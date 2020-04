Premierul afirma ca scoala s-ar putea relua dupa 15 mai: Pana atunci, profesorii trebuie sa intensifice predarea online

Ziare.

com

"Anul scolar va fi incheiat. Adica elevii isi vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an. La fel, studentii isi vor da toate examenele.", a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, premierul Ludovic Orban.Acesta a afirmat ca profesorii vor trebui sa se mobilizeze dupa vacanta scolara sa intensifice predarea online, pana cand se vor putea redeschide scolile."De asemenea, trebuie sa fie pregatite examenele care se dau cu cea mai mare seriozitate", a mai spus premierul.Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar.Anisie a mai afirmat ca, in functie de momentul in care este ridicata starea de urgenta, examenele ar putea fi sustinut in luna iulie.