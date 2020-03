Motivare CCR: Ludovic Orban nu e prima solicitare de investitura ca premier. Ce se schimba pentru data anticipatelor

Ziare.

"Avand in vedere ca existenta conflictului juridic a fost determinata de desemnarea de catre Presedintele Romaniei a candidatului la functia de prim-ministru cu incalcarea dispozitiilor art.103 alin.(1) din Constitutie, Curtea retine ca aceasta desemnare nu poate declansa procedura de investitura a Guvernului. Prin urmare, ca efect al prezentei decizii, desemnarea domnului Ludovic Orban in calitate de candidat pentru functia de prim-ministru, urmata de solicitarea votului de incredere pentru programul si lista Guvernului prezentate de acesta Parlamentului, nu reprezinta 'prima solicitare' de investitura in sensul art. 89 alin. (1) din Constitutie si, prin urmare,", se arata in motivarea publicata marti pe site-ul CCR.Curtea Constitutionala a stabilit, pe 24 februarie, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, in functia de premier, constatand ca desemnarea candidatului trebuie sa aiba ca scop asigurarea coagularii unei majoritati parlamentare in vederea formarii unui nou Guvern.