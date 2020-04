Orban a inaugurat linia de productie de la uzina din Dambovita: E prima masca FFP2 made in Romania

LIVE

Ziare.

com

Premierul a explicat ce capacitate de productie exista aici."E prima masca FFP2, de fapte e FFP3 din punct de vedere al certificarii materialului utilizat, care e produsa in Romania la uzina Dragomiresti. Inca de la debutul epidemiei am avut dificultati in ceea ce priveste aprovizionarea unitatilor sanitare, a angajatilor care se lupta in prima linie si ne-am fixat ca obiectiv sa producem cantitatile necesare in Romania.Practic, uzina este prima capacitate economica care a achizionat utilajele si a pus in functiune liniile automatizate pentru producerea pe scara larga a doua tipuri de masti, acest timp de masca N95, dupa standardul asiativ, dar are echivalent de FFP3. Materiaul utilizat a fost testat intr-un laborator din Belgia si are 99,8% grad de protectie", a declarat Orban.El a spus ca intra in fabricatie si mastile chirurgicale, mastile pe larg utilizale care vor fi folosite dupa 15 mai."Materialul utilizat, conform certificarii, da un procent de protectie de aproape 80%, gradul de penetrabilitate a mastii a acestui virus este foarte mic", a punctat el."Utilajele permit productia in sistem automatizat cu capacitate de productie intre 300 si 350.000 pe zi, iar pentru mastile N95 capacitatea de productie va fi intre 70-75.000 de unitati pe zi", a mai spus premierul.El a mentionat ca au fost autorizate si alte 9 companii romanesti pentru productia de masti chirurgicale.Despre productia de combinezoare, Orban a spus ca au fost autorizate 19 companii."Aici deocamdata nu producem startul protector, statul impermeabil. Si in privinta acestei productii aveam ca obiectiv sa gasim solutiile tehnice ca sa producem in Roamnia materialul necesar", a punctat Orban.Citeste si Orban anunta ca masti gratuite vor primi doar cei aflati in pragul saraciei. Ceilalti si le vor cumpara