Ludovic Orban participa la comemorarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz

Astfel, prim-ministrul va participa la ceremonia oficiala care va avea loc in fata fostului lagar de concentrare Auschwitz II - Poarta Mortii. Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, reprezentantul "The Pillars of Remembrance", Ronald S. Lauder, si directorul Muzeului de Stat Auschwitz-Birkenau, Dr. Piotr M. A. Cywinski, vor sustine alocutiuni, iar apoi va avea loc ceremonia rugaciunilor ecumenice.Ulterior, Ludovic Orban va participa la marsul comemorativ, depunerea de candele si la tributul adus victimelor fascismului la Monumentul International de la Birkenau.