Mesajul premierului Orban de Paste: Sa transformam fiecare casa noastra intr-o biserica

Ziare.

com

Ludovic Orban a transmis sambata, un mesaj video, in care spune ca oamenii vor fi apropiati de familie, dar vor fi departe de multi dintre cei carora le sunt dragi."Anul acesta sarbatorim Invierea Domnului nostru Isus Hristos intr-un fel total diferit fata de felul in care sarbatorim in fiecare an. Anul acesta, va trebui sa stam acasa, nu putem merge la biserica sa participam la slujba de Paste.Vom fi alaturi de cei apropiati, de familie, dar vom fi departe de multi dintre cei care ne sunt dragi si alaturi de care petrecem momentele frumoase. Chiar daca nu putem merge la biserica, credinta ne poate ajuta ca sarbatoarea sa patrunda in sufletul fiecaruia dintre noi si sa reusim sa transformam fiecare casa noastra intr-o biserica, intr-un loc in care sarbatorim", a afirmat Orban.El a mai spus ca toate eforturile facute pana acum trebuie sa fie sustinute in continuare pentru a fi depasita aceasta situatie creata de pandemia de coronavirus."Am trecut prin momente grele, suntem supusi la incercari la care nu ne-am fi asteptat. Viata noastra, felul nostru de a fi a fost schimbat radical, multe dintre lucrurile pe care eram obisnuiti si le consideram normale sa le facem in fiecare zi, astazi nu putem sa le facem.Suntem obligati ca toate eforturile pe care le-am facut pana astazi, la toate privatiunile la care ne-am supus sa fie sustinute in continuare pentru ca ele sa dea rezultate si ca sa reusim impreuna sa depasim cat mai repede aceasta incercare determinata de o epidemie care creeaza extrem de multe pericole pentru fiecare dintre noi", a mai spus premierul.El crede ca dupa aceasta pandemie oamenii vor iesi mai buni, mai umani, mai empatici."Petreceti Pastele si folositi aceasta sarbatoare pentru o reflectie profunda la ceea ce se va intampla dupa ce vom scapa de aceasta epidemie. Am incredere ca vom iesi impreuna in aceste sfinte sarbatori mai buni, mai umani, mai empatici, mai apropiati de semenii nostri, mai dispusi la acte de generozitate si mai atenti la problemele pe care le au semenii nostri.Pentru ca in aceasta grea incercare prin care trecem impreuna s-a vazut umanitatea celor mai multi dintre semenii nostri, s-a vazut spiritul de sacrificiu de care dau dovada cei care se lupta in prima linie contra acestui virus si s-a vazut generozitatea multora dintre semenii nostri care au derulat campanii umanitare in sprijinul celor aflati in nevoie", a mai transmis premierul.Orban a mai urat romanilor sa depaseasca cu bine aceasta perioada."Va doresc Paste fericit, va doresc sanatate si doresc fiecaruia dintre noi si romanilor sa trecem cat mai repede de aceasta perioada si simbolul fundamental al acestei sarbatori care este simbolul iubirii, al spiritului de sacrificiu si mai ales simbolul renasterii, sa ne dea forta sa renastem impreuna", se arata in finalul mesajului premierului.