meu de vedere nu e o restrangere, ci o impiedicare a turismului electoral.Omul poate sa voteze unde are domiciliul. Nu i se interzice sa voteze. Si are timp ca de acum pana la alegeri sa-si ia viza de flotant.Ori pe 24 mai, ori pe 14 iunie. Numarul celor care si-au luat viza de flotant in 2016 a fost de peste zece ori mai mare decat in 2017, 2018, 2019.Si si-au facut flotant in ziua votului?Exista dezatere pe tema asta, oamenii stiu din timp si isi pot face viza de flotant.Sub nicio forma.Vom vedea. Daca incercati sa ma convingeti ca alegerea primarilor in doua tururi nu este mai democratica decat alegerea pe o majoritate relativa ...Eu sunt cu constiinta curata ca am fcut ce trebuia sa facem, ce e benefic pentru societate.Este un proiect in dezbatere publica. In timp ce stim clar vointa oamenilor legata de alegerea primarilor, in privinta presedintilor de CJ nu e dezbatere si oamenii nu s-au pozitionat.E discutabil daca e fara dezbatere. Dar ei s-au considerat eliberati si semneaza motiunea.Eu ma consider eliberat de obligatia fata de cetateni.Am semnat in asa fel incat sa pot sa-mi las loc de a pune in practica vointa oamenilor.Eu nu cred ca vreo pensie poate fi ridicata la rang constitutional, egalitatea in fata legii si in drepturi se refera inclusiv la calcularea pensiilor.Nu mi se pare normal ca o categorie de cetateni sa aiba un grad de inlocuire a salariului de catre pensie de 40-42%, iar alta categorie sa aiba pensii mai mari decat salariul.Va spun sincer ca nici nu ne asteptam ca parlamentarii celorlalte partide, mai ales PSD, sa sprijine proiectul.Nu stiu. Puteam vota noi impotriva unui proiect initiat de parlamentari PNL?CCR se va pronunta, dar in mod cert trebuie sa ne asezam la masa sa gasim solutii asfel incat sa readucem in normalitate toate categoriile de pensii. Chiar daca acceptam principiul unor pensii ocupationale sau de serviciu, ele trebuie calculate conform unor rigori care sa tina cont de modul in care se calculeaza pensiile pentru categoriile carora li se calculeaza pensiile dupa contributivitate.Proiectul de lege nu rezolva asta, guvernul trebuie sa vina cu o reglementare care sa clarifice situatia pensiilor in plata.Lucram la acest plan. Nu ne asteptam ca aceasta modificare sa treaca. Oameni care n-au avut altceva de facut in legislatura trecuta decat sa promoveze pensiile parlamentarilor acum au votat taierea lor.Nu e gresita.Si daca aceasta tentativa va fi oprita de CCR, ii asigur pe parlamentari ca vom anula pensiile speciale.Deocamdata nu. Sunt multumit, avem ministri corecti, care isi cunosc domeniul de activitate, cauta sa puna in practica programul de guvernare, cauta solutii pentru problemele mari din fiecare domeniu de activitate, sunt oameni muncitori care tin pasul cu mine de dimineata pana seara.Am spus eu ceva vreodata de dl Arafat? Am spus doar ca ministrul de Interne va face o evaluare a activitatii si daca vine cu o propunere, vom lua o decizie. Nu exista deocamdata o astfel de propunere.Aceasta eventualitate nu a fost discutata. Principalul obiectiv e sa punem in practica programul de guvernare si cat timp il putem pune in practica, nu exista motiv.Nu s-a luat in calcul aceasta eventualitate. Voi face ce e mai bine pentru tara.Cu siguranta. Dar vrem sa ajungem la ele intr-un mod care sa nu afecteze functionalitatea institutiilor, a guvernului si indeplinirea masurilor prevazute in programul de guvernare.