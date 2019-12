Ludovic Orban, prima vizita oficiala in calitate de prim-ministru

Ziare.

com

Guvernul a transmis ca premierul va efectua, in perioada 7-9 ianuarie, o vizita de lucru la Bruxelles, la sediul institutiilor europene, respectiv al NATO.Programul deplasarii include intrevederi cu principalii lideri europeni, intre care presedintii Consiliului European (Charles Michel), Comisiei Europene (Ursula von der Leyen) si Parlamentului European (David Sassoli), precum si cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, se mai arata in comunicat.Aceasta este prima vizita oficiala a lui Orban, care este premier de aproape doua luni . La inceputul lunii noiembrie, acesta spunea ca prima vizita oficiala va fi la Chisinau, dupa care va urma cea de la Bruxelles, potrivit Radio Europa Libera . In cele din urma, insa, Orban a primit-o la Palatul Victoria pe Maia Sandu, pe 3 decembrie.