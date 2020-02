Ludovic Orban: Niciun parlamentar al PNL nu a votat pentru motiune!

numarul total al parlamentarilor - 465

numarul parlamentarilor prezenti - 423

voturi exprimate - 400

anulate - 0

voturi pentru - 261

voturi contra - 139

abtineri - 0

Ziare.

com

Declaratiile au fost facute joi, dupa ce in presa au aparut informatii ca senatorul PNL Carmen Harau a votat pentru motiunea de cenzura depusa de PSD si UDMR , ea sustinand ca daca s-a intamplat asa, a fost o greseala pentru care isi cere scuze colegilor.Mai mult, jurnalistii de la Adevarul au facut calculele si spun ca "artimetica parlamentara" arata limpede ca "Guvernul Orban a fost demis nu doar prin voturile PSD, UDMR si Pro Romania, ci si prin aportul a catorva alesi ai PNL".Citeste mai multe despre: Motiunea de cenzura a trecut, cu 261 de voturi. Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis "Numarul total al celor trei formatiuni care au vrut demiterea Guvernului, in conditiile in care erau toti alesii lor prezenti, era de 256 de parlamentari. Insa de la Pro Romania au lipsit sase deputati: Titus Dobre, Mihai Mohaci, Adrian Pau, Petric Octavian, Mihai Valentin Popa si Ion Spanu. Asadar, cele trei formatiuni puteau strange 250 de voturi, la care se adauga inca un vot, cel al lui Ibrahim Hussein (politician sprijinit mereu de PSD pentru functii de conducere in Camera Deputatilor), adica singurul deputat al minoritatilor prezent la motiunea de cenzura si a mers sa voteze.Asadar, zece dintre voturi au venit din randurile PNL sau USR. Surse politice sustin ca mai multi liberali au primit recomandarea sa incurce urnele si sa voteze impotriva Guvernului. Singurul politician de la PNL prins in fapt a fost senatoarea Carmen Harau, la care s-a vazut clar ca a votat impotriva Guvernului Orban. Dupa vot, liberalii au sustinut ca Harau a votat motiunea de cenzura din greseala. Printre cei care au votat si au recunoscut o parte din liberali este noua lor achiztie, senatorul Emanoil Savin", scrie Adevarul.Intrebat de jurnalistii aflati joi la Parlament, premierul demis Ludovic Orban a raspuns ferm: "Niciun parlamentar al PNL nu a votat pentru!""Noi am avut o decizie, am monitorizat votul la fiecare vot important, si toti parlamentarii nostri au votat corect. (...) Nici macar din greseala, nici macar in cazul dnei senator. Pe langa monitorizarea prin filmare, am avut reprezentanti pentru monitorizarea votului. Parlamentarii PNL au votat impotriva motiunii!", a declarat ferm Ludovic Orban.Rezultatul final al votului de la motiunea de cenzura a fost urmatorul:Dupa caderea guvernului Orban prin motiune de cenzura, presedintele Klaus Iohannis a chemat, astazi, partidele parlamentare la Cotroceni pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier, conform prevederilor Constitutiei.