Opinie separata la decizia CCR in cazul Orban, formulata de judecatoarele Livia Stanciu si Simina Tanasescu

Ziare.

com

solicitarea de solutionare a conflictului juridic intre presedintele Romaniei si Parlament trebuia respinsa.In opinia lor, decizia luata se bazeaza pe declaratii politice, ceea ce constituie "un precedent periculos"."Consideram ca cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre Presedintele Romaniei si Parlamentul Romaniei, in legatura cu desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru, trebuia respinsa ca nefondata, intrucat nu sunt intrunite criteriile definitorii ale unui conflict juridic de natura constitutionala, de vreme ce nu a existat nici blocaj institutional si nici o interpretare diferita a articolului 103 din Constitutia Romaniei; fundamentarea unei decizii a Curtii Constitutionale pe declaratii politice constituie un precedent periculos pentru jurisdictia constitutionala, tot astfel cum a fost si negarea valorii de precedent a unei decizii anterioare a Curtii Constitutionale", se arata in opinia separata.Cele doua judecatoare sustin ca singurul act juridic care a concretizat intentia presedintelui de a demara procedura de investire a Guvernului a fost decretul prin care a desemnat un candidat la functia de prim-ministru. In opinia lor, seful statului ar fi incalcat art.103 alin. (1) din Constitutie doar daca nu ar fi procedat la desemnarea unui candidat."Insa, o analiza a declaratiilor politice ale actorilor institutionali nu ar fi trebuit sa capete relevanta in cadrul unei argumentatii juridice. Curtea Constitutionala nu solutioneaza conflicte politice, ci numai conflicte juridice de natura constitutionala. Or, declaratii politice, facute in alte imprejurari decat cele legate strict de derularea procedurii prevazuta de art.103 din Constitutie, au fost selectate si interpretate pentru a le conferi un sens din care sa rezulte ca prim-ministrul desemnat nu ar fi dorit sa obtina votul de investitura si sa conduca un nou Guvern, iar Presedintele Romaniei ar fi realizat o distorsionare a dispozitiilor constitutionale fara a fi savarsit vreun act juridic in acest sens", se mai mentioneaza in opinia separata.Desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru nu reprezinta prima solicitare de investitura, arata Curtea Constitutionala in motivarea deciziei prin care a constatat ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind insarcinarea liderului PNL sa formeze un nou Guvern.Curtea Constitutionala a stabilit, pe 24 februarie, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, in functia de premier, constatand ca desemnarea candidatului la functia de prim-ministru trebuie sa aiba ca scop asigurarea coagularii unei majoritati parlamentare in vederea formarii unui nou Guvern.