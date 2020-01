Orban a numit secretar de stat la Ministerul Economiei "un argesean nascut liber", care a facut afaceri cu Saddam Hussein

Ziare.

"Sunt argesean - as putea sa adaug 'argesean nascut liber', pentru ca Berevoiesti, comuna in care m-am nascut, nu a fost colectivizata. Parintii mei sunt din zona Mosoaia-Babana. M-am nascut liber, am jucat fotbal cu sportivi de performanta, am invatat intr-un liceu de frunte, am absolvit o facultate de prestigiu, muncesc mult, am mare respect pentru oameni, doresc sa fac ceva pentru Arges. Cu ochii pe aceste meleaguri m-am nascut, in ochi cu privelistea acestora am sa mor. Dar, intre timp, vreau sa facem ceva pentru Arges!", se prezinta Bulf pe pagina de Facebook Acum, la 63 de ani, face "ceva pentru Arges" din postura de politician, fiind consilier judetean din partea PMP, partidul fostului presedinte Traian Basescu. In tinerete, insa, s-a remarcat in domeniul afacerilor cu petrol, cele mai multe dintre ele facand obiectul nu numai al anchetelor jurnalistice, dar si ale unor organisme internationale. Adevarul scria in 2002 ca primele caramizi la ceea ce avea sa devina un adevarat imperiu au fost puse in 1998 cu o achizitie controversata.Bulf a cumparat pachetul majoritar de actiuni la SC COMCEREAL SA Targoviste de la Fondul Proprietatii de Stat (FPS), care era condus la acea vreme de sora sa, Cristina Geyment. A urmat o perioada cu afaceri cu SNP Petrom si, nu dupa mult timp, Bulf ajungea in postura de a controla societatile de foraj din Bucuresti, Moreni, Braila, Ghelnita sau Gazoil Drilling Carbunesti. Si astfel a luat nastere ceea ce presa a numit "imperiul" Bulf Drilling&Oil. Economica.net prezinta si detalii despre scandalul cu petrolul irakian in care Bulf a fost personaj principal. Este vorba despre afacerile facute sub umbrela programului umanitar din anii '90 destinat Irakului, supranumit "Petrol contra Hrana", prin care statul arab, condus de Saddam Hussein, aflat sub embargo, putea vinde anumite cantitati de petrol, controlat, pentru a putea cumpara alimente si medicamente.In 2005, Bulf apare pe lista Comisiei Volcker a ONU printre cele 270 de persoane si companii care au primit bani de la Saddam Hussein ca sa mijloceasca vanzarea de petrol peste ceea ce era agreat prin programul "Petrol contra Hrana".Bulf era acuzat ca a facut plati ilicite de jumatate de milion de dolari, iar in apararea sa a spus ca a fost trimis in Irak pentru a negocia cumpararea de catre Petrom a titeiului irakian de Dan Ioan Popescu, care era ministru al Industriilor in Guvernul PSD de la acea vreme condus de Adrian Nastase.Bulf a spus ca a obtinut o intelegere, dar ca apoi Guvernul nu a mai avut bani si el a vandut petrolul printr-o firma intermediara, Midway Oil, catre BP si Texaco. Ulterior, compania americana Midway a pledat vinovata, in fata unei instante americane si a fost amendata cu 250.000 de dolari. In Romania, Parchetul General a spus la acea vreme ca va investiga aceasta afacere, insa nu au fost niciodata prezentate concluzii.Numirea lui Bulf in Guvernul Orban este cea mai recenta dintr-o serie de alte decizii controversate ale premierului liberal in ce priveste echipa pe care si-o aduce la Palatul Victoria.a scris deja despre cazul Oliviei Diana Morar, numita secretar de stat la Ministerul Justitiei, cu o avere impresionanta obtinuta in mare parte prin mosteniri de familie. Tatal sau a fost capitan de Securitate, iar numele lui apare in dosarul lui Nicolae Steinhardt.O alta numire controversata a fost si cea a lui Gheorghe Pecingina in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice. Acesta este avocat cu un parcurs politic controversat, trecand de la PDL, la PP-DD, partidul fostului sef OTV Dan Diaconescu, apoi prin PSD si ALDE inainte de a deveni liberal in 2016.Controversele au insotit si numirile la companiile de stat. De exemplu, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) este condusa din aceasta saptamana de un lider local PNL, cu afaceri in domeniu si zeci de contracte cu statul.A.S.