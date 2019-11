Orban a convocat comandamentul de iarna joi seara, la Palatul Victoria

Ziare.

com

Astfel, Orban va participa, la Palatul Victoria, la Comandamentul de iarna, incepand cu ora 21:00, tramsmite Palatul Victoria intr-un comunicat.La intrunire mai participa viceprim-ministrul Raluca Turcan, reprezentanti din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerului Sanatate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si AdministratieI, Secretariatul General al Guvernului, precum si ai companiilor Transelectrica si Transgaz.Decizia prim-ministrului vine in conditiile in care pentru urmatoarele trei zile sunt anuntate peste 20 de grade Celsius in Capitala.