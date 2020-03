Orban a dat-o afara pe Georgeta Bumbac, secretarul general al Ministerului Sanatatii

Ziare.

"Un ministru nou trebuie sa faca o propunere de secretar general cu care sa faca echipa", a explicat Orban, vineri, la sosirea la MS, impreuna cu noul ministru Nelu Tataru. Premierullfusese intrebat de ce a demis-o pe Georgeta Bumbac.Conform deciziei publicate joi in Monitorul Oficial, "inceteaza exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Georgeta Bumbac a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii".Potrivit aceleiasi decizii, Georgeta Bumbac va preda lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu in termen de 3 zile de la data la care ii inceteaza exercitarea functiei.Hotnews relata, in 17 ianuarie, ca Georgeta Bumbac, fina baronului PSD de Constanta Felix Stroe si membra, potrivit propriei declaratii de avere, in consiliile de administratie a 3 companii de stat (CNAIR, Aeroporturi Bucuresti si Administratia Canalelor Navigabile), este mentinuta de Victor Costache ca om-cheie in echipa sa, in functia de secretar general al Ministerului Sanatatii.Georgeta Bumbac fusese numita in aceasta functie "cu caracter temporar" de Viorica Dancila in septembrie anul trecut. Victor Costache a semnat, in 16 ianuarie, ordinul de ministru care prevede ca Georgeta Bumbac va coordona nu mai putin de 8 directii si structuri din minister.De asemenea, in locul lui Nelu Tataru, numit joi ministru al Sanatatii, a fost numit secretar de stat in minister Nicolae Dragos Garofil, fost consilier de stat in cadrul Cancelariei premierului.