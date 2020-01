Ludovic Orban: Presedintii de consilii judetene sa fie alesi de consilierii judeteni

Ziare.

"In privinta alegerii presedintilor de consilii judetene, din cauza ca si UDMR sustine aceasta alegere a presedintilor de consilii judetene, exista o sansa foarte mare ca acest proiect de lege sa iasa din defuncta Comisie de cod electoral.Exista o majoritate favorabila sa se poata adopta pe cale parlamentara, dar vom analiza sa vedem clar ce se intampla. Si aici vrem sa intervenim in cazul in care prin tergiversari procedurale poate fi impiedicata adoptarea acestei modificari (...) adica, practic, respingerea Ordonantei 40, cea care a reglementat schimbarea modului de alegere a presedintilor de consilii judetene.Si pozitia noastra este foarte clara, vrem ca presedintii de consilii judetene sa fie alesi de consilierii judeteni", a declarat premierul Ludovic Orban, duminica, intr-un interviu acordat Hotnews.Premierul a raspuns astfel intrebat daca Guvernul intentioneaza vreo modificare si in cazul alegerii presedintilor de consilii judetene.