Ludovic Orban isi face al doilea test de coronavirus. Daca va fi nagativ, poate iesi din izolare

Amintim ca Orban se afla in izolare de pe 14 martie. Marti s-ar implini 11 zile de cand s-a autoizolat la Vila Lac 1. Primul test si l-a facut pe 13 martie, in ziua in care a si organizat o conferinta de presa, cu zeci de jurnalisti, pentru a anunta ca este suspect atat el, cat si membrii Guvernului, conducerii PNL si mare parte dintre parlamentari. Rezultatul testului din acea zi a fost negativ.Amintim ca pe 13 martie, intr-o vineri, Orban a chemat presa la conferinta pentru a anunta ca, intr-adevar, senatorul PNL Vergil Chitac a fost depistat pozitiv cu coronavirus.Premierul a venit atunci in fata presei umar la umar cu ministrul Sanatatii Victor Costache, ambii lideri dand un exemplu de "asa NU" in ce priveste respectarea regulilor si recomandarilor pe care Guvernul le-a transmis populatiei.Timp de 20 de minute, cat a tinut conferinta, atat premierul cat si ministrul Sanatatii au atins microfoanele, pupitrul si chiar si unul pe altul cand faceau schimb de locuri ca sa fie auziti mai bine cand isi anunta autoizolarea. Ba chiar Orban a inceput sa se scuture energic pe haine.Jurnalistii erau chiar in fata celor doi, astfel ca si ei au trebuit sa fie testati.