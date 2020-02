Orban acuza USR: Atitudinea ii plaseaza umar la umar langa PSD

Ziare.

Orban se declara mahnit de atitudinea celor de la USR."Ma mahneste atitudinea pe care o au in ultima perioada. N-am raspuns, nu voi raspunde in niciun fel acestor atitudini pe care nu le consider normale, cu atat mai mult cu cat partenerii de la USR stiu foarte bine ca gandirea pe care o avem este de a avea un proiect comun de guvernare si nu cred ca face bine pentru coeziunea fortelor democratice, prodemocratie, pro orientare euro-atlantica a Romaniei.Nu face bine aceasta atitudine care practic ii plaseaza umar la umar langa PSD", a afirmat Ludovic Orban, joi, citat de News.ro.Intrebat ce atitudine va adopta PNL fata de USR in acest context, Orban a replicat: "O atitudine de dialog, de cooperare. Eu le-am solicitat colegilor mei sa nu raspunda la niciun atac.Sigur sa furnizeze informatiile obiective, pentru ca, din pacate, multe critici nu au nicio legatura cu realitatea. Sunt critici nedrepte in raport cu ceea ce am facut. Din punctul nostru de vedere, sunt parteneri dezirabili, daca nu se mentin pe aceasta linie care dupa parerea mea nici nu le face bine".