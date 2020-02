Ludovic Orban va depune, luni, la Parlament, programul de guvernare actualizat si lista de ministri

Ziare.

"Am hotarat luni sa depunem programul de guvernare actualizat si ministrii. Nu pot sa ma prezint in fata Parlamentului inainte de a ma prezenta in fata forurilor statutare ale PNL", a explicat Ludovic Orban.Acesta a precizat ca luni, de la ora 10:00, va avea loc o reuniune a Biroului Politic National al PNL."Vom supune votului colegilor din PNL programul reactualizat si lista Guvernului pentru ca tot luni sa le trimitem spre Parlament, sa reducem cat mai mult posibilitatea boicotului procedural pe care il planifica PSD", a adaugat Orban, aflat la Bals (Olt). Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier. Liderul PNL trebuie sa ceara votul de incredere in Parlament in termen de 10 zile.Si social-democratii se vor reuni luni, in Comitetul Executiv National , pentru a decide strategia de urmat, insa Marcel Ciolacu nu mai asteapta CEx si face tot luni sesizare la CCR El a spus ca e posibil ca PSD sa nu mearga in plen la votul pe investirea Guvernului , in acest fel tergiversand un vot si posibilitatea de a se ajunge la nticipate.