Ludovic Orban, multumit de cum l-a promovat Irina Rimes pe Brancusi: Efectul a fost atins

"A fost promotor. Este bine ca un ministru al Culturii a marcat aceasta zi printr-un eveniment, dupa parerea mea extrem de interesant, iar faptul ca a ales o promovare prin intermediul unei, sa spun, persoane care practic nu se incadra in stilul clasic a reusit sa creeze o intreaga dezbatere si sunt convins ca foarte multi tineri sunt prezenti astazi aici tocmai din cauza acestei decizii.Am inteles ca foarte multi tineri au urmarit dezbaterile pro si contra tocmai datorita acestei alegeri, iar eu cred ca inca din ideile initiale ale Ministerului Culturii principala idee a fi de a starni interesul publicului", a declarat Orban.Intrebat daca e corect sa fie aleasa Irina Rimes datorita numarului de vizualizari pe care le are pe canalul You Tube, premierul a spus ca in locul acesteia putea fi ales orice alt cantaret."Putea fi oricine altcineva, este un cantaret care e in voga, un cantaret care este apreciat si faptul ca a decis sa se implice in acest proiect, dupa parerea mea este un lucru bun si cred ca efectul a fost atins", a declarat Orban.Intrebat, de asemenea, de ce lipseste Cumintenia Pamantului, una din operele lui Brancusi, la aceasta aniversare, Orban a spus ca Ministerul are drept de preemptiune asupra acesteia."Vom vedea ce este de facut cu privire la aceasta opera de arta . Trebuie clarificate toate aspectele juridice, Ministerul Culturii are drept de preemptiune si vom analiza", a declarat Orban.