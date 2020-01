Lungul drum catre izbavirea anticipatelor

Ziare.

PSD nu are niciun interes sa rastoarne acum guvernul Orban. Nu doar pentru ca asta ar putea deschide calea anticipatelor. Ele pot fi evitate si daca un prim guvern pica.Dar si pentru ca odata rasturnat un guvern, PSD ar fi obligat sa propuna un premier exact pe logica pe care a fost instalat guvernul Orban: motiunea adoptata demonstreaza ca exista o noua majoritate.Iar PSD nu este in momentul acesta pregatit sa revina, e inainte de congres, nu are premier viabil si nici nu are vreun chef sa ia in piept bombele pe care tot el le-a plantat, in frunte cu cresterea pensiilor si dublarea alocatiilor.Intr-un an electoral, ele reprezinta alegerea intre a scufunda ori bugetul, ori scorul partidului. De asta Marcel Ciolacu a si lansat preventiv ideea guvernului de uniune nationala , adica, in traducere, un fel de disipare a raspunderii.Pe de alta parte, pentru PSD e o postura ideala sa stea in Opozitie, de unde sa exploateze cu ajutorul televiziunilor afiliate toate masurile cu impact mare la populatie pe care guvernul Orban nu le poate lua.Asta nu inseamna ca PSD va accepta revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, o masura luata atat de tarziu incat se va lovi la CCR in plin de Decizia 682/2012 la o sesizare admisa facuta de PDL. Si sa aiba majoritatea PSD-UDMR din CCR interesul sa rastoarne Decizia 682, va fi foarte greu, pentru ca motivarea e foarte bine facuta de judecatoarea Iulia Motoc.Deci nici macar PSD nu cred ca se va opinti maxim sa treaca motiunea in aceste conditii.Liderii PNL spun ca va urma un sir de decizii care sa impinga la maximum rabdarea PSD si sa forteze cumva la rasturnarea guvernului. N-as miza pe asta, pentru ca PSD isi cunoaste foarte bine interesul. Dar si pentru ca exista plasa de siguranta a CCR pentru a bloca acolo ceea ce nu opreste motiunea.Premierul Orban lasa sa se inteleaga ca provocarea maxima ar fi angajarea raspunderii pe eliminarea pensiilor parlamentarilor. Daca proiectul se va referi si la pensiile magistratilor, neconstitutionalitatea e garantata.Exista doua decizii CCR care sigileaza pensiile magistratilor. Deci daca le va include in proiect inseamna ca guvernul nu face decat un exercitiu de imagine, fara nicio intentie de a-l pune in practica. Si ma intreb cati dintre parlamentarii liberali ar renunta cu draga inima la pensie.De ce PNL ar trebui sa vrea cu disperare sa scape de guvernare e simplu. Premierul Orban a fost nevoit sa admita in interviul de la Hotnews ca doua masuri cu mare impact electoral sunt sub semnul intrebarii: dublarea alocatiilor si cresterea cu 40% a pensiilor. Cel putin in cazul pensiilor, e pentru prima data cand incepe sa puna sub semnul intrebarii cresterea lor.Si de fapt cred ca acesta va si fi costul principal: trecerea de la garantiile de inceput care au fost ferme, la dubii si apoi, cel mai probabil, la renuntare.Este motivul pentru care PNL are nevoie de anticipate ca de aer. Un an de zile de eschive, scandaluri, masuri de forta care sa pice la CCR - unele pe bune -, an in care PSD sa se abtina sa enerveze spunand mereu ca el ar fi reusit ce PNL rateaza, ar eroda masiv procentele de acum ale liberalilor.In plus, mai e o problema. Efectul de bumerag. PNL incaseaza acum in plin nu numai bombele plantate de PSD, ci si de el insusi cand era in Opozitie. Au dublat si ei alocatiile impotriva avizului guvernului? Au sustinut alegerea primarilor intr-un tur? Au spus ca trecerea motiunii inseamna o noua majoritate care trebuie sa propuna premierul?Si acum, la Putere, laseaza si alte bumeranguri care li se vor intoarce cand vor fi in Opozitie. Ca asa se intampla.Sigur ca guvernul mai are o metoda, cea mai sigura, de a provoca o criza guvernamentala. Demisia premierului. Dar mi se pare ca dl Orban nu este dispus la aceasta solutie. Daca nu lua in calcul ca la 1 septembrie sa fie in functie, nu vad de ce avea nevoie sa inceapa acum virajul privind pensiile. Asta faci doar atunci cand incepi pregatirea propriei aterizari fortate din asteptarea majorarii.Si in tot acest timp care va fi pierdut, guvernul va incepe sa aiba probleme si cu cei care inteleg ca nimic nu poate creste cu 40% intr-o tara unde economia nu creste cu 40%.Stefan Mandachi, initiatorul miscarii "Si eu", i-a scris premierului Orban:Si acesta ar putea fi costul electoral cel mai mare.