Ludovic Orban: Motiunea de cenzura nu are sanse sa treaca

"Dupa evaluarea mea nu are sanse sa treaca, doar PSD si UDMR sprijina motiunea, chiar daca ar veni toti parlamentarii nu ar fi numarul necesar, iar dupa evaluarea pe care o am nu exista prea multe voturi care sa se adauge celor din PSD si UDMR si e greu de presupus ca vor fi prezenti toti parlamentarii PSD si UDMR. Ca atare, din punctul meu de vedere, motiunea nu are sanse", a afirmat Ludovic Orban, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania Tv.Intrebat ce va face daca motiunea nu trece si daca va recomanda parlamentarilor PNL sa voteze motiunea, el a raspuns: "sub nicio forma, ar fi ridicol ca vreun parlamentar PNL sa voteze motiunea de cenzura"."Cea mai buna solutie pentru Romania ar fi anticipatele. Daca nu se poate ajunge la anticipate, asta este, noi avem ca obiectiv prioritar realizarea programului de guvernare", a mai spus seful Guvernului.Orban a afirmat ca nu a discutat cu presedintele Iohannis eventualitatea demisiei sale pentru ca alegerile anticipate sa fie declansate, precizand ca are o relatie buna cu seful statului."Cred ca toate faptele, actiunile, deciziile informatiile oficiale arata ca intre presedintele Romaniei Klaus Iohannis si guvernul pe care il conduc este o colaborare extrem de apropiata, ne consultam pe toate deciziile importante pentru Romania", a spus Orban, intrebat care este relatia sa cu seful statului.Primul ministru a adaugat ca are incredere in toti ministrii sai, pe care i-a caracterizat drept oameni competenti, seriosi, cinstiti, care fac tot ce depinde de ei ca sa imbunatateasca domeniile pe care le coordoneaza.Premierul a explicat si de ce a cerut un raport ministrului Muncii cu privire la sistemul de pensii din alte tari. El a afirmat ca a facut acest lucru pentru ca exista "foarte multe nedreptati si chiar discriminari in sistemul de pensii", iar aceste lucruri "trebuie analizate"."Cu structura actuala a Parlamentului este foarte complicat sa adopti o noua lege a pensiilor, dar facem toate studiile pentru a fi pregatiti sa imbunatatim legea pensiilor atunci cand vom avea un alt Parlament", a mai afirmat primul ministru.Ludovic Orban a reafirmat ca exista bani in buget pentru majorarea pensiilor."Pensiile vor creste, noi am prevazut banii in Legea bugetului de stat si in legea bugetului asigurarilor sociale de stat, sigur ca trebuie sa urmarim evolutia economiei romanesti, evolutia incasarilor la buget, sa facem prognoze realiste, dar din punctul de vedere al alocarilor guvernul nostru a prevazut banii necesari pentru aplicarea legii pensiilor", a spus primul ministru.In ceea ce priveste alocatiile copiilor, premierul a spus ca problema privind dublarea acestora va fi "clarificata" la rectificarea bugetara, intrucat la constituirea bugetului nu au fost prevazuti banii pentru aceasta majorare.