Ludovic Orban: Proiectul de desfiintare a Sectiei Speciale este pe final, este o chestiune de zile

"Suntem pe final cu elaborarea proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ si aproape de lansarea lui in dezbatere publica", a declarat Ludovic Orban.Intrebat cand mai exact va fi gata, avand in vedere ca trebuie sa soseasca la Bucuresti comisia de evaluare a progreselor MCV, prim ministrul a spus ca "intr-un termen destul de scurt, de ordinul zilelor".In ce priveste modalitatea prin care va fi adoptat acest proiect, Ludovic Orban nu exclude varianta unei ordonante de urgenta, dar o considera putin probabila, sanse mai mari avand o noua asumare a raspunderii in fata parlamentului."Trebuie sa mai am o intalnire cu ministrul si echipa de la Ministerul Justitiei, urmand sa luam decizia care va fi procedura. (...) A avut loc un referendum convocat de presedintele Iohannis in care cetatenii au decis ca nu vor ordonante in domeniul justitiei. Avem serioase argumente pentru a considera solutia (adoptarii prin OUG -n.r) nu neaparat dezirabila", a declarat Orban.Care sunt sansele motiunii de cenzura depusa de PSD si ce va face in continuare guvernul in functie de rezultatul votului, ce sanse mai sunt sa avem anul acesta alegeri ale primarilor in doua tururi si de ce a fost aleasa o strategie cu mari sanse de esec, care sunt realizarile concrete ale guvernului Orban in primele trei luni de mandat si care sunt perspectivele sa fie demarate proiecte majore de investitii, sa avem autostrazi noi - sunt doar cateva dintre intrebarile la care raspunde Ludovic Orban.De asemenea, premierul Orban vorbeste in interviul acordat Ziare.com despre posibilitatea de a-si da demisia pentru a provoca alegeri anticipate, despre pensiile speciale, dar si despre cat de posibila este majorarea cu 40% a pensiilor din luna septembrie a acestui an si care vor fi efectele asupra economiei.Cititi maine si despre numirile controversate decise de Ludovic Orban si cum le justifica acesta, dar si care este opinia premierului despre controversele in care a fost implicat, in ultima perioada, secretarul de stat Raed Arafat.