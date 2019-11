Orban acuza CEC Dolj ca a dat pensii la nivelul din august, ca sa para ca PNL le-a taiat

Ziare.

com

"Disperarea PSD ne arata foarte clar ca acest partid n-a invatat nimic din ultimii ani, ca si-a pierdut complet busola, ca minte cu nerusinare si continua sa foloseasca, pe unde mai poate, institutii publice.Ati vazut cazul CEC de la Dolj, in care filiala Dolj a CEC-ului a dat pensii la nivelul din luna august, desi dasusera in octombrie pensiile la valoarea rezultata in urma cresterii punctului de pensie de la 1 septembrie.Eu nu cred ca este un accident, pentru ca aceasta, sa-i spunem, greseala, a dus la o intreaga campanie in judet, privitoare la faptul ca PNL si Guvernul PNL taie pensiile. Am solicitat ministrului Finantelor sa ceara conducerii CEC destituirea acestui director, responsabil pentru o asemenea grava eroare", a declarat premierul Ludovic Orban, luni, in urma sedintei Biroului Executiv al PNL.Totodata, Ludovic Orban a mai spus ca ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se va ocupa de situatia postasilor din judetul Vrancea, care au facut campanie pentru PSD, spunandu-le oamenilor ca liberalii ii vor lasa fara pensii."De asemenea, i-am cerut ministrului Transporturilor sa trimita Corpul de control pentru a elucida imprejurarile care au dus la campania dusa de postasii din judetul Vrancea si anume raspandirea de minciuni ale unor angajati ai Postei, in cazul in care presedintele Iohannis va castiga alegerile si vor fi taiate sau nu se vor mai da pensiile la nivelul actual", a motivat Orban.Premierul a mai adaugat ca actiunile PSD de a crea pagini false liberalilor, prin care sa dezinformeze, vor fi "taxate"."Evident ca acest comportament al PSD, care foloseste pagina oficiala, care lanseaza prin declaratii publice, asumate de catre liderii politici, il vom taxa si practicile de a face pagini false liderilor PNL, ministrilor PNL, si alte practici, vor fi sanctionate in conformitate cu legea", a completat presedintele PNL.Mii de pensionari din Dolj au primit, luna aceasta, pensii mai mici si au depus reclamatii la Casa Judeteana de Pensii. Directorul institutiei a sustinut, vineri, in videoconferinta cu ministrul Muncii, ca problema a aparut din eroarea unui angajat al bancii si a fost remediata.