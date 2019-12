Ludovic Orban si-a luat un consilier care a sfatuit-o si pe Viorica Dancila

Ziare.

com

Conform deciziei, "se acorda domnului Remus-Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului"."Activitatea domnului Remus-Adrian Borza este neremunerara", se mai arata in decizia publicata, luni, in Monitorul Oficial.Remus Borza a fost consilier onorific pe probleme economice, reforma si fiscalitate si al premierului Viocrica Dancila. El a fost numit in mai 2019 si a fost demis in iunie , dupa ce a afirmat ca ar trebui redus numarul ministerelor."La Guvern trebuie sa mai reducem din ministere. Mai rarut e mai dragut. E mai eficient, mai raman bani sa facem si o fabrica in Romania", spunea atunci Remus Borza.In 9 octombrie, Remus Borza a anuntat ca s-a inscris in Partidul Forta Nationala.El este deputat, fiind ales in 2016 pe listele ALDE, in circumscriptia electorala 8, Brasov."Am avut discutii in ultimele saptamani cu mai multi parlamentari care nu accepta ca Romania sa ramana neguvernata din pura ambitie electorala. Din capul locului, cel putinni se vor alatura chiar de saptamana viitoare. Sunt oameni responsabili, care, pentru stabilitatea si bunastarea Romaniei, isi doresc ca, iar noi, cei din Forta Nationala, vrem sa contribuim astfel la", spunea Borza in luna octombrie, cand inca o sustinea pe Dancila